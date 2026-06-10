إعداد وترجمة: خلدون يونس

لن نُطيل الحديث هنا عن الكليشيهات المعتادة الخاصة بموناكو، لكن الحقيقة أن الوقت الذي كانت فيه شوارع مونتي كارلو مناسبة فعلاً لسباقات الجائزة الكبرى قد ولّى منذ زمن طويل، سواء من حيث جودة العرض على الحلبة أو بسبب الأعداد المتزايدة من الضيوف الذين يجعلون حياة العاملين صعبة أثناء أداء مهامهم.

هناك أسباب عملية كثيرة تجعل موناكو لا يبدو أنه "يجب أن ينجح"، وأسباب تجارية عديدة تفسر لماذا ينجح بالفعل. لكن بينما تستمر النقاشات حول تحسين قوانين 2026، فإن مشاهدة السيارات على أرض الواقع قدمت تذكيراً مهماً بسبب وجود موناكو على روزنامة تضم 24 سباقاً.

لا يوجد أي مكان آخر يمكنك فيه الاقتراب من السيارات كما يحدث في شوارع هذه المدينة الفاخرة الضيقة، ما يمنحك نظرة نادرة على ما يواجهه السائقون فعلياً.

وأنت تتنقل عبر الممرات الضيقة خلف بورتييه، تجد نفسك تمر بجانب السكان الذين ينعمون بهدوء وهم يحتسون طبق "لينغويني ألي فونغولي"، دون اهتمام يُذكر بما يحدث في التجارب الحرة الأولى على الشاشات خلفهم. الصعود عبر الدرج نحو ميرابو يستحق العناء، لأنه هناك يمكنك رؤية كيف ترتفع السيارة على عجلتين بينما يميل سطح الحلبة بشكل يخل بتوازنها.

تفاصيل حلبة موناكو الصورة من قبل: Filip Cleeren

وبالقرب من الحواجز مباشرة، يدور السائقون بسياراتهم بعنف عند منعطف فندق فيرمونت قبل استخدام الرصيف للمساعدة في تدوير السيارة باتجاه النفق الشهير.

محركات اليوم قد أصبحت أكثر هدوءاً بكثير من الماضي، لكن عند السير داخل النفق الضيق لا يمكن الهروب من صدى هدير وحدات الطاقة ذات الست أسطوانات. فرانكو كولابينتو، كارلوس ساينز، أوسكار بياستري، أرفيد لينبلاد، جميعهم يندفعون عبر المنعطف الأعمى الواحد تلو الآخر بقوة تقارب الألف حصان. عرض حسي خام، يكاد يكون فظاً في قوته.

نصل بعد ذلك إلى منعطف "نوفيل شكان" حيث تخرج السيارات من ظلال النفق الطويلة. هنا تحديداً، يظهر تصميم مكلارين الاحتفالي، الذي بدا أقل إثارة على الورق، بشكل رائع تحت ضوء الشمس الصيفي مع ألوانه البرتقالية المعدنية التي تتلألأ.

وعند الوقوف على الرصيف الضيق الذي يفصل بين الحلبة ومجموعة من اليخوت الفاخرة، يظهر هذا المنعطف كأحد الأماكن التي تبدو فيها سيارات جيل 2026 أكثر حيوية من سابقاتها، مع سيارات أخف قليلاً وأكثر رشاقة وهي تنقض حول الحواجز المرتفعة.

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تفاصيل حلبة موناكو الصورة من قبل: Filip Cleeren

وكما أظهر غابرييل بورتوليتو سائق أودي في التصفيات، فإن الدقة المطلقة وحدها كافية للبقاء، لأن أي لمسة بسيطة مع الحواجز قد تكون كارثية.

لكن التحدي لا ينتهي هنا، فهناك منعطف أعمى آخر عبر تاباك يقود إلى منطقة المسبح الشهيرة، وهي أحدث مساحة في موناكو تحولت إلى واجهة للإعلانات الفاخرة.

وبشكل غريب، الوقوف عند أول انعطاف سريع هناك يعطي شعوراً بأن العقل يرفض تصديق أن هذه التغييرات السريعة في الاتجاه ممكنة فيزيائياً.

ثم يأتي منعطف راسكاس وأنتوني نوغيس، وصولاً إلى الخط المستقيم القصير لخط البداية والنهاية، وهو مجرد استراحة مؤقتة قبل أن يبدأ منعطف سانت ديفوت الصعب والصعود المتعرج نحو الكازينو الفاخر الذي يتطلب تركيزاً كاملاً مجدداً.

تفاصيل حلبة موناكو الصورة من قبل: Filip Cleeren

"الوضع مليء بالأدرينالين والتوتر"، قال بيير غاسلي بابتسامة عندما سُئل عن شعور إتقان لفة تصفيات مثالية مكّنته من الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، وهو شعور لا يمكن للعامة تجربته.

"هناك الكثير على المحك لأنك لا تلعب فعلياً مع الحواجز أو حدود المسار. أنت تلعب مع الجدران. تحاول أن تكسب متراً إضافياً متأخراً، وأن ترفع السرعة قليلاً، وأن تستخدم تلك السنتيمترات القليلة من الهامش عند الخروج بجانب الحائط. ما زلت في حالة اندفاع، وما زلت ممتلئاً بالأدرينالين".

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أوليفير بيرمان، هاس الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

في تلك اللحظات، لم يكن أحد يفكر في المحركات أو أنظمة الطاقة أو إدارة البطارية.

قد تكون هناك مشاكل قادمة لهذا الجيل من السيارات، كما أظهرت الانتقادات الحادة من فرناندو ألونسو ولاندو نوريس بعد التصفيات. الكثير من الخصائص الغريبة لهذه القوانين لا تزال محصورة داخل قمرة القيادة، حتى لو لم تكن مرئية للعين المجردة.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

لكن بعد أسابيع وأشهر من الحديث والكتابة والقراءة عن هذه القوانين، كان من المنعش أن يطغى صوت المحركات الحقيقي على كل ذلك الضجيج النظري.

كانت تجربة موناكو من جانب الحلبة تذكيراً مهماً لماذا نحن هنا. لماذا لا يزال لموناكو مكان في الروزنامة رغم كل عيوبه. ولماذا السائقون بارعون إلى هذا الحد فيما يفعلونه.

ولماذا كان شارل لوكلير يستمتع بمشاهدة بطله مايكل شوماخر وهو يجوب الشوارع باللون الأحمر، على أمل أن يحذو حذوه يوماً ما. ولماذا كان فوزه في 2024 في سباق الموطن الأول لحظة عاطفية استثنائية.

أفضل ما في تجربة موناكو من أرض الحلبة هو أنك لا تحتاج إلى بطاقة إعلامية خاصة للاقتراب من الحدث، فأنت عملياً فوق الحدث حتى كمشاهد عادي.

قضاء يوم الجمعة هناك كان بمثابة علاج مرحّب به لمحبي الفورمولا 1 المتعبين. لساعة واحدة فقط، بدا كل شيء في العالم على ما يرام.