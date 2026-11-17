فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لماذا لا يخشى وولف خسارة أنتونيللي لصالح فيراري؟

يتحدث توتو وولف عن مكانة كيمي أنتونيللي في بلده الأم، ويوضح لماذا لا يخشى انتقال السائق الإيطالي إلى فيراري في المستقبل القريب.

منشور: 17-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

أكد مدير فريق مرسيدس توتو وولف أنه لا يشعر بأي خوف، بنسبة "صفر بالمئة"، من احتمال انتقال كيمي أنتونيللي إلى فيراري. فرغم أن كثيرًا من الإيطاليين يتمنون رؤية بطل العالم الجديد في مقصورة سيارة حمراء يومًا ما، فإن ذلك لن يحدث في المستقبل المنظور، بحسب وولف.

وأوضح وولف في حديثه إلى صحيفة "بيلد": "لأن كيمي وعائلته أشخاص أوفياء"، مؤكدًا أنه "مقتنع" بأن أنتونيللي لن يدير ظهره لمرسيدس فجأة. لكنه شدد أيضًا على أن الفريق "لا يعتمد على الولاء وحده".

وأضاف النمساوي: "لقد أظهر هذا الموسم أننا قادرون على الفوز بالسباقات والألقاب. وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة إلى أي سائق، وكيمي أيضًا. فهو ينتمي إلى مرسيدس مثلما تنتمي العجلات إلى السيارة. ولهذا السبب، قال بعد فوزه باللقب إنه لا يستطيع تخيل نفسه يقود لأي فريق آخر غير مرسيدس".

دعمت مرسيدس أنتونيللي منذ أيامه في الكارتينغ، ورافقته خلال جميع فئات السباقات الإعدادية وصولًا إلى الفورمولا 1، ثم إلى لقب البطولة هذا العام. ويرى وولف أن ذلك أسهم في بناء علاقة وثيقة بين أنتونيللي ومرسيدس، وكذلك معه شخصيًا.

وكشف وولف: "قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كان يقيم دائمًا في منزلنا عندما يزور المصنع في براكلي. كان لا يزال قاصرًا، لذلك لم يكن بإمكاننا ببساطة إقامته في فندق. ولهذا السبب، أصبح عمليًا ضيفًا دائمًا في منزل سوزي، زوجتي، ومنزلي".

"كنا نشاهد الأفلام معًا في المساء غالبًا، رغم أنني كنت في الحقيقة أشاهدها بمفردي. فسوزي لا تستطيع البقاء مستيقظة لأكثر من عشر دقائق خلال مشاهدة فيلم، بينما كان كيمي منهكًا تمامًا بعد الأيام المليئة بالعمل. وبعد ذلك كان الاثنان يغرقان في النوم جنبًا إلى جنب، وأواصل أنا مشاهدة الفيلم بمفردي"، قال ضاحكًا.

هل أصبح أكثر شعبية من مايكل شوماخر؟

وبحسب وولف، فإن عدم قيادة أنتونيللي لصالح فيراري لا يقلل من شعبيته في بلده الأم إيطاليا. بل إن النمساوي متأكد من أنه يحظى هناك بشعبية أكبر "بالتأكيد" مما كان يتمتع به بطل العالم القياسي مايكل شوماخر خلال أعوامه مع فيراري.

وأوضح قائلًا: "إنه إيطالي في نهاية المطاف"، مضيفًا: "ما حققه كيمي بفضل شخصيته الطبيعية ونجاحاته هو أن إيطاليا لا تزال تشجع فريقها الوطني، فيراري، بصورة طبيعية، لكنها فتحت قلبها وروحها أيضًا لهذا الإيطالي الشاب".

وأردف: "أصبح مشجعو فيراري يرتدون قمصان الحصان الجامح مع قبعات مرسيدس. وكانت مونزا المثال المثالي على ذلك. فقد شعر المشجعون بالحزن فعلًا لأن أيًا من السيارتين الحمراوين لم ينهِ السباق في المركز الأول، لكنهم كانوا سعداء لأن أحد أبناء بلدهم، كيمي، وقف على قمة منصة التتويج"، قال وولف.

وإذا سارت الأمور وفقًا لرغبة وولف، فسيحتاج الإيطاليون إلى قبعات مرسيدس لسنوات طويلة أخرى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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