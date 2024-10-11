لماذا لا تعني صفقة هاس مع تويوتا عودة إلى الفورمولا 1

أثارت صفقة الشراكة التقنية بين هاس وتويوتا التكهنات بأنها قد تكون خطوة أولى نحو عودة رسمية لتويوتا إلى الفورمولا 1.

فمنذ قرار الشركة اليابانية الانسحاب من سباقات الجائزة الكبرى في نهاية عام 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية وفشلها في تحقيق الفوز، تغيرت ظروف البطولة بشكل كبير، مما جعل العودة تبدو منطقية.

إذ أنّ شعبية الفورمولا 1 ازدادت بشكل هائل، بينما بقيت تويوتا تراقب من الخارج، في حين أن منافستها هوندا حققت نجاحات وأصبحت بطلة مرة أخرى. ومع ذلك، على الرغم من أن تويوتا لم تقطع علاقتها تمامًا مع الفورمولا 1 – فقد استخدمت فرقٌ مثل مكلارين نفق الهواء الخاص بها في مصنع كولونيا حتى العام الماضي – لم تكن لها أي روابط مباشرة مع البطولة أو المتنافسين فيها.

وتغير هذا الوضع مع إعلان شراكة تويوتا مع فريق هاس، حيث سيتضمن الاتفاق إشراك سائقي التطوير والمهندسين والميكانيكيين في برنامج اختبارات رسمي، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الديناميكا الهوائية وتصميم وتصنيع السيارة.

آيو كوماتسو، مدير فريق هاس وآكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا، وتومويا تاكاهاشي، رئيس تويوتا غازو ريسينغ الصورة من قبل: تويوتا غازو ريسينغ

ومع ذلك، كانت هناك رسالة واضحة خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عُقد في فوجي للإعلان عن الصفقة، وهي أن هذه الشراكة لا تعني عودة رسمية لتويوتا إلى الفورمولا 1.

حيث قال أكيو تويوتا، رئيس تويودا: "أرجو أن تتأكدوا من أن عناوين الأخبار غدًا لا تقرأ: ’تويوتا تعود أخيرًا إلى الفورمولا 1.‘ بل سيكون من الرائع رؤية عناوين تحفز الأطفال اليابانيين على الحلم بأنهم قد يقودون يومًا ما أسرع السيارات في العالم".

وتتمثل الشراكة بشكل أساسي في مساعدة تويوتا على تحقيق هدفها في توفير مسار لمهندسيها وموظفيها وسائقيها الشباب للوصول إلى الفورمولا 1. وذكر تويودا أن إحدى الدوافع الأساسية لتويوتا للمشاركة في الفورمولا 1 من جديد هي إتاحة الفرصة لشباب الشركة للوصول إلى القمة في رياضة السيارات.

وأكّد على أن هذا ينطبق بشكل خاص على السائقين، مثل أولئك الذين ينافسون لصالح تويوتا في بطولة سوبر فورمولا اليابانية، الذين يمكنهم الآن رؤية فرصة أفضل لاكتساب بعض الخبرة في الفورمولا 1.

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وقال تويودا: "أشعر دائمًا عند التحدث مع السائقين المحترفين أنهم جميعًا يرغبون في قيادة أسرع السيارات في العالم. أعتقد أن هذه هي طبيعة السائقين".

وأضاف: "بصفتي الشخص الذي قرر الانسحاب من الفورمولا 1، أعتقد أن السائقين لم يكن بإمكانهم الحديث عن الفورمولا 1 بصراحة أمامي. كان هناك دائمًا جو من الكبح داخل فريقنا".

من جانبه، أكد تومويا تاكاهاشي، رئيس تويوتا غازو ريسينغ، أن هذه الشراكة ليست عودة رسمية للفريق إلى الفورمولا 1. وأوضح أن الهدف من الشراكة هو تحسين مهارات السائقين والموظفين داخل تويوتا، وهو ما يتماشى مع فلسفة الشركة المتمثلة في "صناعة السيارات بناءً على السائقين".