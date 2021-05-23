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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى تحليل

لماذا لا تُعتبر نظريات مؤامرة حادث لوكلير منطقيّة

لم تكد سيارة فيراري الخاصة بشارل لوكلير تتوقّف إثر حادثه في تصفيات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد لتنطلق الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعيّ بشأن نظريّة المؤامرة حيال تعمّده التعرّض لحادث.

لماذا لا تُعتبر نظريات مؤامرة حادث لوكلير منطقيّة

بعد أن تواجد في مقدّمة الترتيب إثر سلسلة اللفّات الأولى في القسم الثالث من التصفيات، وفي ظلّ وعيه بوجود إمكانيّة تراجعه إلى الخلف مع تقدّم سيارات أسرع، لم تكن هناك طريقة أخرى مؤكّدة لوضع حدٍ للتصفيات سوى تلك.

لكنّ الحقيقة هي أنّه في حين كان لوكلير أكبر الرابحين من العلم الأحمر، إلّا أنّه من المفرط والمبالغ فيه جدًا الاعتقاد بأنّه تعمّد الاصطدام بالحاجز.

ففي حين أنّ سائقي السباقات يُقيّمون موازنة المخاطر والمكاسب عند الاحتكاك بالحواجز أو منافسيهم على المسار، فإنّهم يعلمون أيضاً أنّ الاصطدام بالحاجز عمدًا في نهاية التصفيات لا يفعله سوى مجنون.

ويتأكّد ذلك ضمن حقبة لا يُمكن فيها تغيير علبة التروس من دون الحصول على عقوبة على شبكة الانطلاق، وأيّ اصطدام ولو ليس بسرعة عالية جدًا قد يتسبّب في الإضرار بها.

لذا لو كانت هناك أيّ نيّة من قبل فيتيل لوضع حدٍ للتصفيات، فإنّه كان ليختار فعل ذلك في منطقة من المسار ليس فيها مجالٌ للتعرّض لاصطدام جانبيٍ لا يُمكن لعلبة التروس تحمّله بسهولة.

لو أراد لوكلير تدمير جهود السيارات الأخرى عمدًا في التصفيات فإنّ هناك طرقًا أخرى لا تتطلّب حادثًا كبيرًا بذلك الحجم.

لم يكن ليحتاج للعلم الأحمر كذلك، كون علمًا أصفرًا مزدوجًا كان ليكون كافيًا لدفع السائقين لإبطال لفّاتهم.

ولموناكو تاريخ عريضٌ لسائقين واجهوا بعض اللحظات التي أثّرت على معركة قطب الانطلاق الأوّل.

إذ لا ننسى واقعة 2006 الشهيرة عندما أغلق مايكل شوماخر، الذي كان الأسرع في ظروفٍ مشابهة في تلك المرحلة، مكابحه بالدخول إلى منعطف راسكاس وتمكّن من وضع سيارته في موقعٍ دمّر فرص منافسه فرناندو ألونسو لإكمال لفّته.

وفي حين أنّ شوماخر أكّد براءته من فعل ذلك عمدًا، فإنّ مراقبي السباق لم يُصدّقوه وعاقبوه بالانطلاق من المؤخّرة.

وبالنسبة لـ 2014 فقد تسبّب نيكو روزبرغ في جدلٍ عندما أغلق مكابحه عند منعطف ميرابو وانتهى به المطاف بالتوجّه إلى منطقة الخروج الآمن وهو ما تسبّب في رفع الأعلام الصفراء.

تعيّن على منافسه لويس هاميلتون المتواجد خلفه خفض سرعته واشتبه فورًا في وجود بعض الألاعيب، قائلًا لطاقمه في مرسيدس عبر اللاسلكي أنّه "كان من الجيّد جدًا فعل روزبرغ لذلك لضمان قطب الانطلاق الأوّل".

نظر مراقبو "فيا" في الواقعة، لكن بعد دراسة بيانات نظام القياس وأدلّة الفيديو، حصل روزبرغ على الضوء الأخضر بعد عدم عثورهم على أيّة جوانب تشير إلى تعمّده فعل ذلك.

وبالنسبة للوكلير فلو كان ذلك قرارًا متعمّدًا لكان غلق مكابحه والانزلاق في منطقة خروجٍ آمنٍ أو الاحتكاك بالحواجز بشكلٍ طفيفٍ ليكون أفضل بكثيرٍ من ذلك الحادث.

إذ أنّ تدمير نظام التعليق ومواجهة خطر خسارة قطب الانطلاق الأوّل بسبب تغيير علبة التروس ليس بالأمر الذي تختار فعله.

بدوره لا يرى ماكس فيرشتابن، الذي يعتقد بأنّه كان في لفّة ستمنحه قطب الانطلاق الأوّل قبل لحظات من رفع العلم الأحمر، وجود أيّة أدلّة تدعو للاشتباه في تعمّد لوكلير فعل ذلك.

وقال سائق ريد بُل: "أعتقد بأنّ هناك فارقًا بين شخصٍ يرتكب خطأ ويصطدم بالحاجز، وشخصٍ يتعمّد فعل ذلك. أعتقد بأنّه لو أوقف شارل سيارته بجناحٍ أمامي مكسور لكان الأمر مختلفًا".

بدوره اتّفق لوكلير على أنّه لو أراد فعل شيء ما متعمّد لرفع العلم الأحمر، فإنّ حادثًا بسرعة عالية ليس من بين خياراته.

وقال: "يُمكنني أن أخبركم بأنّه لو كان ذلك متعمّدًا لفعلت ذلك بطريقة أكثر ذكاءً ولم أكن لأصطدم بالحاجز بسرعة عالية وأجازف بكسر علبة التروس. لذا كلّا لم يكن ذلك متعمّدًا بالتأكيد".

ومع مواصلة فيراري لفحوصاتها الدقيقة لعلبة التروس صباح هذا اليوم لرؤية إن كانت بحاجة لتغييرها، فإنّ الحادث قد يكون المتسبّب في خسارته عوضًا عن منحه قطب الانطلاق الأوّل.

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