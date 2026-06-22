لا يوجد منافس حقيقي لأستون مارتن في فئة "أكبر مفاجأة سلبية" مع بداية موسم 2026 للفورمولا 1، إذ تحتل المركز التاسع في بطولة الصانعين بعد مرور سبع جولات، رغم كل الضجة التي صاحبت انضمام أدريان نيوي وقيادته للفريق نحو حقبة اللوائح الجديدة.

وبنقطة واحدة فقط في رصيدها، لا تتفوق أستون مارتن سوى على كاديلاك، المشروع الجديد بالكامل الذي كان من المتوقع أن يعاني في موسمه الأول.

وجاءت نتائج أستون مارتن بعيدة جدًا عن التوقعات التي سبقت الموسم. فبعد سلسلة من التعاقدات البارزة، وافتتاح منشآت جديدة بالكامل في سيلفرستون، والأهم من ذلك انضمام أدريان نيوي في الربيع الماضي، كان من المفترض أن تكون في طريقها إلى الصعود. لكن سيارة "إيه إم آر26" تُعد بوضوح واحدة من أبطأ السيارات على شبكة الانطلاق.

ورغم صعوبة تحديد ما إذا كانت معاناة هذا الموسم تعود بالكامل إلى فشل هوندا في تقديم وحدة طاقة تنافسية، فإنه من المستحيل أيضًا معرفة ما إذا كان الفريق التقني بقيادة نيوي يتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذه البداية المخيبة للآمال.

وبعد تأهله في المركز الأخير في برشلونة، قال فرناندو ألونسو إن هذه النتائج ليست مفاجئة بالنسبة له، لأن أستون مارتن تمتلك "أسوأ سيارة وأسوأ محرك" في الفورمولا 1.

ومع ذلك، يبدو أن ثقة أستون مارتن في نيوي لم تهتز، وفقًا لسفير الفريق بيدرو دي لا روزا.

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وقد قاد السائق الإسباني السابق سيارات صممها نيوي خلال جزء من فترة المهندس الشهيرة مع مكلارين في منتصف العقد الأول من الألفية. ولا يزال مقتنعًا بأن الصفات الأساسية التي ساعدت زميله السابق - والحالي الآن - على الفوز بالعديد من الألقاب مع مكلارين وويليامز وريد بُل لم تتغير.

حيث قال عندما سُئل عما إذا كان يرى أي تغيير في نيوي: "الفرق الوحيد حقًا هو أنني لم أعد أقود سياراته، للأسف".

وأضاف: "لكنني لا أرى أي اختلاف على الإطلاق في أدريان. إنه يعمل بأقصى طاقته. وأخلاقياته في العمل استثنائية".

هذا ويرى دي لا روزا أن إحدى أهم ركائز نجاح نيوي هي قدرته على تحويل ملاحظات السائقين إلى حلول فعلية في السيارة. ووفقًا للإسباني، لا يزال نيوي بلا منافس في هذا الجانب.

فقال: "إنه أحد أولئك المهندسين الذين يستمعون إلى السائق أكثر من أي شخص آخر عملت معه على الإطلاق، ومن الجميل جدًا رؤية ذلك كسائق سابق. ففي هذا العصر الحديث الذي أصبحت فيه البيانات تسيطر على كل شيء، تتحدث أحيانًا مع مهندس بينما يكون منشغلًا بالنظر إلى الشاشة، وينظر إليك، ولا يعرف إن كانت البيانات على حق أم أنك أنت على حق".

وأردف: "أما أدريان، فكان فقط يدون ملاحظاتك في دفتر صغير. أتذكر في أستراليا 2005، عندما كنت أقود السيارة الثالثة - تتذكرون عندما كان لدينا سيارة ثالثة في التجارب الحرة؟ - قدت بضع لفات ثم سألني سؤالًا واحدًا فقط. قال لي: لماذا لا تستطيع الدخول بسرعة أكبر إلى المنعطف الأول؟ فقلت له: عندما أصل إلى المنعطف الأول وأدير المقود، تعاني السيارة من الانزلاق الأمامي وتتجه إلى الخارج، لذلك لا أستطيع الدخول بسرعة أكبر".

أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن الصورة من قبل: صور غيتي

وتابع: "فقال لي: أرني مقدار زاوية التوجيه التي تستخدمها عند نقطة القمة في ذلك المنعطف. فقمت بحركة بيدي تقريبًا. فقال: حسنًا، هذه ست درجات".

وأكمل: "ثم قال: في نفق الهواء لا يمكننا تجاوز ست درجات، لأنه إذا تجاوزنا ذلك فلن نتمكن من تدوير السيارة وتوليد زاوية الانحراف المطلوبة. ثم قال: لكن لدي بعض الأفكار".

واسترسل: "على أية حال، دوّن الأمر بيده اليسرى، ثم عاد في السباق التالي بعد أن أجرى بعض التعديلات على الجناح الأمامي، وأصبحت السيارة أقل حساسية للتوجيه بشكل كبير. هذا هو أدريان، يستمع ببساطة إلى السائق. وما يجعله مميزًا حقًا أنه ينجح في تنفيذ ما يتحدث عنه. من الرائع وجوده في الفريق. إنه قائد رائع وشخص ملهم للغاية لنا جميعًا وللكثير من المهندسين الشباب الذين انضموا إلى أستون مارتن".

ورغم الصعوبات التي واجهتها أستون مارتن في بداية الموسم، فإنها لا تتبع نهج 2026 السائد والمتمثل في جلب تحديثات متتالية طوال العام.

وبدلًا من ذلك، تركز أستون مارتن جهودها على تقديم حزمة تطوير كبيرة في سبا، بينما تواصل هوندا العمل على تحسين وحدة الطاقة.

وقد أكد ألونسو ذلك في برشلونة قائلًا: "نحن نعمل على كل شيء، ونأمل أن نتمكن في النصف الثاني من الموسم من تقديم شيء يمنح الجماهير سببًا للاحتفال".