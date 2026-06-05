لماذا لا ترغب أودي في إجراء تغييرات كبيرة على محركات الفورمولا 1 في 2027؟

ما تزال التغييرات المحتملة على وحدات الطاقة لموسم 2027 في الفورمولا 1 تهيمن على النقاشات خلف الكواليس. وقبيل جائزة كندا الكبرى، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن "اتفاق مبدئي" على اعتماد توزيع بنسبة 60-40 بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، لكن اتضح في مونتريال أن تطبيق مثل هذه التغييرات يُعد قضية حساسة من الناحية السياسية.

وينطبق ذلك سواء على التوجه التقني الذي ينبغي اعتماده فيما يتعلق بزيادة تدفق الوقود، أو على الرغبة في إدخال تغييرات جوهرية من الأساس.

وقد تحدث العديد من السائقين بإيجابية عن احتمال اعتماد نسبة 60-40، بل إنّ فيرستابن ربط جزءًا من مستقبله بهذا الأمر، لكن على مستوى الفرق والمصنّعين تبدو القضية أكثر حساسية بكثير. ففيراري تركز بشكل أساسي على برنامج أديو، بينما أثارت أودي وهوندا مخاوف مالية.

وخلال حديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أكد دولنر أن أودي تفضل عدم رؤية تغييرات كبيرة في عام 2027.

وقال: "وجهة نظرنا تتمثل حقًا في الحفاظ على الاستقرار، وهذا موقفنا الواضح. وبالنسبة إلينا، فإن دخولنا حديثًا إلى البطولة هو أحد أسباب هذا الموقف. أما السبب الآخر فهو أننا نحتاج إلى العمل بكفاءة من حيث التكاليف.

وأضاف: "هذا هو الجانب الأهم بالنسبة إلينا، أن نأخذ سقف الإنفاق بعين الاعتبار. وقد يكون مسار الابتكار لدينا أكثر انحدارًا قليلًا لأننا بدأنا من نقطة أدنى. وعلى هذا المسار نحن سعداء بالاستقرار."

ومع ذلك، يمكن لأودي التعايش مع تغييرات أقل تأثيرًا ولا تتطلب تعديلات على العتاد الميكانيكي، وبالتالي لا تستدعي المستوى ذاته من الاستثمار.

وأضاف: "إذا كان ذلك ممكنًا. وحتى في هذا الجانب، فإن العملية مستمرة وهي بأيدٍ أمينة. ونحن جزء من هذه العملية إلى جانب بقية مصنّعي المحركات. وأعتقد أنه سيكون هناك حل جيد مطبق في عام 2027."

ومن بين الخيارات المطروحة للنقاش زيادة تدفق الوقود بنسبة خمسة بالمئة فقط، مقابل خفض مستويات الارتكاز الهوائي بما يتراوح بين 40 و50 نقطة في الموسم المقبل.

كما أن التغييرات الأوسع نطاقًا على وحدة الطاقة ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى أودي لأن العلامة التجارية جزء من مجموعة فولكسفاغن. وإذا تطلب الأمر استثمارات إضافية، فقد تضطر أودي إلى طلب الموافقات من الشركة الأم والمرور عبر عدة مجالس إدارية.

ومع ذلك، وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن هذا الأمر، أوضح دولنر أن ذلك ليس السبب الرئيسي وراء موقف أودي. ووفقًا له، تفضل الشركة استخدام الموارد المتاحة لتحسين منتجها الحالي وتعزيز قدرتها التنافسية.

وقال: "نحن نتحدث عن أمور ليست حاسمة على مستوى النظام بأكمله. إنها تتعلق أكثر بالاستراتيجية العامة لكيفية تخصيص التكاليف".

وأضاف: "وهذا ليس خيارنا المفضل، أي الاستثمار في تغيير اللوائح. نحن نفضل استثمار هذه الموارد في تحسين المنظومة بالكامل، سواء السيارة أو نظام الدفع."

وفي نهاية المطاف، يتمثل الهدف الأساسي لأودي في إبقاء التكاليف تحت السيطرة، خصوصًا في ظل الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت بالفعل في وحدة الطاقة الحالية.

وأكمل: "ينصب تركيزنا على اللوائح الحالية وعلى تحسين أدائنا ضمنها. نريد تحسين نظام الدفع لدينا بما يتوافق مع اللوائح الموجودة".

واختتم بالقول: "من المهم بالنسبة إلينا أن نضع الكفاءة المالية في الحسبان. فمن الطبيعي أننا دخلنا حديثًا واستثمرنا في مفهوم وحدة طاقة جديد، ولذلك لسنا متحمسين لإجراء تغييرات جديدة في وقت قريب."