الضجة التي أثارها فريق أستون مارتن خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح الخميس في بادوك الفرق في ملبورن لم تكن بلا هدف.

فقد كشف أدريان نيوي مدير الفريق وكوجي واتانابي رئيس شركة هوندا ريسينغ كوربوريشن لوسائل الإعلام أن الاهتزازات التي يولدها محرك هوندا في6 شديدة للغاية لدرجة أنها تؤثر حتى على السائقين.

"وحدة الطاقة هي مصدر الاهتزازات، وفي الوقت الحالي لا يمكننا فعل أي شيء للحد من هذا التأثير" قال نيوي.

وأضاف: "الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أن الاهتزازات تنتقل إلى أصابع السائق، ما قد يؤدي إلى خطر حدوث تلف دائم في الأعصاب في أيديهم".

كانت هذه التصريحات مفاجئة، إذ إن الفرق عادة ما تميل إلى إنكار المشاكل حتى عندما تكون واضحة. لذلك يطرح السؤال: لماذا أراد نيوي تسليط الضوء على قضية حساسة مثل السلامة؟

السبب أن شيئًا كهذا لا يحدث بالصدفة. فأول نقطة هي أن هوندا ستضطر إلى إجراء تغييرات كبيرة على مشروع محركها، ومع القوانين الحالية فإن المشكلة ليست تقنية فقط. الخطوة الأولى ستكون الحصول على إذن من الاتحاد الدولي للسيارات لبدء العمل لأسباب تتعلق بالموثوقية، وهو أمر لا يُتوقع أن يكون صعبًا.

لكن العمل المطلوب لتحسين الأداء سيكون مختلفًا. فاعتبارًا من هذا العام، تسمح قوانين وحدات الطاقة باستخدام نظام ADUO (فرص التطوير والترقية الإضافية)، الذي يتيح لمصنعي المحركات الذين يواجهون صعوبات إجراء تعديلات على تصاميمهم.

ومع ذلك، توجد مشكلة كبيرة في حالة هوندا، إذ إن أول فترة تقييم حددها الاتحاد الدولي للسيارات ستكون بعد السباق السادس من موسم 2026، والمقرر حاليًا أن يكون سباق ميامي في الفترة بين 1 و3 مايو.

لكن في حال إلغاء سباقي البحرين والسعودية بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الجولة السادسة ستكون سباق موناكو في يونيو.

هناك جانب آخر مرتبط بسقف النفقات الذي ينظم إنفاق مصنعي وحدات الطاقة. فإلى جانب ساعات العمل الإضافية على منصات الاختبار، يسمح نظام ADUO بميزانية إضافية فوق سقف الإنفاق.

لكن في حالة هوندا، من المرجح أن يتطلب الأمر تدخلات أكبر بكثير في المشروع، تتجاوز بكثير تكاليف إجراءين تصحيحيين فقط، وهو الحد المسموح به في اللوائح عندما يتجاوز العجز في الأداء نسبة 4%.

لذلك فإن التحذير الذي أطلقته هوندا وأستون مارتن يهدف في الواقع إلى ممارسة ضغط على الاتحاد الدولي للسيارات.

فمن جهة، هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في الميزانية لبدء تعديلات جوهرية على المشروع، ومن جهة أخرى هناك محاولة لتقديم الجدول الزمني.

ورغم أن اللوائح واضحة، فإن الاستناد إلى أسباب تتعلق بالسلامة قد يدفع الهيئة المنظمة إلى منح استثناء. كما ظهر سعي أستون مارتن إلى خلق حالة استثنائية خلال مؤتمر مديري الفرق يوم الجمعة، الذي حضره نيوي، والذي قال: "مع العدد الكبير من أعطال البطارية التي تعرضنا لها، أصبح الوضع مقلقًا للغاية".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من إنهاء عطلة نهاية الأسبوع بوجود السيارتين على شبكة الانطلاق، لكن في الوقت الحالي من الصعب جدًا أن نكون واثقين من ذلك".