ربما لم يشهد موسم الفورمولا 1 لعام 2026 حتى الآن تباينًا كبيرًا في الأداء بين زميلي فريق واحد مثلما حدث بين سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس خلال جائزة أذربيجان الكبرى.

خسر بوتاس أمام زميله في التجارب التأهيلية يوم الجمعة بفارق 1.632 ثانية، رغم تأثره بالأعلام الصفراء، واستمرت معاناته حتى مراحل متقدمة من السباق.

وبحلول توقفه الأول في منطقة الصيانة عند اللفة 26، كان السائق الفنلندي متأخرًا بالفعل بأكثر من 46 ثانية عن سيارة كاديلاك الأخرى، وهو ما يعادل خسارة 1.9 ثانية في كل لفة. ولم يتحسن الوضع كثيرًا في المراحل الأخيرة، إذ واصل خسارة 1.6 ثانية في اللفة الواحدة بعد تدخلات سيارة الأمان.

وعندما طُلب من بوتاس وصف سباقه، ضحك بتوتر قبل أن يقول: "كان سباقًا طويلًا. بصراحة، لم أمتلك أي سرعة على الإطلاق. لم أتمكن من منافسة سوى فرناندو [ألونسو]، وبالتأكيد خسرنا بعض الوقت هناك. وبخلاف ذلك، كنا بعيدين جدًا، لذا هناك الكثير من الأمور التي يتعين علينا مراجعتها بعد عطلة نهاية الأسبوع هذه".

واضطر السائق المخضرم بالفعل إلى رفع قدمه عن دواسة الوقود لتقليل استهلاك الطاقة والوقود، لكنه رأى أن ذلك لا يفسر الفارق الهائل الذي عانى منه.

وقال: "أعتقد أن هناك شيئًا آخر. سنلقي نظرة على الأمر".

في المقابل، تمكن بيريز من مجاراة سرعة فرق وسط الترتيب طوال الفترة الأولى من السباق. وعندما أجرى كارلوس ساينز توقفه الأول في منطقة الصيانة عند اللفة 20، لم يكن السائق الإسباني متقدمًا على سيارة كاديلاك سوى بفارق ثانية واحدة، فيما لم يكن ثنائي آودي، نيكو هولكنبرغ وغابرييل بورتوليتو، بعيدًا عنهما كثيرًا.

واستفاد بيريز من دخول سيارة الأمان ليعود إلى الحلبة أمام ساينز، كما تجاوز غابرييل بورتوليتو ليحتل المركز الثاني عشر لفترة وجيزة جدًا عقب الفوضى التي رافقت إعادة الانطلاق، لكنه تراجع في نهاية المطاف إلى المركز الخامس عشر خلف ليام لاوسون وبورتوليتو وأوسكار بياستري.

وقال بيريز، الفائز بجائزة أذربيجان الكبرى مرتين: "كانت هذه إحدى أفضل الجولات بالنسبة إليّ في باكو، بصراحة. أعتقد أنني استخرجت 150% من إمكانات السيارة".

سيرجيو بيريز، كاديلاك الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

"كنا ننافس سيارات أسرع منا بثانية أو ثانيتين بسبب وضع التجاوز، ومع ذلك بقينا معها طوال الفترة الأولى من السباق، سواء سيارات ويليامز أو آودي، رغم الفارق الكبير. لكننا في النهاية، وبعد إعادة الانطلاق، لم نمتلك أي سرعة على الخطوط المستقيمة، ولذلك تراجعنا. خضنا بعض المنافسة مع بياستري، وأعتقد أنه كان يعاني من بعض الأضرار في سيارته".

"في الوقت الحالي، ينقصنا ما بين نصف ثانية وثانية كاملة حتى نتمكن من منافستهم".

"المشكلة الحقيقية تتعلق بسرعتي. كنت فريسة سهلة على الخطوط المستقيمة، ولذلك كنت أعلم أن الفرص المتاحة لم تكن كثيرة".

وبالتالي، قد يُفسَّر الفارق بين بيريز وبوتاس بأسلوب القيادة الهجومي الذي اعتمده السائق المكسيكي في شوارع باكو، إذ قال: "وفقًا للطريقة التي شعرت بأنني أقود بها، كنت سأصطدم بالحائط عند أي منعطف لو حدث أي خطأ. لذلك، عندما تخوض سباقًا بهذه الطريقة، تشعر بفخر كبير".

في المقابل، انتهى سباق بوتاس باصطدام بالحائط قبل رفع العلم المربّع بقليل، بسبب مشكلة تقنية.

وأوضح سائق كاديلاك: "في اللفة نفسها التي انغلقت فيها المكابح عند المنعطف الأول، خرجت عن المسار. وبعد ذلك، أعتقد أن الأنظمة ارتبكت قليلًا بسبب المسافة الإضافية التي قطعتها. حدث انخفاض كبير في الطاقة المستعادة عبر ’سوبركليبينغ’ عند المنعطف الخامس عشر، وعندما ضغطت على المكابح، لم تعد تعمل سوى المكابح الأمامية، وكأنني لم أعد أستعيد الطاقة من المكابح الخلفية. لذلك، يبدو أن شيئًا ما قد ارتبك في النظام".

وبذلك، أمضى السائق الفنلندي الآن ثلاثة سباقات متتالية من دون أن يتقدم على زميله في الفريق في أي لفة من لفات السباق.