لماذا كان جو المنقذ لمنصة تتويج ساينز في سباق موناكو

على نحوٍ مثير للجدل، فقد استفاد ساينز من السماح له باستعادة مركز انطلاقه الثالث الأصلي على إعادة انطلاق سباق موناكو بعد العلم الأحمر المبكر، حيث كان دور جو محوريًا في كيفية تبلور هذا الوضع.

بدا بأن سباق سائق فيراري قد انتهى مبكرًا بعد ثوانٍ من الانطلاقة عندما تعرض لانثقاب إثر احتكاكه مع أوسكار بياستري عند المنعطف الأول.

وقد توقفت سيارة ساينز في البداية عند ميدان الكازينو، فيما مرت بجانبه باقي السيارات وتركته يواجه نهاية محتملة خالية من النقاط قبل أن يعود بسيارته ببطء إلى خط الحظائر.

لكن الوضع انقلب رأسًا على عقب بينما وصل الإسباني إلى المنعطف الحاد – مع خروج المتصدرين بالفعل من المنعطف المزدوج – على إثر رفع العلم الأحمر جراء الحادثة التي جمعت سيرجيو بيريز وثنائي هاس.

وفي ظروف طبيعية، فإن العلم الأحمر ما كان ليعود بنفع كبير على ساينز بخلاف أنه سيجعله لا يتراجع إلى آخر الترتيب تمامًا خلال إعادة الانطلاقة.

إذ أنه بالتأكيد شعر بالصدمة عندما تم إخباره بأنه لن ينطلق من المركز الـ 16 الذي كان فيه على المسار.

وذلك لأن القوانين الرياضية للفورمولا 1 واضحة حيال تحديد ترتيب أية إعادة انطلاقة بعد العلم الأحمر، والتي تنص على: "أن الترتيب يؤخذ من آخر نقطة يكون من الممكن عندها تعريف مركز كافة السيارات".

وفي البداية، اعتقد المراقبون أن بمقدورهم استخدام خط توقيت المقطع الأول عند مدخل منعطف ميرابو لتحديد الترتيب.

مع ذلك، لم يكن هذا ممكنًا لأنه لم تكن كافة السيارات المنافسة قد عبرت الخط بحلول رفع العلم الأحمر، وحقيقة أن سيارة ساوبر التي يقودها جو – بعد انطلاقته البطيئة – قد خسرت الكثير من الوقت في تأخرها خلف حادثة بيريز كانت حاسمة في هذا الوضع، حيث أبطأ لتفادي الانخراط في الحادثة وانتظر ليجد مسار واضح خلال الأشلاء مع وقوف السيارة الطبية على المسار.

لذلك كان فقط عند مدخل منعطف ماسينيت عند رفع العلم الأحمر.

لذلك لم تستعن فيا بخط توقيت المقطع الأول كعلامة لتحديد ترتيب إعادة الانطلاقة، وتعين عليها استخدام أكثر نقطة مرجعية سابقة موثوقة – وهي الخط الثاني لسيارة الأمان.

وهذا يتواجد في موناكو عند مخرج المنعطف الأول، وهو خط أبيض يحدد النقطة على المسار التي ينتهي عندها خط مخرج منصة الصيانة.

وفي ظل أن كل السيارات كانت قد عبرت ذلك الخط عند لحظة رفع العلم الأحمر، فقد بات ذلك هو الترتيب المرجعي لإعادة الانطلاقة.

وهذا عنى بأن ساينز سيستعيد مركز انطلاقه الثالثة الذي تواجد فيه عندما عبر خط سيارة الأمان الثاني، مع اختلاف ترتيب بعض السائقين بناء على ترتيب خروجهم من المنعطف الأول.