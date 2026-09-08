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لماذا كان توتو وولف يعرف مسبقًا أن كيمي أنتونيللي "سيحقق المعجزة" في جائزة إيطاليا الكبرى

قال مدير فريق مرسيدس إنه شعر بوجود شيء استثنائي منذ يوم السبت. وبغض النظر عن عدد السباقات التي سيفوز بها أنتونيللي خلال مسيرته في الفورمولا 1، يعتقد وولف أن مونزا 2026 ستظل دائمًا مميزة.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

تمامًا كما حدث قبل ست سنوات، عندما حقق بيير غاسلي الفوز لصالح ألفا تاوري، أثبت السادس من سبتمبر أنه تاريخ مميز في الحلبة الوطنية في مونزا.

وفي عام 2026، أشعل بطل إيطاليا المحلي كيمي أنتونيللي حماس الجماهير الإيطالية، بعدما كانت الدموع قد انهمرت بين التيفوزي في وقت سابق من ظهر الأحد إثر الحادث العنيف الذي تعرض له شارل لوكلير سائق فيراري في بارابوليكا.

لكن أنتونيللي واصل بعد ذلك تقديم عودة مذهلة. فبعد تغيير وحدة الطاقة والانطلاق من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق، لم يكن أحد يتوقع أن يتمكن من الفوز، وهو ما كان في الواقع جزءًا من الفكرة وراء تغيير وحدة الطاقة، من أجل رفع جميع الضغوط عنه، لكنه مع ذلك تمكن من تحقيق المستحيل.

وكان متصدر البطولة قد شق طريقه بالفعل إلى المركز الثاني عشر عندما رُفعت الراية الحمراء، وبعد إعادة الانطلاقة واصل اختراق صفوف المنافسين كالسيف الحاد، في طريقه إلى ما وصفه أنتونيللي بأنه أفضل انتصار له في الفورمولا 1 حتى الآن.

واعتبر فرناندو ألونسو متفائلًا للغاية عندما توقع أن ينهي أنتونيللي السباق على منصة التتويج، لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس كان يعرف، رغم أنه لم يرغب في قول ذلك علنًا قبل السباق، أن السائق الإيطالي الشاب قادر على تقديم شيء استثنائي أمام جماهير بلاده.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

وقال وولف: "اعتقدت أن أحد سائقينا الاثنين سيفوز. إما جورج، لأنه كان في المقدمة (بدأ راسل السباق من المركز الثاني خلف غاسلي)، أو كيمي، لأنه سيمشي فوق الماء هنا في مونزا. وشعرت بذلك أيضًا بالأمس".

وقال وولف إنه، تمامًا مثل والد أنتونيللي، كان قادرًا بالفعل على الشعور بأن شيئًا استثنائيًا كان يلوح في الأفق يوم الأحد في مونزا.

وعندما سُئل عن سبب شعوره بعد التصفيات بأن أنتونيللي سيحقق معجزة، رد وولف قائلًا: "منذ فترة وأنا أراقب مستويات طاقة السائقين، ومواقفهم، وطريقة تفكيرهم، وأنماط سلوكهم، وكنت أعرف أن مهمته اليوم كانت الفوز بالسباق".

وأضاف: "تحدثت مع والده بالأمس، وهو أيضًا شعر بأن ذلك قادم. هذه هي اللحظات التي يمكنك فيها أن ترى كيف تسير عطلة نهاية الأسبوع من خلال الحصص، وتشعر بأن لحظة استثنائية قد تقترب. لكن هذه رياضة ميكانيكية في النهاية، ولذلك يمكن أن تتغير الأمور بسرعة".

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لم يتمكن سوى سائق واحد في التاريخ من الفوز بسباق بعدما انطلق من مركز أبعد على شبكة الانطلاق، وهو جون واتسون في لونغ بيتش عام 1983.

وهذا يعني أن جميع الحاضرين في مونزا شهدوا شيئًا استثنائيًا، رغم أن وولف ابتسم عندما سُئل عن موقع هذا الانتصار بين أكثر الانتصارات التي عاشها تميزًا في الفورمولا 1.

حيث قال: "هذا سيبدو غير رومانسي للغاية الآن، لكنني أنسى الانتصارات. هناك عدد قليل أتذكره. ربما فوزي الأول، لكنه ليس بالروعة التي قد ترغبون بها. كان ذلك مع باستور مالدونادو في برشلونة. أو نيكو روزبرغ مع مرسيدس-بنز، أول فوز له في موناكو. ولويس هاميلتون عندما فاز في سنغافورة".

وتابع: "لذلك هناك بعض هذه الانتصارات الكبيرة. وبالتأكيد هذا أحد الانتصارات التي سأتذكرها".

وبالإضافة إلى التقدم المذهل عبر صفوف المنافسين، يرى وولف أن الانتصار مميز لسبب آخر. فمنذ عامين، تعرض أنتونيللي لحادث عنيف على الحلبة نفسها، عندما منحته مرسيدس فرصة خوض أول حصة تجارب له في الفورمولا 1 في مونزا.

ويرى وولف أن ذلك يوضح مدى التطور الذي حققه أنتونيللي خلال فترة زمنية قصيرة، قائلًا: "هكذا اكتملت الدائرة. قبل عامين في التجارب الحرة الأولى، كانت على الأرجح أصعب لحظة في مسيرته بالنسبة إليه ولعائلته. كانت لحظة شك فيها الجميع، بمن فيهم هو نفسه".

واختتم: "وبعد عامين فقط، أصبحنا أمام المجد الأكبر، وأكبر لحظة في مسيرته، والتي من المحتمل أن تكون واحدة من أكبر لحظاته على الإطلاق في المستقبل. حتى لو فاز بـ 200 جائزة كبرى أخرى، فإن تلك اللحظة ستظل دائمًا مميزة. وأعتقد أن هذه هي الزاوية التي أريد أن أنظر من خلالها إلى الأمر".

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
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لويس هاميلتون، فيراري

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فرانكو كولابينتو، ألبين، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

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ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، أوسكار بياستري، ماكلارين

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ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ، أوسكار بياستري، ماكلارين

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لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ

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نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماركو أنتونيلي يحتفل في منطقة «بارك فيرميه».

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
المشجعون يقتحمون الحلبة

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
المشجعون يقتحمون حلبة السباق

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
المشجعون يقتحمون حلبة السباق

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوسكار بيستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
المشجعون يقتحمون الحلبة

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أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
فرانكو كولابينتو، ألبين، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول راسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق-الجزء الثاني
فورمولا 1
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