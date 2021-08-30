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لماذا كان إكمال لفة واحدة كافياً لمنح النقاط في سباق جائزة بلجيكا الكبرى؟

لقي منح النقاط لأول عشرة سائقين في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الذي توقف بسبب العلم الأحمر، جدلاً كبيراً بين أوساط المتابعين، إذ بدا أن السيارات لم تكمل اللفتَين المطلوبتَين كحد أدنى.

لماذا كان إكمال لفة واحدة كافياً لمنح النقاط في سباق جائزة بلجيكا الكبرى؟

ينص القانون على إكمال سيارات الفورمولا واحد للفتَين اثنتَين على الأقل كي يُمنح السائقون نقاطاً، لكنّ حقيقة أنّ نتيجة سباق سبا-فرانكورشان، قد أُعلنت بعد لفة واحدة فقط، تركت البعض في حيرة إن كان ذلك ضمن الأُطُر القانونية.

وتنص الفقرة 6.5 من القوانين على التالي: "في حال تمّ إيقاف حصة تصفيات أو سباقٍ وفق الفقرة 50، مع عدم القدرة على الاستئناف، لا يتمّ منح النقاط إن أكمل المتصدر لفتين أو أقل، ويتم منح نصف النقاط إن أكمل المتصدر أكثر من لفتين وأقل من 75 بالمئة من حصة التصفيات أو مدة السباق، ويتم منح النقاط الكاملة إن أكمل المتصدر 75 بالمئة أو أكثر من حصة التصفيات أو مسافة السباق".

وبالرغم من أنّ سيارات الفورمولا واحد أكملت لفتين خلف سيارة الأمان، قبل رفع العلم الأحمر في اللفة الثالثة، لكن موعد تحديد النتائج حين توقف السباق جاءت في وقت لم يتم فيه تجاوز هذا الحدّ (إكمال أكثر من لفتين) - عند إعلان التصنيف النهائي.

وتنص الفقرة 51.14 على التالي: "في حال عدم القدرة على استئناف حصة التصفيات أو السباق، سيتمّ أخذ النتائج في نهاية اللفة ما قبل الأخيرة، قبل اللفة التي أُعلن فيها إيقاف التصفيات أو السباق".

بتعبير أبسط، ذلك يعني أنّه وبينما تم رفع العلم الأحمر في اللفة الثالثة، لكنّ النتائج أُخذت من نهاية اللفة الأولى.

الأعلام الحمراء على حلبة سبا-فرانكورشان

الأعلام الحمراء على حلبة سبا-فرانكورشان

تصوير: صور موتورسبورت

إذاً، هل أكمل السباقُ اللفتَين الاثنتَين المطلوبتَين؟ هناك بالتأكيد فرصة لمناقشة عدم حصول ذلك، مع وجهة نظر تتمحور حول عدم تطابق إعلان التصنيف النهائي مع ضرورة إكمال السائقين للفتين اثنتين أو أكثر.

لكنّ تفسير الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، للفقرة 6.5 لا يتعلق بموعد أو توقيت إعلان النتيجة النهائية - بل ببساطة بإكمال المتصدر لفتين أو أكثر.

لذا، فإن سير ماكس فيرشتابن خلف سيارة الأمان يعني أنه رسمياً تجاوز خطّ التحقق لكل لفة، بما مجموعه ثلاث مرات.

كانت هناك لفتا "تسابق" خلف سيارة الأمان، إضافة إلى لفة دخول خط الحظائر بعد العلم الأحمر بعد أن تجاوز السائقون خط التحقق للفة، للمرة الثالثة، وبدؤوا بشكل قصير اللفة الرابعة.

حيث أوضح مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أن القوانين المتعلقة بالعلم الأحمر وتلك المتعلقة بمنح النقاط، غير مترابطة.

فقال: "تم إكمال ثلاث لفات. اللفة الثالثة تم إكمالها حالما تجاوزت السيارات خط التحقق على المقطع السريع".

واختتم: "من ثمّ، لدينا إعلان تصنيف النقاط في اللفة ما قبل لفة إشهار العلم. لذا، لدينا أمران منفصلان هنا: الأول اللفات التي تم إكمالها لإعلان السباق. والثانية تلك التي تتعلق بمنح النقاط (في اللفة التي سبقت رفع العلم)".

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