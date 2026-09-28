لماذا كانت مكلارين أبطأ بكثير من مرسيدس على المقاطع المستقيمة في باكو

رغم كل الحديث عن اقتراب المنافسين من مرسيدس، التي أبقت ترقياتها الأكثر أهمية حتى جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا نهاية الأسبوع المقبل، تمكن فريق براكلي من الصمود أمام هذا الضغط من خلال التفوق على بعض الحلبات الأكثر حساسية للقوة، مثل مونزا وباكو، وهو ما أكد صحة صبره.

لكن في الوقت الذي تساعد فيه حزمة وحدة طاقة مرسيدس المهيمنة على تفسير فارقها أمام فيراري وريد بُل، كان الفارق الذي بلغ ثمانية أعشار من الثانية، والذي حققه جورج راسل أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين، أقل وضوحًا من حيث التفسير. وكان أداء لاندو نوريس أسوأ، إذ تأخر بفارق 1.1 ثانية في التصفيات.

ومقارنةً ببياستري، صنع راسل الفارق من خلال تمتعه بنشر طاقة أفضل عبر المقطع الثاني، قبل أن يبتعد على المقطع المستقيم الطويل للغاية في باكو، حيث وصلت سرعته القصوى إلى 10 كيلومترات في الساعة أكثر من السائق الأسترالي. وفي السباق، استمتع راسل أيضًا بقيادة مريحة حتى جعلت سيارتا الأمان الأمر أكثر إثارة بالنسبة إليه في النهاية، لتهيئة ختام مثير مع ماكس فيرستابن.

وعندما تكون الفوارق بين فريقين متقاربين في المستوى ويتشاركان وحدة الطاقة نفسها كبيرة إلى هذا الحد، فعادة ما تكون هناك عدة عوامل متراكمة تلعب دورًا، ويبدو أن هذا كان الحال أيضًا في أذربيجان.

في البداية، لا تُعد باكو من الحلبات المفضلة لدى مكلارين. فقد واصلت "ام.سي.ال40" اتجاهًا ظهر لدى سابقاتها، إذ إنها ليست الأكثر تنافسية في المنعطفات منخفضة السرعة، وهي المنعطفات التي تكاد حلبة باكو البالغ طولها 6 كيلومترات تقتصر عليها بالكامل. ولم تكن براعة مكلارين في الارتكازيّة العالية، والتي منحتها الفوز في المجر وزاندفورت وكان من المفترض أن تقود نوريس إلى انتصار آخر في مدريد، ذات قيمة كبيرة هنا.

كما ظهرت نقطة ضعف مكلارين الهوائية الأخرى، والمتمثلة في افتقار نسبي إلى الكفاءة على المقاطع المستقيمة، رغم أن الفريق جلب مجموعة من الترقيات لتوليد ارتكازيّة أكثر كفاءة في جميع أنواع المنعطفات.

وقال مدير الفريق أندريا ستيلا: "عملت الترقيات بشكل جيد طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأضافت بعض زمن اللفة إلى السيارة. وبطريقة ما، لم نرَ تأثير الترقيات لأن سيارتنا بشكل عام لا تقدم أداءً جيدًا جدًا في هذه الأنواع من المنعطفات، ولذلك كنا بحاجة إلى حزمة أكبر بكثير لإحداث فارق في باكو."

فرانكو كولابينتو، ألبين ولاندو نوريس، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: Michael Potts / LAT images via Getty Images

لكن ذلك أيضًا لا يفسر فارق الثمانية أعشار. وبينما ترى مكلارين أن فهمها لوحدة طاقة مرسيدس وتعاونها مع قسم مرسيدس لوحدات الطاقة عالية الأداء قد تحسن مقارنة ببداية العام، أقر ستيلا بأن الفريق لم يحسن استغلال وحدة الطاقة للسباق بالقدر نفسه الذي فعله في التصفيات، "ودفعنا الثمن في السباق".

ومن العوامل الثابتة التي ساهمت في عجز السرعة القصوى نسب التروس التي اختارها الفريق في بداية العام. فسيارة مكلارين "ام.سي.ال40" تستخدم نسب تروس أقصر من مرسيدس، ما يكلفها بعض السرعة القصوى في حلبات مثل مونزا وباكو.

وقال المدير التقني لمكلارين نيل هولدي في وقت سابق هذا الصيف: "لو كان علينا فعل ذلك من جديد، أعتقد أننا كنا سنعيد ضبط نسب التروس لنصبح أقرب إلى ما لدى مرسيدس. هناك بعض فرص الأداء التي يمكننا استغلالها لأن النسب أقصر. فينتهي بنا الأمر إلى التبديل إلى تروس منخفضة بشكل أقل حول المنعطفات، وربما عند إعادة الانطلاق، وأمور من هذا القبيل".

ثمّ تابع: "لكن عندما تنظر إلى جانب السرعات العالية، فأعتقد أنك على الأرجح ستختار ما لدى الفرق الأخرى. لذلك هناك بعض التنازلات في الاتجاهين. إنه مقدار صغير من زمن اللفة، لكن جميع مقادير زمن اللفة الصغيرة هذه تتراكم لتصبح فارقًا جيدًا في أداء اللفة."

واختارت مكلارين عدم استخدام فرصتها الوحيدة لإجراء تعديل على نسب التروس خلال الموسم، مفضلةً توجيه الموارد إلى مجالات أخرى.

وقال ستيلا: "من الواضح جدًا أن الأمر لا يتعلق بعامل واحد. وبالتأكيد تحدثنا دائمًا بشكل منفتح وشفاف عن حاجتنا إلى تحسين المقاومة الهوائية للسيارة. لكن في الوقت نفسه، هناك بعض العوامل المرتبطة، على سبيل المثال، بنسب التروس، وعلينا أن نراجع ما إذا كنا نستخدم النسب الصحيحة للمنافسة على الحلبات التي تصل فيها السرعات القصوى إلى هذا المستوى".

وأكمل: "وفي الوقت نفسه، عندما ننظر إلى البيانات ونقارنها بمرسيدس، نرى أن وحدة طاقتنا لم تكن مستغلة بالشكل الأمثل. أعتقد أننا في التصفيات تمكنا من استغلال الحد الأقصى تقريبًا مما كان متاحًا في وحدة الطاقة، لكن كانت هناك بعض الأمور التي لم نتمكن من تحسينها بالشكل المطلوب، ودفعنا الثمن في السباق."

أما بالنسبة إلى سبب معاناة نوريس، الذي كان قد بلغ أفضل مستوى له حتى الآن خلال الصيف، من عطلة نهاية أسبوع صعبة جدًا مقارنةً ببياستري الذي كان يتحسن، فقد اتضح أن بطل العالم كان يواجه مشكلات خاصة به. إذ اكتشف الفريق نقصًا في القوة خلال التصفيات، يُعتقد أنه مرتبط بمشكلة في حقن الوقود، وعادت المشكلة في السباق، بينما لم يخض نوريس أنظف سباق له وعانى من الوتيرة على الإطارات المتوسطة.

وأوضح ستيلا: "رأينا المشكلة نفسها أحيانًا خلال السباق، لكن ليس بالمنهجية نفسها التي ظهرت في التصفيات. ومن المؤكد أن هناك فرصة كبيرة للتحسن في موضوع حقن الوقود، إذ نرى ذلك أحيانًا أيضًا على سيارة أوسكار خلال السباق".

وأكمل: "وإضافة إلى ذلك، تجاوز فيرستابن نوريس، وكانت سيارة ماكس أسرع. وكان لاندو يعاني قليلًا مع الإطارات المتوسطة. لكن الفضل يعود إلى أوسكار، إذ تمكن أوسكار من إبقاء فيرستابن خلفه. وعلى جانب لاندو، كنا نعاني قليلًا مع نشر طاقة وحدة الطاقة. كما كان لاندو يواجه بعض حالات عدم الاتساق في قيادته؛ فعندما تجاوزه هاميلتون، أغلق المكابح، وارتكب بعض الأخطاء التي جعلت السيارات خلفه ضمن نطاق الهجوم. وعندما تكون السيارات ضمن هذا النطاق، نعاني في الدفاع، وهو ما يعيدنا إلى نقطة السرعة القصوى."

وكان نوريس غاضبًا بشدة بعدما أصبح ضحية جانبية لحادث فرانكو كولابينتو سائق ألبين الذي اندفع نحو زميله بيير غاسلي. لكن البريطاني ساهم في تعقيد وضعه بنفسه بعدما خرج عن المسار عند المنعطف الأول مباشرة قبل دخول سيارة الأمان، ما كلفه ثلاثة مراكز ودفعه إلى منطقة الخطر عند إعادة الانطلاق التالية.

واختتم ستيلا: "أود أن أقول إن هذه كانت بالنسبة إلى لاندو واحدة من أصعب الفعاليات بشكل عام التي خاضها في 2026. وهذا أمر نحتاج إلى الاستفادة منه، والنظر في كل ما يمكن تحسينه. لكنني أقول إن معظم فرص التحسن تكمن في جانب الفريق وفي جانب السيارة، لأن علينا أن نكون قادرين على منح سائقينا سيارة أفضل وأكثر اتساقًا من حيث القدرة على التنبؤ بسلوكها."

ومع إغلاق بياستري مكابحه أيضًا عند المنعطف الأول في وقت لاحق، ما كلفه فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج وتسبب في تراجعه إلى المركز الثالث عشر عند خط النهاية، كانت النتيجة المريرة النهائية، الناتجة عن خليط من المشكلات الصغيرة وأخطاء التنفيذ وأوجه القصور، هي خروج فريق ووكينغ من عطلة نهاية الأسبوع من دون أي نقطة.

وخلص ستيلا إلى القول: "واجهتنا مشكلات وبعض الأخطاء، لكن في الوقت نفسه أعتقد أننا دفعنا ثمن بعض القيود الأساسية في حزمة سيارتنا على هذا النوع من الحلبات. لم نكن سريعين بما يكفي في المنعطفات، لكن في الوقت نفسه، وبشكل أساسي، لم نكن سريعين بما يكفي على المقاطع المستقيمة. وهذا عرّض سائقينا باستمرار للهجوم وأجبرهم على خوض سباقهم وهم يراقبون المرايا بدلًا من التفكير في كيفية التقدم خلال السباق."