كشف كارلوس ساينز أن "الشفافية والصدق" من جانب إدارة ويليامز كانا من الأسباب الرئيسية التي دفعته للموافقة على عقد جديد لعدة سنوات مع الفريق.

وكانت التقارير قد أشارت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن ساينز بات قريبًا من توقيع عقد جديد مع ويليامز في غروف، يتضمن مكانة أكبر تعكس دوره داخل الفريق، بعدما شعر السائق الإسباني بالإحباط في بعض الفترات من موسم 2026 بسبب البداية السيئة للفريق.

أنهت ويليامز موسم 2025 في المركز الخامس ببطولة الصانعين، بينما حقق ساينز منصتي تتويج في سباقي أذربيجان وقطر، إلى جانب احتلاله المركز الثالث في السباق القصير بالولايات المتحدة. وكان سباق باكو أول منصة تتويج لويليامز في سباق رئيسي منذ منصة لانس سترول في الحلبة نفسها عام 2017.

وكانت الآمال مرتفعة بإمكانية نقل هذا المستوى إلى موسم 2026، لكن سيارة "إف دبليو 48" تأخرت في الظهور خلال التجارب الشتوية الأولى في برشلونة ولم تشارك فيها، قبل أن يتضح أنها تتجاوز الحد المسموح به للوزن، ما أثر سلبًا على أدائها.

وفي الوقت الذي تمكنت فيه فرق أخرى من إضافة قدر كبير من الأداء من خلال التحديثات حتى الآن، لم تتمكن ويليامز من تحقيق الأمر نفسه، مع تخطيطها لجلب حزمة تحديثات كبيرة إلى أذربيجان، بينما تعمل على خطوات مرحلية لتقليل الوزن.

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وعندما سُئل عن سبب قراره الالتزام بمستقبله مع الفريق، تحدث ساينز عن العلاقة "المباشرة والشفافة والصادقة" مع الإدارة، بما في ذلك مدير الفريق جايمس فولز.

حيث قال: "أحد الأمور التي أقدّرها أكثر من أي شيء هو أن تكون العلاقة مباشرة. منذ اليوم الأول لي مع هذا الفريق، لمست ذلك ليس فقط مع جايمس، وبقية أعضاء الإدارة ومجلس الإدارة، ولكن أيضًا مع مختلف الأشخاص في جميع أنحاء المؤسسة".

وتابع: "من أجل التحسن والمضي قدمًا، من المهم أن نتحلى بالشفافية والصدق، وأن نوفر بيئة عمل يتحمل فيها الجميع مسؤولية أفعالهم بهدف التحسن. هذه هي نوعية المحادثات التي خضتها داخل هذا الفريق".

وأكمل: "هناك أسباب كثيرة للبقاء ومواصلة الضغط مع الفريق. وفي مقدمتها الأشخاص الذين يشكلون هذه العائلة الكبيرة. أؤمن بقوة المجموعة وقدرتها على تحقيق النجاح، وأعتقد أن الأشخاص في ويليامز يمتلكون الموهبة والدافع والشغف اللازم لإعادة هذا الفريق إلى القمة".

واختتم: "هناك أيضًا الكثير من التغييرات والاستثمارات والمشروعات التي تجري خلف الكواليس، والتي تجعلني أؤمن بأننا نسير في الطريق الصحيح. لقد واجهنا عثرة في الطريق هذا الموسم، لكن لدينا جميع المكونات الصحيحة للارتداد والعودة بصورة أقوى".