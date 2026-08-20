سيبقى أليكس ألبون ضمن صفوف ويليامز في الموسم المُقبل من بطولة العالم للفورمولا 1. وتأتي هذه الخطوة رغم الفترة المحبطة التي عاشتها ويليامز هذا العام، والتي شهدت تراجع الفريق مجددًا في ترتيب المنافسة.

وكان فريق ويليامز يعوّل منذ فترة طويلة على التغيير الكبير في اللوائح لعام 2026 باعتباره فرصة لتحقيق خطوة إلى الأمام، لكنه عانى بدلًا من ذلك من انتكاسة كبيرة، أجبرته على إعادة النظر في جدوله الزمني للعودة إلى المنافسة.

ورغم الموسم الصعب حتى الآن، قرر ألبون الالتزام بالفريق لموسم آخر، مؤكدًا أن هذه الكبوة لا تحدد نظرته إلى اتجاه الفريق.

حيث قال: "عام صعب واحد لا يرسم الصورة الكاملة للقصة التي عشتها مع ويليامز، وقد رأيت تطورًا من عام إلى آخر. بالطبع، كان عامًا محبطًا حتى الآن، لكنه لا يجعلني أفقد إيماني بهذا الفريق، وطموحاته، وما أعتقد أن الفريق قادر على تحقيقه".

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ومع تأكيد ألبون استمراره مع الفريق، أشار السائق التايلاندي إلى أن الفترة الصعبة الحالية ستساعد الفريق على التخلص من بعض نقاط الضعف في المستقبل.

فقال: "رغم أن العام كان صعبًا، فإن رد فعل الفريق في المصنع، والعمل الذي بُذل لفهم مشكلاتنا، كان هائلًا. من نواحٍ كثيرة، شعرنا أننا كنا بحاجة إلى هذه اللحظة الصعبة من أجل تسريع بعض الخطط الجريئة لمعالجة المشكلات الأساسية في السيارة، والتي ظلت تؤثر علينا لسنوات".

وأكمل: "لم أرَ الفريق من قبل يتعامل مع مشكلة بهذه القوة والإصرار كما فعل هذا العام، ولذلك أؤمن حقًا بأننا سنجد أسباب المشكلات التي عانينا منها".