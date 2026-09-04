لماذا قد يمنح لوكلير هاميلتون سحبًا هوائيًا في مونزا

ينبغي أن تكون التجارب التأهيلية لجائزة إيطاليا الكبرى ممتعة بشكل خاص للمشاهدة. فعلى حلبة مونزا السريعة جدًا، والملقبة بـ"معبد السرعة"، لطالما لعب السحب الهوائي دورًا مهمًا.

ويحدث السحب الهوائي عندما تسير سيارتان من سيارات الفورمولا 1 واحدة خلف الأخرى، إذ تقوم السيارة الأمامية بإزاحة الهواء، ما يعني أن السيارة التي تتبعها تواجه مقاومة هوائية أقل ويمكنها السير بسرعة أكبر بالقدر نفسه من الطاقة. وبالتالي يمكنها كسب عدة كيلومترات في الساعة على أحد الخطوط المستقيمة، وهو ما قد يجعل التجاوز أسهل أو يوفر بضعة أعشار من الثانية خلال لفة في التجارب التأهيلية.

ولذلك، يمثل السحب الهوائي سلاحًا قويًا يوم السبت، وسيكون مهمًا بشكل خاص في عطلة نهاية الأسبوع الحالية. وقد يبحث السائقون عن الاستفادة من سحب منافسيهم كلما سنحت الفرصة. وفي هذه الحالة، يصبح موقع السيارة على الحلبة وتوقيت خروج السيارات من منطقة الحظائر أمرين مهمين بشكل خاص. ويمكن للسائق الذي يسير خلف سيارة أخرى الاستفادة بشكل كبير من السحب الهوائي، خصوصًا إذا كان السائق الذي أمامه مستعدًا للتعاون معه.

ولضمان قدر من العدالة بين سائقيهما، تضع الفرق أحيانًا قواعد تسمح لكل سائق، بالتناوب، بالاستفادة من أفضل موقع على الحلبة خلال التجارب التأهيلية. وفي فيراري، التي تنافس أمام جماهيرها على أرضها، ستكون الأفضلية من نصيب لويس هاميلتون في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وأوضح شارل لوكلير لوسائل الإعلام يوم الخميس: "في ما يتعلق بالسحب الهوائي، أعتقد أننا اتبعنا دائمًا الفلسفة نفسها على مدار الأعوام، بحيث تكون الأولوية في إحدى المرات للويس ليختار المكان الذي يريد الانطلاق منه، وفي إحدى عطلات نهاية الأسبوع تكون الأولوية لي. وفي عطلة نهاية الأسبوع هذه ستكون الأولوية للويس، لذلك أعتقد أنه سيختار السحب الهوائي."

ومع ذلك، وبينما كان كيمي أنتونيللي قد ناقش إمكانية لعب دور "الجناح المساند" لزميله جورج راسل، نظرًا إلى أن مكاسبه ستكون محدودة من التجارب التأهيلية، كما فعل إسحاق حجار لصالح ماكس فيرستابن في سباق سبا، أوضح شارل لوكلير أن حصول هاميلتون على الأولوية في اختيار موقعه على الحلبة لا يعني أنه سيضحي بالكامل بتجاربه التأهيلية لمساعدة زميله.

وأضاف لوكلير: "في ما يتعلق بما إذا كنا سنقدم تنازلات، أعتقد أنه من غير المرجح أن يضحي أحدنا بتجرابه التأهيلية لصالح الآخر، لكن بالطبع إذا كان بإمكاننا مساعدة بعضنا بعضًا، ومحاولة بدء اللفة من المسافة المثالية بيننا، فسنفعل ذلك، وسأحاول العثور على سحب هوائي من سيارة أخرى، على أمل أن أضع نفسي في أفضل موقع ممكن."

هل سيتعين على زملاء الفريق مساعدة بعضهم بعضًا لمواجهة تأثير "اليويو"؟

هذا العام، ومع وحدات الطاقة الجديدة، قد يلعب السحب الهوائي أيضًا دورًا أكثر أهمية في السباق على حلبة مونزا. فالخطوط المستقيمة الطويلة والفرص المحدودة لإعادة شحن البطارية ستضع إدارة الطاقة أمام اختبار قاسٍ. وبالتالي، ستسمح الاستفادة من السحب الهوائي للسائقين بالتعويض جزئيًا عن نقص الطاقة المتاحة.

ومع توقع أن تكون إدارة الطاقة صعبة بشكل خاص في مونزا، فإن خطر رؤية "سباق اليويو" سيكون مرتفعًا أيضًا. ويحدث تأثير "اليويو" عندما تتغير فجوات السرعة بين السيارات بشكل كبير من لفة إلى أخرى، اعتمادًا على كمية الطاقة المتاحة.

فعلى سبيل المثال، قد يستخدم أحد السائقين قدرًا كبيرًا من الطاقة لتجاوز سيارة أو أكثر. وبذلك يكسب مركزًا أو عدة مراكز، لكنه يجد نفسه بعد ذلك ببطارية أقل شحنًا، فيصبح أبطأ بكثير خلال اللفات التالية لأنه يحتاج إلى إعادة شحنها. وعندها يمكن للسيارات التي تجاوزها للتو أن تلحق به وتتجاوزه بدورها. ولذلك يشبه التأثير حركة اليويو: تتقدم، ثم تخسر ما كسبته مجددًا، قبل أن تبدأ العملية من جديد.

ولمواجهة هذه الظاهرة، التي يُتوقع أن تكون واضحة بشكل خاص في عطلة نهاية الأسبوع الحالية، قد يُطلب من زملاء الفريق مساعدة بعضهم بعضًا. وهو أمر درسته فيراري ضمن تحضيراتها للجائزة الكبرى، وقد تضطر إلى تطبيقه عمليًا.

وقال لوكلير: "بالنسبة إلى السباق، هذه نقطة مهمة جدًا. أعتقد أننا بدأنا بالفعل في دراسة هذا الأمر منذ عدة أيام، ونحاول فهمه. كما أن التنبؤ بما سيحدث صعب جدًا، لأن المشكلة هي أنه بمجرد أن تكون داخل السيارة، يبدو كل شيء سهلًا من الخارج، لكن الفارق يكون أحيانًا كبيرًا إلى درجة تجعل من الصعب جدًا الاستجابة لما تفعله السيارة أمامك".

وأكمل: "لذلك، لا يعني ذلك أنه لا يمكنك تجنب سباق اليويو إذا وجدت نفسك في موقف كهذا، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما يمكن، ومحاولة القيام بعمل أفضل".