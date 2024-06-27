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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

لماذا قد يُبدّد حلّ الحفف الجديد "المثالي" على حلبة ريد بُل رينغ مشاكل حدود المسار

قد يُصبح حلّ حففٍ جديدة ومنطقة حصويّة اعتُمد على حلبة ريد بُل رينغ مخطّطًا للقضاء على مشاكل حدود المسار في كلّ مكانٍ في الفورمولا 1.

تم التحديث:
تفاصيل المسار مع المنطقة الحصويّة

تفاصيل المسار مع المنطقة الحصويّة

الصورة من قبل: جون نوبل

مع حصول الفورمولا 1 على لمحة أولى على الحلّ الذي اعتُمد في العديد من المنعطفات على حلبة جائزة النمسا الكبرى اليوم الخميس، أشار نيلس فيتيتش مدير سباقات الفورمولا 1 إلى أنّ البطولة وجدت أخيرًا "التركيبة المثاليّة".

وبالنظر إلى أنّ حلبة ريد بُل رينغ واحدة من الحلبات التي تُمثّل فيها حدود المسار مشكلة كبرى، إذ تمّ رصد أكثر من 1200 خرقًا في نسخة العام الماضي، فقد كان من الواضح أنّ هناك حاجة لاتّخاذ بعض الإجراءات لنسخة هذا العام.

لذا على إثر اقتراحات من "فيا"، تمّ إدخال سلسلة من المراجعات في مناطق معيّنة من الحلبة بهدف حلّ المشكلة إلى الأبد.

وعوضًا عن أن تكون حالة اعتماد منظّمي السباق لمناطق حصويّة خلف الحفف لتثبيط السائقين عن الخروج عن المسار، فإنّ التغييرات كانت مفصّلة أكثر في محاولة لحلّ مشكلة حدود المسار إلى الأبد.

ومثلما تُظهر الصورة أعلاه فإنّ "فيا" اعتمدت حلًا شاملًا يهدف لضمان عدم وجود طريقة لتعسّف السائقين على حدود المسار من دون العبور على المنطقة الحصويّة.

فضلًا عن ذلك فإنّ الحلّ يُسهّل مهمّة الحلبة لمراجعة الحفف لأحداث سباقات الدرّاجات في المستقبل.

وقامت "فيا" بمراجعة عرض الحفف بشكلٍ حاسم عبر طلاء الخطوط البيضاء التي تُحدّد حافة المسار والذي يجب على السائقين البقاء داخله.

ولضمان ذلك فإنّ "فيا" ضمنت أنّ عرض الحفف أمام المنطقة الحصويّة إلى الخطّ الأبيض يجب أن يكون 1.5 مترًا بالضبط – عوضًا عن مترين وفق المعيار القياسي على الحلبات الأخرى.

يأتي ذلك لضمان عدم وجود طريقة لقدرة أيّ سيارة على تجاوز الخطّ الأبيض من دون لمس المنطقة الحصويّة.

ويبلغ عرض سيارة الفورمولا 1 مترين، كما أنّ سيارات الفورمولا 2 (1.9 متر) والفورمولا 3 (1.885 متر) عريضة بما فيه الكفاية بالنسبة لعرض الحفف.

وتمّ بلوغ العرض الأقلّ للحفف عبر تغيير موقع الخطّ الأبيض. وللمساعدة في مراقبة "فيا" لأيّة خروقات لحدود المسار، تمّ اعتماد خط أزرق جديد.

وتمّ اعتماده من اجل توفير معيارٍ بصري أفضل لتحليلات الفيديو لتقييم خروج السيارات عن المسار.

وكانت هناك حالات في السابق لم يكن فيها فصلٌ واضحٌ بين الخطّ الأبيض في نهاية المسار والمكوّنات البيضاء من الحفف.

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