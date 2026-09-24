لماذا قد لا يعكس تفوق مرسيدس الهائل في تجارب باكو الصورة الحقيقية

قدمت مرسيدس رسالة قوية جدًا خلال حصتي التجارب يوم الخميس على حلبة مدينة باكو. وتصدر جورج راسل أزمنة كلتا الحصتين، بينما كانت أول سيارة من خارج مرسيدس متأخرة بنحو ثانية تقريبًا مع نهاية اليوم، وتحديدًا ماكس فيرستابن بفارق 0.827 ثانية.

وستقدم مرسيدس حزمة الترقيات المنتظرة منذ فترة طويلة لسيارة "دبليو17" في ماليزيا، لكن منافسيها أُعجبوا بشدة بوتيرة راسل حتى من دون إدخال أجزاء جديدة على السيارة.

ويمكن لريد بُل الاعتماد على حزمة الترقية الكبيرة الأخيرة لسيارة "آر.بي22" هذا الأسبوع، لكن المدير التقني بيير واشيه اعترف بأنه لم يكن يتوقع مثل هذا الفارق الكبير أمام فريق مرسيدس المصنعي.

وقال واشيه عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الفارق: "نعم، لم أتوقع هذا الفارق الكبير، خصوصًا على المقاطع المستقيمة. وبعد ذلك علينا أن نحلل ما إذا كان السبب يعود إلى السحب الهوائي أو إلى شيء آخر. لكن نعم، أمامنا عمل يجب القيام به للوصول إلى ما حققوه".

وأضاف: "آمل أن يكون الفارق أقرب، لكن يبدو أنهم أسرع منا بكثير. سنرى ما الذي يمكننا فعله لجعل السيارة أسرع، لكن إذا كان هذا هو الفارق الحقيقي، فسيكون الأمر صعبًا علينا".

ويخشى إسحاق حجار، الذي شعر بأنه بحالة بدنية جيدة تمامًا عند عودته إلى مقود السيارة، من أن تكون مرسيدس فعلًا خارج متناول ريد بُل يومي الجمعة والسبت.

وقال: "قليلًا، وأفكر في سبب ابتعادهم بهذا الشكل. أعتقد أن ذلك مثير للإعجاب جدًا. أعتقد أن لدينا سيارة جيدة، وكنا ضمن المنافسة مع مكلارين وفيراري، لكن نعم، مرسيدس بعيدة عن متناولنا."

لكن مرسيدس نفسها ليست مقتنعة بعد بأنها تتفوق على الجميع بفئة كاملة. وشدد نائب مدير الفريق برادلي لورد، الذي يتولى المسؤولية عن الفريق في نهاية هذا الأسبوع في غياب توتو وولف، على أنه لا ينبغي لفريقه الاحتفال مبكرًا على الإطلاق.

وقال: "لا أعتقد أن هذا الفارق يعكس الصورة الحقيقية، بصراحة. خضنا عددًا أكبر من اللفات المسجلة على الإطارات اللينة في التجارب الحرة الثانية. ماكس لم يحصل سوى على محاولة واحدة، وكذلك الحال بالنسبة إلى سائقي مكلارين".

وأردف: "من المحتمل ألّا تقرؤوا الكثير في ذلك، لأن أزمنة اللفات كانت تتحسن مع كل لفة مسجلة. لقد أجرينا لفة واحدة أكثر من الجميع، ولذلك ربما استخرجنا شيئًا إضافيًا من الحلبة وشيئًا إضافيًا من الإطار مقارنة بما تمكنوا هم من فعله".

ومع ذلك، بدا راسل مسيطرًا بشكل واضح طوال يوم التجارب بأكمله. وكان البريطاني قد خلص في مدريد إلى أنه لم يعد ضمن صراع اللقب ولا يمكنه سوى المنافسة على انتصارات السباقات، لكن بداية عطلة نهاية أسبوع باكو بدت واعدة للغاية.

وقال لورد: "كان جورج رائعًا جدًا هنا العام الماضي، ومع ذلك أنهى السباق في المركز الثاني. لذا فهي حلبة... أعني أنه يقدم أداءً جيدًا على كل الحلبات، لكن هذه واحدة منها حقق فيها تقليديًا بعض النتائج القوية جدًا".

وأضاف: "وهذا ما تبحث عنه كفريق، فإذا واجهت إحدى السيارتين مشكلة، تجد الأخرى في المقدمة وتقود الطريق. لقد فعل ذلك اليوم، ونأمل أن يواصل فعل ذلك طوال ما تبقى من عطلة نهاية الأسبوع".

وعندما يتحدث لورد عن "مواجهة إحدى السيارتين مشكلة"، فمن المنطقي أن تكون كلماته تشير إلى كيمي أنتونيللي. فقد تعرض متصدر البطولة لمشكلة هيدروليكية خلال حصة التجارب الحرة الأولى، ما حرمه من وقت على الحلبة، وهو عامل أكثر أهمية من المعتاد على حلبة شوارع.

وأكمل لورد: "من الواضح أن ذلك وضعه خلف المنحنى قليلًا، لذا فهو يفتقد اللفات ويفتقد الوقت على الحلبة، لكن في المقابل، كان ما قام به الميكانيكيون مذهلًا".

وأردف: "عادت السيارة، على ما أعتقد، بعد 15 دقيقة من انتهاء التجارب، وكانت جاهزة للانطلاق تمامًا في اللحظة التي ظهر فيها العلم الأحمر في التجارب الحرة الثانية. لقد قاموا بعمل رائع لاستبدال المحرك، وإخراج المحرك القديم ووضع الجديد".

ثمّ تابع: "ولم تكن هناك أي عقوبة، لأنه محرك موجود بالفعل ضمن المجموعة المتاحة لنا، ونعم، كنا جاهزين للانطلاق. لذلك تمكنا على الأقل من إنقاذ أكبر قدر ممكن من الحصة".

والنتيجة النهائية هي وجود سيارتي مرسيدس في القمة بفارق كبير عن بقية المنافسين. وقد أثار ذلك إعجاب المنافسة، رغم أن مدير فريق فيراري فريد فاسور قلل من أهمية أزمنة يوم الخميس، قائلًا: "لقد أصبحت كبيرًا في السن على دفع الكثير من الاهتمام ليوم الجمعة!"

وعندما أُشير له إلى أن اليوم ما زال يوم الخميس بالفعل، اختتم فاسور حديثه ضاحكًا: "الجمعة عديمة الفائدة، تخيلوا يوم الخميس!".