نهاية هذا الأسبوع، ستكشف أستون مارتن عن النسخة "بي" من سيارة "إيه.إم.آر26"، وهي السيارة التي جاءت نتائجها أقل بكثير من التوقعات خلال النصف الأول من موسم الفورمولا 1.

ويصف البعض سيارة "إيه.إم.آر26 بي" بأنها تطوير كبير، بينما يعتبرها آخرون سيارة جديدة بالكامل، خاصة أن المشروع خضع لجولة جديدة من اختبارات التصادم، وهو ما يشير إلى إعادة تصميم واسعة لأجزاء أساسية من هيكل السيارة.

ويُعد إطلاق سيارة خضعت لهذا الحجم من التعديلات حدثًا مهمًا بحد ذاته، لكن تداعياته هذه المرة قد تمتد إلى ما هو أبعد من المنافسة على الحلبة.

فالأداء المخيب لسيارة أستون مارتن هذا الموسم أدى إلى تجميد العديد من الخطط، وفرض تغييرات استراتيجية، وفتح الباب أمام سيناريوهات لم يكن من الممكن تصورها قبل بضعة أشهر. ولهذا تمثل "إيه.إم.آر26 بي" نقطة تحول حاسمة، إذ إن نجاحها سيعيد المشروع إلى المسار الذي انقطع في بداية الموسم عندما اتضح أن الإمكانات التي توقعها المهندسون لن تنعكس على النتائج داخل الحلبة.

وأولى نتائج نجاح السيارة الجديدة ستتعلق بفرناندو ألونسو. فإذا استعادت أستون مارتن قدرتها التنافسية، حتى قبل وصول النسخة المطورة من وحدة طاقة هوندا، فسيصبح بقاء السائق الإسباني مع الفريق حتى موسم 2027 أمرًا مرجحًا للغاية. فمن الصعب تخيل أن يقرر ألونسو الرحيل في اللحظة التي يبدأ فيها مشروع "نيوي - هوندا" بإظهار إمكاناته الحقيقية.

وسيستعيد مالك الفريق لورانس سترول ثقته في الاستثمار الذي ضخه في المشروع، ويمكن اعتبار الأشهر الستة الأولى من الموسم مجرد فترة سيئة تُطوى صفحتها.

لكن عند تقديم سيارة معدلة بهذا الحجم، لا توجد أية ضمانات. فإذا أخفقت "إيه.إم.آر26 بي" في تحقيق التوقعات، فقد تمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من الأداء على الحلبة. وفي كثير من الجوانب، تمثل هذه السيارة الفرصة الأخيرة لأستون مارتن، وسيكون مستقبل ألونسو أول الملفات التي ستُحسم.

وليس سرًا أن بطل العالم مرتين يملك أيضًا خيار إنهاء مسيرته مع ألبين، وهو سيناريو كشف عنه موقعنا "موتورسبورت.كوم" لأول مرة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة. وقد يصبح هذا الخيار واقعًا إذا لم يلمس ألونسو مؤشرات واضحة على تقدم مشروع أستون مارتن. ورغم أن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه، فإن اتفاق الرعاية الجديد بين ألبين وغوتشي قد يمنح الفريق المرونة المالية اللازمة لإتمامها.

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وفي حال انتقال ألونسو إلى ألبين، فقد تبدأ أول سلسلة انتقالات في سوق السائقين. فخلال عطلة نهاية أسبوع سبا، شوهد فرانكو كولابينتو يتناول العشاء مع مدير فريق ويليامز جايمس فاولز، كما أشارت تقارير صباح السبت إلى عقد اجتماع آخر بين ممثلي الطرفين.

وقد تبدو هذه التحركات منطقية إذا اختار ألونسو بالفعل الانتقال إلى ألبين، إذ سيخسر كولابينتو مقعده الحالي مع الفريق الفرنسي، ليصبح العودة إلى ويليامز الخيار الأكثر منطقية.

وعندها سيبقى السؤال الأخير: من سيخلف ألونسو في أستون مارتن؟

وخلال الأيام الماضية عاد اسم كارلوس ساينز إلى الواجهة بقوة، لكن مصادر داخل الحلبة ترى أيضًا أن إستيبان أوكون، الذي يُتوقع خروجه من خطط هاس طويلة الأمد، يُعد أحد المرشحين المحتملين.

ولا يزال ساينز مرتبطًا أيضًا بأودي، رغم أن نيكو هلكنبرغ يمتلك عقدًا يمتد حتى نهاية موسم 2027. ورغم أن وجود عقد لن يجعل الصفقة مستحيلة، فإنه سيرفع كلفتها بشكل كبير.

ولهذا، قد يصبح الظهور الأول لسيارة "إيه.إم.آر26 بي" أحد أهم لحظات الموسم، ليس فقط على مستوى المنافسة داخل الحلبة، بل خارجها أيضًا. فمدى تنافسية سيارة أستون مارتن الجديدة قد يحدد مستقبل مشروع الفريق في سيلفرستون، ويشعل أول سلسلة انتقالات حقيقية سترسم ملامح سوق سائقي الفورمولا 1 لعام 2027.