فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لماذا فقد أنتونيللي الطاقة خلال معركة الفوز في سباق لاس فيغاس؟

كان أندريا كيمي أنتونيللي ينافس ماكس فيرستابن على الفوز عندما فقد الطاقة فجأة لفترة وجيزة في المراحل الأخيرة من السباق، والسبب أنه حاول البقاء خلف سيارة ريد بُل.

بنجامين فنيل رونالد فوردينغ

منشور: 22-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

شرح كيمي أنتونيللي الخطأ الغريب الذي حرمه من فرصة تحقيق الفوز في جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1.

وكان أنتونيللي أسرع السائقين في التصفيات التأهيلية، لكنه انطلق من المركز السادس على شبكة الانطلاق بسبب عقوبة التراجع خمسة مراكز نتيجة تغيير المحرك.

كما كان الوحيد بين السائقين العشرة الأوائل الذي انطلق على الإطارات المتوسطة بدلًا من اللينة، وهو ما ساهم في تراجعه مركزين إضافيين خلال اللفة الأولى.

ونجح بطل العالم الجديد في التقدم إلى المركز الرابع بحلول اللفة 17، قبل أن ينافس ماكس فيرستابن، المنطلق من المركز الأول، وزميله في مرسيدس جورج راسل خلال النصف الثاني من السباق، ليصبح المنافس الرئيسي لسائق ريد بُل في المراحل الأخيرة.

وتبادل أنتونيللي وفيرستابن الصدارة مرارًا مع عودة أسلوب السباقات الذي يشبه حركة "اليويو"، إذ كان الإيطالي متقدمًا بفارق 0.001 ثانية عند عبور خط النهاية في اللفة 43 من أصل 50، وهو ما شكل مصدر قلق كبير لمنافسه.

وفي محاولة لوضع نفسه في الموقع المثالي لتجاوز سيارة ريد بُل خلال اللفة الأخيرة، امتنع أنتونيللي عن مهاجمة فيرستابن في نهاية اللفة قبل الأخيرة، لكنه انتهى به الأمر إلى خسارة موقعه أمام سيارتي مكلارين، ليكتفي بالمركز الرابع.

وأوضح سائق مرسيدس: "ببساطة، رفعت قدمي عن دواسة الوقود قبل المنعطف الرابع عشر للحفاظ على وضعية التجاوز والبقاء خلف ماكس، حتى أمنح نفسي أفضل فرصة للفوز".

وأضاف: "لكن رفع قدمي عن دواسة الوقود تسبب في تفعيل شيء ما داخل النظام، ولذلك خرجت من المنعطف والبطارية خالية تمامًا من الطاقة. وهكذا خسرت كل شيء".

وعندما طلب منه موقعنا "موتورسبورت.كوم" توضيح المشكلة، أضاف: "كان خطئي في الواقع هو رفع قدمي عن دواسة الوقود. فهذا ما تسبب في المشكلة، ولذلك لم أتمكن من استعادة أي طاقة. وبحلول نهاية الخط المستقيم، تكون الطاقة لديك منخفضة جدًا بالفعل. ولأنني لم أتمكن من استعادة أي شيء، رأيت أن مستوى الطاقة وصل إلى الصفر".

وتابع: "ببساطة، لم يكن النظام مستعدًا لذلك، وكان خطئي أنني رفعت قدمي عن دواسة الوقود، ثم ضغطت عليها مجددًا قليلًا للحفاظ على بعض السرعة، وهذا ما أدى إلى تفعيل النظام، ما تسبب في خسارتي نحو ثانيتين على الخط المستقيم".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وعندما طُرح عليه أن مرسيدس كانت تخسر أمام ريد بُل على الخطوط المستقيمة، رغم أن السرعة القصوى لسيارة "دبليو 17" خلال السباق بلغت 320.6 كلم/ساعة، مقارنة بـ314.3 كلم/ساعة لسيارة "آر بي 22"، أوضح أنتونيللي: "لا، لا، كنا قادرين على مجاراتهم".

وأضاف: "من الواضح أننا استخدمنا مستوى أقل من الارتكازية خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وكان الأمر أصعب قليلًا في المنعطفات، لكنه ساعدنا بالتأكيد على جميع الخطوط المستقيمة".

وتابع: "كان واضحًا أين كانت ريد بُل تستخدم المزيد من الطاقة، لكننا كنا نحتفظ بشيء إضافي لتلك اللفة الأخيرة، إلا أنني لم أتمكن حتى من المحاولة".

أما بالنسبة إلى أسلوب السباقات الذي يشبه حركة "اليويو"، فقد استمتع به أنتونيللي، على عكس بعض زملائه السائقين.

واعترف الإيطالي قائلًا: "أعني أن الأمر كان مرهقًا بعض الشيء في بعض الأحيان، لأنه كان من المستحيل الابتعاد عن المنافسين، وكانت هناك فوارق كثيرة في السرعة على مختلف الخطوط المستقيمة، ولذلك كان عليك أن تكون استراتيجيًا للغاية".

وأضاف: "لكن بخلاف ذلك، أعتقد أنه كان سباقًا ممتعًا، وكان من المؤسف ألا أتمكن من مواصلة المنافسة حتى النهاية بسبب أمر خارج عن سيطرتي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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