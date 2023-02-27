لماذا فشلت مكلارين في تحقيق أهدافها لبداية موسم 2023

أدرك الفريق خلال حدث إطلاق سيارته الجديدة، حتى قبل إكمال أيّة تجارب على المسار، بأنّه يتّجه لبداية صعبة للموسم الجديد لأنّه اكتشف بأنّه فشل في الإيفاء بأهدافه الانسيابيّة.

وفي حين أنّ تجارب البحرين سارت على نحوٍ مقبولٍ نسبيًا، فإنّها أكّدت توقّعات الفريق تمامًا مثل بداية العام الماضي مع السيارة ذات الكفاءة الضعيفة، وبالتالي توليدها للكثير من الجرّ عند مستوى ارتكازيّة معيّن.

وبعد سيارة 2021 التي عُرفت بسرعتها العالية على الخطوط المستقيمة، جاءت سيارة 2022 لتكون أعلى جرًا، وهو ما أجبر الفريق على إجراء بعض التضحيات بين السرعة القصوى ومستويات الارتكازيّة المثاليّة.

وأدّى ذلك إلى جعل الكفاءة الانسيابيّة واحدة من الأولويّات القصوى للفريق لهذا العام، لكنّ الفريق أدرك سريعًا أنّ السيارة الجديدة سارت نحو الوجهة الخاطئة وتركت الكثير من الأداء على الطاولة.

وسيتعيّن عليها الآن الانتظار حتّى حزمة التحديثات الأولى، المخطّط لها لجولة باكو في نهاية أبريل، للتعافي.

وقال ستيلا في هذا الشأن: "لن أقول بأنّ هناك ضعفًا مُحدّدًا في بعض الجوانب، بل هناك العديد من الأسباب".

وأكمل: "نواصل ذكر التكنولوجيا، والافتقار للوقت في نفق الهواء. نواصل ذكر ذلك من منظور القوّة العاملة، وعلينا توسيع طاقم الانسيابيّة، مررنا بمرحلة انكماش، لكنّنا غيّرنا تلك المقاربة الآن".

وأردف: "لو نظرتم إلى ريد بُل فقد واصلت التطوير، لديهم خبرة طويلة الأمد. يتواجدون الآن في موقعٍ يُخوّل لهم الاستجابة لتغيّرات القوانين والتحسّن عامًا تلو الآخر. أعتقد بأنّنا نحتاج لذلك النموّ في كلّ الجوانب".

ولا يرى ستيلا في سقف النفقات ذريعة لسبب عدم استغلال مكلارين لتغييرات قوانين 2022 بالشكل الذي تريده، ولا لسبب ضعف كفاءة سيارة "ام.سي.ال60" المتّصلة بتغييرات قوانين الأرضيّة لموسم 2023.

وقال: "لن أقول بأنّ سقف النفقات مثّل قيدًا بالنسبة لنا بالضرورة. ليس ذلك عذرًا لأنّ مكلارين في وضع الآن تملك فيه الموارد ونقدر على الاستثمار، كنّا قادرين على تحسين الأمور ضمن سقف النفقات".

وأكمل: "يتطلّب الأمر بعض الوقت لتحقيق ذلك من المنظور التقني وكذلك من ناحية الخبرة وعدد الموظّفين".