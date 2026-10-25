فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لماذا فشلت فيراري في تلبية التوقعات الكبيرة خلال تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1؟

احتل لوكلير وهاميلتون المركزين الرابع والخامس في التصفيات، رغم تصدّر فيراري حصص التجارب الحرة الثلاث جميعها في أوستن.

منشور: 25-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

كانت فيراري المرشحة الأبرز للمنافسة على الفوز بعد حصص التجارب الحرة لجائزة الولايات المتحدة الكبرى، لكنها لم تتمكن في نهاية المطاف من تقديم المستوى المنتظر خلال التصفيات، وفشلت في تحقيق تقدم كافٍ في القسم الثالث منها.

تصدّر لوكلير حصّتَي التجارب الحرة يوم الجمعة، بينما انتزع لويس هاميلتون صدارة الحصة الحرة الثالثة بعدما أُلغي أفضل زمن سجّله لوكلير. وبدا حينها أنّ الفريق يستعد لمنافسة ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، على قطب الانطلاق الأول.

لكن مع تقدّم التصفيات، دخلت مرسيدس دائرة المنافسة، ثم سجّل كيمي أنتونيللي محاولة أولى قوية في القسم الثالث، كانت كافية لمنحه قطب الانطلاق الأول أمام فيرستابن. ولم يتمكن لوكلير من تحقيق أفضل من المركز الرابع، بينما حلّ هاميلتون خامسًا على شبكة انطلاق سباق الفورمولا 1 يوم الأحد، بعدما بدا أنّ وتيرة فيراري توقفت عن التحسن في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ويمكن تقسيم المشكلة إلى جانبين: السرعة القصوى لسيارة فيراري، والصعوبة التي واجهها الفريق في تجهيز الإطارات بالقدر الكافي قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وأظهرت سيارة فيراري أداءً قويًا في المنعطفات البطيئة، كما تمكنت خلال التجارب الحرة من تحسين أزمنتها بين المنعطفات من السادس إلى العاشر، عند نهاية سلسلة المنعطفات المتعرجة، وكذلك عبر المنعطفات السريعة من السادس عشر إلى التاسع عشر. لكن مع ارتفاع الوتيرة تدريجيًا خلال التصفيات، لم تتمكن سيارتا فيراري من الاستجابة بالقدر المطلوب.

ويرى لوكلير أنّ التراجع في أداء فيراري بنهاية القسم الثالث يعود جزئيًا إلى تغير درجة حرارة الحلبة. إذ يتمكن هيكل سيارة فيراري من الحفاظ على درجات حرارة منخفضة نسبيًا للإطارات خلال السباق، لكن ذلك يأتي على حساب الأداء في اللفة الواحدة خلال التصفيات، لأن إيصال الإطارات إلى مستوى الحرارة المناسب يصبح أكثر صعوبة. وعندما انخفضت درجة حرارة الحلبة، ازدادت صعوبة الوصول إلى النطاق الحراري المثالي للإطارات.

وأوضح السائق القادم من موناكو: "إنه أمر مخيّب للآمال جدًا، لأننا شهدنا بعض عطلات نهاية الأسبوع الأخرى التي كنا فيها أقوياء خلال التجارب الحرة، لكن عندما نصل إلى التصفيات، يصبح من الواضح أنّ الفرق الأخرى تتمتع بسرعة أكبر بكثير على الخطوط المستقيمة، ويصبح من الصعب جدًا علينا مجاراتها.

ثمّ تابع: "أشعر بأننا امتلكنا اليوم سيارة قادرة على تقديم أداء جيد في التصفيات، لكن السيارة تشمل الإطارات أيضًا، وللأسف لم نكن في الوضع المناسب خلال القسم الثالث. كانت درجة الحرارة أقل بدرجة أو درجتين خلال القسم الثالث، وقد أحدث ذلك فارقًا هائلًا بالنسبة إليّ. واجهت صعوبة كبيرة خلال لفة الخروج إلى الحلبة، وكنت أعاني من انزلاق الإطارات كثيرًا منذ تلك اللفة، ما جعل الأمور صعبة للغاية بعد ذلك".

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Alex Slitz / Getty Images

وأكمل: "هناك أسباب وراء هذا التوقف عن التحسن، وفي الوقت نفسه أعتقد أنّ علينا العمل بجدية أكبر ومحاولة فهم الإطارات بصورة أفضل مما نفعل الآن. أعتقد أنّ الفرق الأخرى تمتلك عادةً هامشًا أكبر قليلًا، وأنّ استخراج الزمن من اللفة في القسم الثالث يكون أسهل بالنسبة إليها مقارنة بنا. وبمجرد أن نخرج قليلًا عن النطاق الحراري المثالي، ندفع ثمن ذلك غاليًا، وهذا أمر علينا دراسته".

وأردف: "لسبب ما، يصعب جدًا على سيارتنا إيصال الحرارة إلى تلك الإطارات. وهذا أمر جيد بالنسبة إلينا يوم الأحد، لكنه يجعل الأمور معقدة للغاية خلال التصفيات عندما تنخفض درجة حرارة الحلبة".

أما هاميلتون، فلم يواجه المشكلات نفسها التي عانى منها لوكلير. بل على العكس، شعر بأنّ لفة الخروج إلى الحلبة كانت "جيدة جدًا" لتجهيز الإطارات، وتمكن من خوض لفة أخيرة خلال الحصة من دون مشكلات تُذكر.

وبدلًا من ذلك، افترض أنّ الأمر يرتبط ببساطة بالطريقة التي تشغّل بها فيراري وحدة الطاقة، سواء من ناحية القوة الإجمالية أو بسبب انقطاع المساهمة الكهربائية من الأنظمة الكهربائية.

وقال هاميلتون: "لم أراجع البيانات بعد، لكننا نعرف أنّنا طوال عطلة نهاية الأسبوع، عندما ننظر إلى الخطّ المستقيم، وتحديدًا حتى المنعطف الأول، ونقارن أنفسنا بماكس، نلاحظ أنّه بمجرد أن تنقطع القوة لدينا، يواصل هو الابتعاد عنا. وينطبق الأمر نفسه في أماكن أخرى، مثل الاقتراب من المنعطف الحادي عشر.

ثمّ تابع: "أعتقد أنّنا قد نكون قريبين منهم في المنعطف الثاني عشر، وربما خلال بقية اللفة أيضًا. ويمكنكم رؤية ذلك في مقارنة البيانات. لا أعرف ما الذي حدث، فقد شعرت بأنّ السيارة كانت جيدة جدًا. كانت اللفة متماسكة، لذا كانوا ببساطة أسرع منا".

وأضاف: "أعتقد أنّ وحدة الطاقة هي الجانب الوحيد الذي نخسر فيه الوقت. أرى أنّ سيارتنا متماسكة جدًا، فهي على الأقل بمستوى سيارات الآخرين، وربما أفضل منها قليلًا، لكنني أعتقد أنّهم قلّصوا الفارق على صعيد الهيكل".

وأكمل: "لقد رأينا أنّ ريد بُل قلّصت الفارق في الارتكازيّة. كما حققت مرسيدس خطوة تطويرية بلغت ثلاثة أعشار من الثانية على الأقل مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة سباقات. وأعتقد أنّهم بدأوا يفهمون كيفية الاستفادة من تلك التحسينات".

ثمّ تابع: "لقد أصبحوا الآن يضاهوننا عبر المنعطفات، ولم نتمكن خلال هذا الموسم من تحقيق الخطوة اللازمة لتقليص الفارق في السرعة على الخطوط المستقيمة".

وعند تقدير الفارق الذي تخلّفه وحدة الطاقة التي تطورها ريد بُل بالتعاون مع فورد، رأى هاميلتون أنّ وتيرة السيارتين خلال التجارب الحرة أشارت إلى فارق يتراوح بين ثلاثة وأربعة أعشار من الثانية على الخطوط المستقيمة، وهو فارق لم تتمكن فيراري من تعويضه بمجرد الاعتماد على سرعتها في المنعطفات.

وإذا كانت المشكلة مرتبطة فعلًا بالإطارات، فستكون فيراري واثقة من قدرتها على التحكم في درجات حرارتها خلال سباق الجائزة الكبرى. لكن تعويض نقص قوة المحرك، خصوصًا على الخطّ المستقيم الخلفي الطويل، سيكون أكثر صعوبة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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