فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لماذا فشلت خطة مرسيدس في منح راسل عامل السحب الهوائي في لاس فيغاس؟

استفاد كيمي أنتونيللي من عامل سحب هوائي مثالي ليسجل أسرع زمن، بينما حُرم زميله من هذه الأفضلية. إليكم كيف أثرت معركة السحب الهوائي على نتائج التصفيات التأهيلية في لاس فيغاس!

أليكس هارينغتون

منشور: 21-11-2026

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عالم السهام الفضية



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حُسمت التصفيات التأهيلية لجائزة لاس فيغاس الكبرى بفعل تأثير عامل السحب الهوائي بقدر ما حُسمت بالأداء الفعلي للسيارات والسائقين، وكان ذلك واضحًا للغاية عند النظر إلى ما حدث مع مرسيدس.

وسجل كيمي أنتونيللي أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و33.893 ثانية مع رفع العلم المربّع، لكنه تلقى عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير المحرك.

أما جورج راسل، الذي كان بحاجة إلى مركز انطلاق أفضل في معركته مع ماكس فيرستابن على المركز الثاني في البطولة، فقد حل ثالثًا ولم يستطع الاستفادة من عامل السحب الهوائي الذي كان يريده.

لماذا يُعد السحب الهوائي مهمًا إلى هذه الدرجة هنا؟

تهيمن الخطوط المستقيمة الطويلة على حلبة لاس فيغاس المضاءة بأضواء النيون، ويؤكد السائقون أن تأثير السير خلف سيارة أخرى هذا العام لا يشبه أي شيء اختبروه من قبل، بسبب الهواء البارد والكثيف الذي يتعين على السيارات اختراقه.

وقال راسل بعد التصفيات التأهيلية: "تأثير عامل السحب الهوائي أكبر مما أعتقد أننا اختبرناه في أي فئة من فئات السباقات على الإطلاق، بصراحة".

أما فيرستابن، الذي سينطلق من المركز الأول، فأوضح أن الاستفادة من عامل السحب الهوائي في القسم الثاني من التصفيات منحته "نحو سبعة أو ثمانية أعشار من الثانية خلال اللفة، من دون تحقيق مكاسب كبيرة فعلًا في المنعطفات".

وأوضح راسل أنه خسر سبعة أعشار من الثانية أمام أنتونيللي في المقطع الأخير وحده، وما يقارب ثانية كاملة أمام فيرستابن.

وشرح لاندو نوريس سبب بقاء الاعتماد على سحب هوائي واحد بمثابة مجازفة، قائلًا: "أنت لا تحقق مكاسب منه فحسب، لأنك بعد تجاوز السيارة التي أمامك ستجد نفسك أمام فجوة أكبر تفصلك عن السيارة التالية. لذلك من الأفضل أن تكون ضمن مجموعة من السيارات وتستفيد من السحب الهوائي الناتج عن عدد كبير منها".

ماذا حدث بين سائقي مرسيدس؟

خفف أنتونيللي سرعته خلال لفّته التحضيرية عند المنعطف الخامس، بينما كانت السيارات تسير ثلاثًا جنبًا إلى جنب، في مشهد بدا وكأنه من المشاهد التي سنشاهدها مساء السبت. وأكد أن ذلك كان قرارًا اتخذه بنفسه.

وقال أنتونيللي: "ما حدث عند المنعطف الخامس كان قراري بالكامل. لم أكن أعرف حقًا مدى ضيق الوقت المتاح أمامي. ربما كنت سأتصرف بطريقة مختلفة، لكن بالنظر إلى ما حدث، فقد نجح الأمر في النهاية".

وبدأ أنتونيللي لفّته الأخيرة بفارق نحو 1.5 ثانية خلف السيارة التي أمامه، واعترف بأنه تصدر الترتيب "بفضل المقطع الأخير فقط". كما أشار إلى أن مرسيدس كانت "ترسلنا دائمًا إلى مقدمة المجموعة خلال التصفيات التأهيلية".

جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وأوضح راسل سبب صعوبة التخطيط لهذا الأمر.

وقال: "من الصعب جدًا تنظيم ذلك، لأن الجميع يحاولون تحقيق الأمر نفسه. كما أن قيام نصف السيارات بلفات تحضيرية، بينما لم يكن النصف الآخر يفعل ذلك، زاد الأمور صعوبة".

وأضاف: "لو كان بإمكانك الاختيار، لفضّلت أن تكون في مؤخرة مجموعة من تسع سيارات، مع ترك فارق يبلغ نحو ثلاث ثوانٍ، لو كان بإمكانك اختيار موقعك بصورة مثالية. لكن هذا ما يسعى إليه الجميع. لذلك يبدو الأمر أشبه بما حدث في مونزا عام 2019".

وأشار أيضًا إلى مدى اقتراب أنتونيللي من فقدان فرصته بالكامل، قائلًا: "لو بدأ لفّته بعد ثانية واحدة إضافية، لما تمكن من إكمال اللفة في الوقت المحدد".

وعندما سُئل راسل عما إذا كان يريد مساعدة من زميله في الفريق، أجاب: "سنناقش الأمر بعيدًا عن وسائل الإعلام، ويمكننا التحدث بشأنه".

ووافقه أنتونيللي قائلًا: "كما قال جورج، سنتحدث عن الأمر".

وقال مدير مرسيدس توتو وولف إن راسل "كان في الموقع المثالي"، بفارق أربع ثوانٍ خلف السيارة التي أمامه. لكن محلل شبكة سكاي جاك فيلنوف اختلف معه، مؤكدًا أن "الفريق لم يساعده"، ووصف تصرف أنتونيللي بأنه "خبيث بعض الشيء".

هل وقع سائقون آخرون ضحية لهذه المعركة؟

اعترف إسحاق حجار بأن فريقه ريد بُل "بدا غبيًا بعض الشيء خلال المحاولة الأخيرة"، بينما فشلت فيراري تمامًا في توفير السحب الهوائي لسائقيها. حيث قال شارل لوكلير أن الحفاظ على حرارة الإطارات كان الأولوية.

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى السباق؟

سينطلق راسل من الصف الأول إلى جانب فيرستابن، الذي يتقدم عليه بفارق 17 نقطة في ترتيب بطولة السائقين. ومع قوة تأثير السحب الهوائي إلى هذه الدرجة، لا يتوقع أحد أن يتمكن أي سائق من الابتعاد عن منافسيه.

وقال أنتونيللي عن إمكانية الابتعاد في المقدمة: "إذا كان ذلك صعبًا في مونزا، فمن المرجح أن يكون مستحيلًا هنا".

ويتفق معه راسل قائلًا: "إذا كنت ضمن المراكز السبعة الأولى، فأنت في قلب المنافسة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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