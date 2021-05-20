لماذا غيّرت مكلارين تصميم أرضيّة سيارتها إلى شكل "Z" في موسم 2021؟

بالعودة إلى العام الماضي كانت الحظيرة البريطانية التي تتخذ من "ووكينغ" مقرًا لها أول من اختبر أرضيّة السيارة بالمواصفات الحديثة لقوانين موسم 2021 عندما قامت بتركيب نموذج اختباري على متن سيارتها "أم سي أل 35" في جائزة بلجيكا الكبرى.

سمح ذلك لمكلارين بتقييم الخسائر التي ستحدثها التعديلات في الجزء الخلفي من السيارة على صعيد الانسيابيّة الهوائيّة الأمر الذي كان متوقعًا بلا أدنى شك عند جميع الفرق من خلال المحاكاة الحاسوبيّة والعمل على النفق الهوائي عندما تم الإعلان عن تلك التغييرات.

تم إجراء هذه الاختبارات باستخدام حلولٍ غير ناضجةٍ حتى لا يتم إعطاء الكثير من المعلومات للمنافسين في وقتٍ مبكرٍ. لكنّ الأرضيّة التي اختبرتها مكلارين حينها شكّلت الأساس لتلك التي استخدمتها في الجولات الثلاثة الافتتاحيّة هذا العام مع اعتماد الشكل المدبب لحافة الأرضيّة وفقًا لما تفترضه القوانين التقنيّة الجديدة.

في هذه الأثناء كان سبعة من منافسيها إما قد بدأوا الموسم معتمدين تصميم الأرضيّة على شكل "Z" أو انتقلوا إليه خلال تلك السباقات الثلاثة الأولى. وبينما اتبعت ثمانية فرق هذا المنحى التصميمي فإنّ كل حلٍ من الحلول المُقدمة يحمل بعضًا من الخصائص الفريدة به حيث يقوم بتلبية خيارات الانسيابيّة الهوائيّة المُتخذة بعد قطع الأرضيّة على شكل "Z".

مقارنة أرضيّتين سيارة مكلارين "أم.سي.أل35أم" تصوير: جورجيو بيولا

أضافت مكلارين على سبيل المثال زعانف بزاوية قبل قطع الأرضيّة من أجل تكثيف التأثير الذي تبحث عنه، حيث جعلت جزءًا قصيرًا نسبيًا فقط من الأرضيّة موازيًا لخط السيارة المركزي قبل أن تعود وتتراجع مرةً أخرى نحو الإطار الخلفي.

بعد إجراءها التغييرات خلال السباقات الثلاثة الأولى على الزعانف والشرائط أمام الإطار الخلفي لم تقم بإجراء المزيد من التعديلات في هذه المنطقة من السيارة حتى الآن لكنّ من المؤكد أنّها ستفعل ذلك في الأسابيع القادمة.

بدأت ريد بُل الموسم بأرضيّة على شكل "Z" وفي حين تم إعادة الجزء الأوسط من الأرضيّة أيضًا بشكلٍ موازٍ للخط المركزي للسيارة فإنّ هذا القسم أكبر بكثير من تصميم مكلارين.

أرضية سيارة ريد بُل آر.بي16بي تصوير: جورجيو بيولا

يُسيطر على الأرضيّة قبل القطع شريط واحد للمساعدة في إنشاء تدفق هوائي جنبًا إلى جنب معه بينما تمت إضافة شريطين منحنيين قبل أن تبدأ الأرضيّة في الانحناء نحو الإطار الخلفي.

بات واضحًا الآن الهدف من هذا التعديل فإنّ الفرق التي تستخدم أرضيّة على شكل "Z" تتخلى أساسًا عن جزءٍ من المساحة المتاحة لها حيث تَعتبر شكل تصميم الأرضيّة عنصرًا أكثر أهميةً لها عندما يتعلّق الأمر في معالجة التدفقات الهوائيّة في تلك المنطقة من السيارة.

بذلت مرسيدس جهدًا لتغطية حافة أرضيّة سيارتها أثناء إطلاقها حتى لا تحصل الفرق المنافسة على أيّ معطياتٍ مهمةٍ للتصميم المُتبع.

أرضية سيارة مرسيدس دبليو12 تصوير: جورجيو بيولا

تتميّز سيارة الصانع الألماني "دبليو 12" باعتمادها قطع الأرضيّة على شكل "Z" فهي أكثر دقةً من بعض التصاميم الأخرى ولا يتم إقرانها بزعانفٍ أو شرائط للمساعدة في إنشاء هيكل انسيابي هوائي أكثر عدائيةً.

يؤدي الجزء الأقصر المستقيم من الأرضيّة إلى قسمٍ مدببٍ أكبر بكثيرٍ أمام الإطار الخلفي والذي تم رفعه أيضًا مع اطارٍ مواجهٍ للأسفل على الحافة الخلفيّة [3].

كانت مرسيدس أكثر عدائيةً مع تصميم حافة الأرضيّة قبل القطع أيضًا [1] مع محيطٍ متموّج يُستخدم للتأثير على التدفقات الهوائيّة التي قد تتداخل مع التيارات الهوائيّة المتولّدة بالفتحات التي تم السماح بها سابقًا (مُحاط بدائرة).

أرضية سيارة مرسيدس دبليو12 تصوير: جورجيو بيولا

توقّع البعض أن يكون لدى أستون مارتن تصميمٌ لأرضيّة السيارة مشابهٌ جدًا لمرسيدس من نواحٍ كثيرة نظرًا لأنّ كلا الفريقين يستخدمان زاوية انحناء أمامي منخفضة ومع ذلك فقد تعاملت مع التحدي بطريقةٍ مختلفةٍ تمامًا.

ركّزت مرسيدس بشكلٍ أساسي على إيجاد المزيد من الوتيرة من خلال حُزمة الانسيابيّة الهوائيّة التي بدأت بها الموسم بغية استرداد الأداء الضائع بسبب القوانين الجديدة، فيما اعتمدت أستون مارتن خطة الأجزاء المُحدثة بدلًا من ذلك.

تعمل أستون مارتن على تصميم الجيل الثاني من الأرضيّة على شكل "Z" ولديها إلى حدٍ بعيدٍ التصميم الأكثر تقدمًا بين الفرق والمُتميّز بقسمٍ طويل متوازٍ في المنتصف، الأمر الذي أصبح ممكنًا بفضل القطع الأكبر لحافة الأرضيّة.

أرضية سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21 تصوير: جورجيو بيولا

أضاف الفريق أيضًا صفين من الزعانف بالقرب من مقدمة القطع لتعزيز التصميم العدائي لأرضيّة السيارة وكلاهما مصنوعٌ من عدة زعانف مرتبة على شكل هلال، كما أن هيكلها الانسيابي الهوائي مساوٍ لهيكل مرسيدس في الجزء المدبب من الأرضيّة قبل الإطار الخلفي.

قامت أستون مارتن بوضع أجزاء جديدة على السيارة في جائزة البرتغال الكبرى في محاولةٍ لتحسين الأداء الكُلي للسيارة وربما زيادة فعالية قَطع الأرضيّة، ولكنّ التحديثات تلك تم اختبارها فقط على سيارة الكندي لانس سترول في حين انتظر فيتيل حتى إسبانيا ليتم تزويد سيارته بها.

تضمّنت التحديثات حافة أمامية مُنقّحة للأرضيّة مع إضافة جزء جديد إلى القسم المتموّج بينما كان التمرير فوقه ممدودًا ويتناقص للأسفل إلى نقطة محددة في بداية قطع الأرضيّة.

أرضية سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21 في البرتغال تصوير: جورجيو بيولا

في الوقت نفسه تم وضع شريحة إضافية على شكل حرف "R" (السهم الأحمر أدناه) في الجزء الخلفي من الأرضيّة على الأثاث الانسيابي الهوائي المُثبت أمام الإطار الخلفي، وتم أيضًا تغيير شكل الناشر (مُحاط بدائرة).

أرضية سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21

لم تبدأ فيراري الموسم بقطع الأرضيّة على شكل "Z" لأنّها فضّلت التصميم المدبب الذي افترضته القوانين التقنيّة وقامت باختباره العام الماضي. ومع ذلك سرعان ما نشرت تصميمًا جديدًا للسباق الثاني من الموسم وتخلّصت من الزعانف الثلاثيّة في منتصف الطريق على طول الأرضيّة كمنتج ثانوي أيضًا.

تمامًا كما رأينا مع معظم الفرق التي تسعى إلى اعتماد قطع الأرضيّة على شكل "Z" قامت فيراري أيضًا بإقرانها بشريط مائل إلى الخارج على الزاوية الأماميّة للمساعدة في إعداد هيكل التدفق الهوائي.

أرضية سيارة فيراري اس.اف21 تصوير: جورجيو بيولا

بدأت فيراري أيضًا في اختبار حل جديد آخر على حافة الأرضيّة قبل الإطار الخلفي في البرتغال في سعيها المستمر لتحسين الأداء الانسيابي بشكلٍ أكبر تمثّل بتقديم إعداد سباعي الزعانف عوضًا عن التصميم الرباعي السابق.

قامت الحظيرة الإيطالية في جمع البيانات المأخوذة من تعديلات أرضيّة السيارة في جائزة البرتغال الكبرى التي جرى اختبارها على سيارة واحدة فقط إذ يتطلع الفريق إلى تقديم المزيد من التحديثات في السباقات القادمة.

مقارنة أرضية سيارة فيراري اس.اف21 تصوير: جورجيو بيولا