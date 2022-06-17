لماذا غيّرت مرسيدس استراتيجيّتها مع خصائص أرضيّة "دبليو13"

حاول الفريق تفادي خفض مستويات الارتكازيّة عبر قطع أجزاء من الأرضيّة وذلك بعد الجهود التي بذلها في الفترة الشتويّة لإنشاء حزمة ذات كفاءة عالية تتميّز بجانبَيها الضيّقين.

لكنّ لويس هاميلتون اختبر أرضيّة تضمّنت قطعًا كبيرًا في التجارب الحرّة الأولى في كندا، في حين واصل زميله جورج راسل استخدام الخصائص الطبيعيّة، مع إضافة سلكٍ معدني وفق ما يسمح به التوجيه التقنيّ من "فيا".

واعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة ربّما ضحّت ببعض الارتكازيّة العامة في محاولة لحلّ المشاكل التي تُواجهها طوال هذا الموسم والتي تسبّبت في مخاوف على صعيد صحّة السائقين.

وقال النمساوي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بوسع الجميع رؤية الفتحة الكبيرة في الأرضيّة وأنّ ذلك يُكلّفك الارتكازيّة، تُدرك ذلك حتّى لو لم تكن مهندسًا. لكنّ هذه محاولة بالنسبة إلينا للسيطرة على المشكلة".

وأكمل: "لا نريد أن يبقى سائقانا أمام هذا الوضع. لهذا السبب نختبر هذا الحل. نتمنى لو لم نفعل ذلك، وأن نبقي على الأرضيّة وأن تكون الارتكازيّة القصوى من الأرضيّة".

واعترف وولف بأنّه لم يكن أمام مرسيدس أيّ خيار سوى إجراء هذه الاختبارات في الجولات، كون نفق الهواء لا يسمح للفرق بمحاكاة الارتدادات.

وقال في هذا الصدد: "لم تعد لدينا أيّام تجارب متبقية للأسف. المشكلة فوريّة. ولدينا فقط حصص التجارب الحرّة لاختبار هذه الحلول".

وأكمل: "نفق الهواء لا يُحاكي المشكلة بشكلٍ جيّد. هناك قيودٌ في القوانين حول كيفيّة تغييرنا للأرضيّة، وقدر الأسلاك المعدنيّة المستخدمة وكلّ تلك الأمور".

وأردف: "لذا حتّى فريقٌ بحجم مرسيدس يحتاج لاستخدام التجارب الحرّة وقطع جزء من الأرضيّة ورؤية الأداء على أرض الواقع، كون المحاكاة لا تمنحك صورة إضافيّة".

وبحديثه قبل الحصّة، قال هاميلتون أنّه سعيدٌ باختبار هذا الحلّ في محاولة لإعادة الفريق إلى السكّة الصحيحة.

ارضية سيارة مرسيدس دبليو13 تصوير: جورجيو بيولا