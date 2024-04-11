لماذا غادر سانشيز مكلارين بعد ثلاثة أشهر فقط
أوضحت مكلارين سبب مغادرة دافيد سانشيز لصفوفها بعد فترة ثلاثة أشهرٍ فقط، حيث اتّضح بأنّ الفرنسي بمستوى "أكثر" من الدور الذي كان بوسع الفريق عرضه عليه.
مكلارين
تعاقدت مكلارين مع المسؤول عن تصميم المركبة السابق في فيراري في مارس 2023، وانضمّ أخيرًا إلى صفوف الحظيرة البريطانيّة في يناير بعد أن أكمل فترة الراحة الإجباريّة.
وكان سانشيز ليكون واحدًا من ثلاثة مدراء تقنيين خلفًا لجايمس كي، حيث كان ليكون مسؤولًا عن المفهوم التصميمي وأداء السيارة، بينما كان روب مارشل القادم من ريد بُل يرأس قسم الهندسة والتصميم، بينما يُواصل رجل مكلارين بيتر برودرومو قيادة قسم الانسيابّة.
لكنّ مكلارين أعلنت الأسبوع الماضي عن أنّ سانشيز سيُغادر دوره بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من تسلّمه.
وأعلن الفريق عن تغييرات في هيكله التقني، حيث سيستلم أندريا ستيلا مدير الفريق مهام سانشيز إلى حين إيجاد بديلٍ له.
وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه عندما استلم سانشيز دوره أخيرًا، فقد تبيّن بأنّه ليس بالمستوى الذي انتظره عندما تعاقد مع الفريق قبل عام.
وكان عدم الارتياح ذلك بمستوى دوره ما أدّى إلى محادثات بينه وبين ستيلا لتنتهي بافتراق "ودي".
وقال ستيلا: "اتّفقنا جميعًا على أنّ نموذج العمل نفسه فعّالٌ جدًا، ونحن سعداء بالإدارات الثلاث: الانسيابيّة، الهندسة والأداء، وذلك فعّال".
وأضاف: "خضنا محادثات مع دافيد حول هذا الموضع وأدركنا واعترفنا بمستوى خبرته وكفاءته وأنّه أعلى على الأرجح من ذلك الدور المتاح في مكلارين".
ووافق الفريق على تسريح سانشيز مبكّرًا كي يتمكّن من السعي وراء فرصٍ أخرى. لذا يُتفهّم بأنّ أيّ فترة راحة إجباريّة له ستكون قصيرة ما يُساعده على إيجاد دورٍ جديدٍ أنسب له.
كما شدّد ستيلا على أنّ الهيكل التقنيّ لمكلارين يخضع لمراجعة دائمة مع وجود العديد من التعاقدات الجديدة التي ربّما لا تظهر في العناوين.
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