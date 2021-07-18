لماذا عُوقب هاميلتون لقاء حادثته مع فيرشتابن في سيلفرستون؟

جمع حادثٌ بين سائق ريد بُل وغريمه على اللقب لويس هاميلتون في اللفّة الافتتاحيّة من سباق سيلفرستون.

وكان هاميلتون قد انغمس في الخطّ الداخليّ لفيرشتابن بالتوجّه إلى المنعطف الأيمن السريع، لكنّ الهولندي تشبّث بالخطّ الخارجي.

والتفت سيارة فيرشتابن بعد احتكاك إطاره الخلفي الأيمن بإطار هاميلتون الأيسر الأمامي، وانكسر نظام تعليقه ما دفعه بسرعة عالية نحو حاجز الإطارات المقابل.

وبعد الفحوصات الأوليّة في المركز الطبيّ في الحلبة، نُقل فيرشتابن إلى المستشفى للخضوع إلى المزيد من الفحوصات المعمّقة.

وقرّر المراقبون توجيه عقوبة 10 ثوانٍ على هاميلتون عند استئناف السباق.

وجاء في مذكّرة المراقبين: "راجع المراقبون مقاطع الفيديو وأنظمة القياس. دخلت السيارتان 33 (فيرشتابن) و44 (هاميلتون) المنعطف التاسع، وكانت السيارة رقم 33 متقدّمة على الأخرى التي كانت على الخطّ الداخلي".

وأضاف: "كانت السيارة رقم 44 على خطٍ لم يصل إلى رأس المنعطف، وكانت هناك مساحة متبقية في الداخل".

وأكمل: "عندما انعطفت السيارة رقم 33 فإنّ السيارة رقم 44 لم تتفادَ الاحتكاك وهو ما تسبّب في تلامس الإطار الأماميّ الأيسر للسيارة 44 مع الإطار الخلفيّ الأيمن للسيارة 33. لذا اعتُبر بأنّ أغلب اللوم يقع على السيارة 44".

لكنّ العقوبة لم تمنع هاميلتون من شقّ طريقه والعودة لتحقيق الفوز بسباق سيلفرستون وتقليص الفجوة مع فيرشتابن في ترتيب البطولة.

وقال البريطاني لاحقًا: "بالطبع أحاول دائمًا أن أقيس كيفيّة مقاربتي للمعارك، خاصة مع ماكس".

وأضاف: "كنت بجانبه بشكلٍ كامل هذا اليوم، لكنّه لم يترك مساحة لي".