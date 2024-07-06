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فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

لماذا علينا الانتظار حتّى سبتمبر لمعرفة خطط نيوي المستقبليّة

لماذا على الفورمولا 1 الانتظار حتّى سبتمبر لمعرفة خطط نيوي في حين أنّ أستون مارتن تبدو قريبة من إتمام التعاقد مع نيوي، فإنّ صفقة مع ريد بُل تعني عدم القدرة على كشف أيّة أخبار جديدة في القريب العاجل.

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أدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ

أدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز

قد تكون أستون مارتن أبرز الفرق المرشّحة الآن لتأمين خدمات نيوي، لكنّ مستقبله في الفورمولا 1 لن يتّضح حتّى الوصول إلى سبتمبر بسبب اتّفاقٍ مع ريد بُل.

وكان نيوي بصدد دراسة خطواته المستقبليّة في الفورمولا 1 بعد أن قرّر أنّ الوقت قد حان لمغادرة ريد بُل. وسيُواصل البريطاني العمل لصالح الحظيرة النمساويّة حتّى مارس المقبل.

ومع اعتبار نيوي أحد أفضل العقول المصمّمة في البطولة، فإنّ توافر خدماته جلب اهتمام الفرق المنافسة، حيث تقدّمت العديد منها بعروضٍ لضمّه كي يكون قادرًا على المساعدة في مشاريعها لسيارات 2026.

وفي حين أنّ فيراري كانت أبرز المرشّحات للظفر بخدماته، مع ارتباطه كذلك بمكلارين ومرسيدس، فقد بدا مؤخّرًا أنّ أستون مارتن كانت على رأس القائمة عبر ما يُمكنها عرضه.

وقام نيوي بزيارة سريّة إلى معقل الفريق في سيلفرستون الشهر الماضي، وذلك في ظلّ استمرار المفاوضات بينه وبين الفريق حول إتمام الصفقة.

وأصرّ مصادر على أنّه، في حين أنّ المحادثات بلغت مرحلة متقدّمة، فإنّه لم يتمّ التوقيع على أيّة عقودٍ حتّى الآن، حيث لا يزال نيوي يُقيّم ما يريد فعله.

لكنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أنّه من شبه المؤكّد أنّنا لن نحصل على تأكيدٍ رسمي حول خطط نيوي حتّى سبتمبر بسبب اتّفاقٍ بينه وبين ريد بُل.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أنّ الوضع الحالي وكجزء من حزمة الانفصال المتّفق عليها لتسمح ريد بُل لنيوي بالمغادرة مبكّرًا، فإنّه لن يكون قادرًا على الإعلان على نواياه المستقبليّة حتّى سبتمبر على أقلّ تقليد.

وقد يترك ذلك فترة ستّة أشهر قبل أن يُصبح قادرًا على بدء العمل رسميًا مع أيّ فريقٍ جديد يلتزم تجاهه.

الإعلان عن كاول وكارديلي قادم

تضغط أستون مارتن بقوّة لتعزيز بنيتها التحتيّة ضمن سعيها لتحسين أدائها في الفورمولا 1، والذي كان مُخيّبًا للآمال في السباقات الأخيرة.

وأعلن الفريق الأسبوع الماضي عن تعاقده مع آندي كاول المدير السابق لقسم المحرّكات عالية الأداء في مرسيدس ليُصبح مديرًا تنفيذيًا للمجموعة بدءًا من أكتوبر المقبل بدلًا عن مارتن ويتمارتش.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ صفقة قد تمّ الاتّفاق عليها مع إنريكو كارديلي المدير التقني للهيكل في فيراري لينضمّ إلى صفوف أستون مارتن وتعزيز طاقمها التقني الذي يرأسه دان فالوز.

وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مايو الماضي، فإنّ أستون مارتن وضعت عينيها على كارديلي بالنظر إلى الدور المهمّ الذي لعبه في تطوير السيارات الأخيرة منذ انضمامه إلى فيراري من برنامج "جي تي" في 2016.

لكن في حين أنّ كارديلي وافق على الانضمام إلى أستون مارتن، فمن غير الواضح متى سيكون قادرًا على الانضمام إلى الفريق، حيث سيُمضي فترة راحة إجباريّة بشكلٍ مؤكّد.

ورفعت هذه التغييرات الوشيكة تفاؤل فرناندو ألونسو بشأن المستقبل، وذلك بعد تعبيره عن إحباطه في الجولات الأخيرة.

وعندما سُئل حول الوضع المتعلّق بكاول، ونيوي، وكارديلي قبيل جائزة بريطانيا الكبرى، قال ألونسو: "يُمكنني فقط تقييم آندي كاول لأنّ الآخرين مجرّد إشاعات".

وأضاف: "لكن أجل، الشائعة الوحيدة التي لم تكن في الصحافة لعدّة أشهر هي آندي كاول، وكان مفاجأة للجميع. أنا سعيدٌ جدًا بشكلٍ واضح".

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