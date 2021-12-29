لماذا على فيرشتابن أن يكون شديد الحرص كي لا يُحرم من أحد السباقات في 2022؟

كان ماكس فيرشتابن وزميله في ريد بُل سيرجيو بيريز، إلى جانب يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري ثلاثة من سائقي ريد بُل الأربعة في البطولة على قمة جدول نقاط العقوبة، يليهم سائق سابق لريد بُل كذلك.

ويمكن القول بأن تسونودا كان "الفتى السيء" في البطولة في الموسم الماضي، حيث تلقّى ما مجموعه 8 نقاط عقوبة ضمن موسمه الأول في الفئة الملكة من خلال خرقه للقوانين في 6 مناسبات.

وقد بدأ الياباني بتلقّي نقاط العقوبة بالفعل في سباقه الثاني في إيمولا، عندما تلقّى نقطة عقوبة إثر خرقه لحدود المسار.

كما تلقّى ثلاث عقوبات دفعة واحدة في النمسا، عندما حجز فالتيري بوتاس في التصفيات وعبر خط مدخل خط الحظائر مرّتين خلال السباق في خرق واضح للقوانين. بالإضافة لمعاقبته كذلك في البرازيل والمملكة العربية السعودية إثر اصطدامه مع سيارة أستون مارتن، المرة الأولى مع لانس سترول، والثانية مع سيباستيان فيتيل.

في المقابل، ومع حصول كل منهما على 7 نقاط عقوبة، فقد تواجد فيرشتابن وبيريز في المركز الثاني على قمة جدول نقاط العقوبة.

لكن الهولندي بدأ بتلقّي هذه النقاط في مرحلة متأخرة للغاية من الموسم، إذ وحتى جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، لم يكن في رصيد فيرشتابن أيّة نقاط عقوبة على الإطلاق، ومن ثم جاء التحامه مع لويس هاميلتون، والذي تم توجيه اللوم إليه على إثره.

فيما جاء الخرق التالي للقوانين في تصفيات قطر، عندما تجاهل الأعلام الصفراء وتعرض للعقوبة. كما تلقّى 3 نقاط إضافية لاكتسابه أفضلية من خارج المسار في المملكة العربية السعودية، ما كان يعني أنه تعين عليه ترك مركزه لغريمه هاميلتون، ومن ثم حادثة التصادم التالية التي أثارت جدلًا كبيرًا.

ومع هذه الحصيلة من نقاط العقوبة في وقت متأخر من موسم 2021، فإنّ فيرشتابن قد يتواجد في مأزق في موسم 2022، إذ عليه أن يكون حريصًا للغاية، كونه وحتى السباق الـ 16 من الموسم المُقبل سيكون لديه على الأقل 7 نقاط عقوبة في رصيده - و12 نقطة خلال عام واحد تعني حرمان السائق من المشاركة في أحد السباقات.

وبسبب أنّ عقوباته في قطر والمملكة العربية السعودية قد أتت في وقت متأخر جدًا من الموسم، فإنها لن تُمحى من سجلّه حتى بعد نهاية الموسم المُقبل، لذلك من المؤكّد بالفعل أنه سيحمل في رصيده 5 نقاط عقوبة على الأقل لكامل موسم 2022.

وعليه فإنّ موسمًا آخر مثل 2021 مع 7 نقاط عقوبة سيعرضه بكل تأكيد لحرمان من المشاركة في أحد السباقات.

من جهة أخرى، وخلف ثلاثي ريد بُل في قائمة الأكثر حصدًا لنقاط العقوبة، يتواجد سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، والسائق السابق لريد بُل، الذي وعلى غرار نيكيتا مازيبين (هاس) ونيكولاس لاتيفي (ويليامز) يملك في رصيده 6 نقاط عقوبة.

مع ذلك، فإن الألماني المخضرم لن يحمل هذه النقاط لفترة أطول، حيث كان قد تلقّى 5 منها بالفعل في السباق الأول من الموسم الماضي في البحرين.