لماذا عانت ريد بُل وماكس فيرستابن في سيلفرستون؟ ولماذا يتوقعان تكرار الأمر في سبا؟

رغم تصدّر ريد بُل التصنيف الأولي لمحركات الاحتراق الداخلي، وهو أمر يعود جزئيًا إلى الطريقة التي اختار بها كل مصنع تشغيل وحدة الطاقة خلال السباقات الأولى من الموسم، فإنّ الوافد الجديد لا يزال يبدو متأخرًا على صعيد الجانب الكهربائي.

وبحسب فيرستابن، يظهر هذا الضعف بشكل أوضح في الحلبات التي تعاني من محدودية الطاقة الكهربائية، حيث تصبح إدارة الطاقة عاملًا أكثر أهمية من المعتاد.

وعانت ريد بُل في اليابان، حيث كان الفريق يواجه أيضًا مشكلات في الهيكل والوزن في بداية الموسم، ثم تكرر السيناريو نفسه في سيلفرستون.

ورغم أنّ فيرستابن بدا في طريقه إلى منصة التتويج قبل حادثه، فإنه كان واضحًا للغاية في تقييمه لذلك الاحتمال.

وقال بطل العالم أربع مرات: "حتى لو أنهينا السباق في المركز الثالث، لما كان ذلك مستحقًا على الإطلاق".

وكانت معاناة فيرستابن خلف المقود ناتجة جزئيًا عن مشكلات التوازن ووحدة الطاقة التي جعلته يرغب في الانطلاق من خطّ الحظائر، لكنها كانت أيضًا، بحسب رأيه، نتيجة لعدم ملاءمة خصائص الحلبة لسيارة ريد بُل.

ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين.

أولًا، ورغم أنّ الفريق بدا تنافسيًا إلى حدّ معقول في برشلونة، فإنّ المنعطفات السريعة لا تزال تمثل نقطة ضعف في سيارة ريد بُل، بينما تمتلئ حلبة سيلفرستون بهذا النوع من المنعطفات.

وثانيًا، لا تُعد ريد بُل الفريق الأكثر كفاءة في إدارة الطاقة وتشغيل وحدة الطاقة، وهو ما قد يتحول إلى مشكلة مجددًا في سبا. وكان أوليفر بيرمان وفرناندو ألونسو قد حذّرا بالفعل من أنّ حلبة الأردين قد تتطلب إدارة للطاقة أكثر تطرفًا حتى من سيلفرستون.

ويدرك فيرستابن أنّ حلبته المفضلة في روزنامة الفورمولا 1 ستبدو مختلفة جدًا هذا العام، وأنّ ريد بُل مرشحة لخوض عطلة نهاية أسبوع صعبة أخرى.

وقال بسخرية: "سبا ومونزا ستكونان رائعتين، نعم".

وأضاف: "وهذا أمر مؤسف حقًا لأنّ سبا هي بطبيعة الحال واحدة من حلباتي المفضلة. لكن الأمور ستبدو مختلفة جدًا هذا العام."

هل أصبحت ريد بُل مقيدة بسبب تصنيف محرك الاحتراق الداخلي؟

يتفق لوران ميكيز مدير فريق ريد بُل مع توقعات فيرستابن بأنّ سبا-فرانكورشان قد تمثل اختبارًا صعبًا آخر للفريق.

وقال: "قبل أسبوع فقط في النمسا، كنا نقاتل على الفوز. وبعد أيام قليلة، هنا في سيلفرستون، واجهنا قيودًا كبيرة منعتنا من استخراج كامل إمكانات حزمة السيارة".

وأضاف: "نعتقد أنّ الأمر يتفاقم في حلبات مثل سيلفرستون. فعندما تكون الحلبة محدودة من ناحية الطاقة، يبدو أننا نعاني أكثر."

وأردف: "في الحلبات التي تكون فيها قيود الطاقة كبيرة، يبدو أننا نعاني أكثر مقارنة بالمنافسين. ومن هذه الناحية، أخشى أنّ سبا ستندرج أيضًا ضمن هذه الفئة."

وتعمل ريد بُل بطبيعة الحال على تحليل بيانات سيلفرستون بهدف تحسين طريقة تشغيل وحدة الطاقة على هذا النوع من الحلبات، لكن ميكيز يدرك أنّ الصورة لن تتغير بصورة كبيرة خلال أسبوعين فقط.

وأوضح: "هذا لا يعني أننا سنستسلم أو نطوي الصفحة. بل يعني أنّ علينا التحسن، عاجلًا أم آجلًا. يتعلّق الأمر بالتطور في جميع الجوانب، وهذا ما نحاول القيام به كل يوم. علينا استغلال هذا الأسبوع لإحراز خطوة صغيرة إلى الأمام في هذا النوع من الحلبات، وآمل أن يتحقق ذلك بالفعل في سبا."

ومع ذلك، فإنّ ريد بُل محدودة فيما يمكنها القيام به، خصوصًا إذا لم تحصل على رموز "أديو".

فهذه الرموز يمكن استخدامها أيضًا لتحسين الجانب الكهربائي من وحدة الطاقة، لكن إذا بقيت ريد بُل فورد في صدارة تصنيف محركات الاحتراق الداخلي، فإنّ الشركة المصنّعة تصبح عمليًا في موقف لا يسمح لها بإجراء تطويرات على هذا الجانب.

وبعبارة أخرى، تبدو ريد بُل متأخرة في الجانب الكهربائي، لكنها لا تستطيع معالجة العتاد بسبب تصنيفها الحالي لمحرك الاحتراق الداخلي. والأسوأ من ذلك أنّها أصبحت تعتمد فعليًا على منافسيها إذا أرادت يومًا ما خسارة المركز الأول في هذا التصنيف.

وهذا يعني عدم وجود حل على المدى القصير، ما يجعل سبا ومونزا تحديين كبيرين للفريق.

وفي المقابل، يسود داخل ريد بُل قدر أكبر من التفاؤل تجاه سباق المجر على حلبة هانغارورينغ، التي تهيمن عليها المنعطفات البطيئة، وبالتالي تُعد أقل تطلبًا من ناحية وحدة الطاقة.

وتابع: "أثق بأنّ الفريق يتعلم بسرعة كبيرة، فهذا لا يزال العام الأول لنا مع وحدة الطاقة الخاصة بنا. وأنا واثق من أنهم سيتغلبون على هذا النوع من الحلبات المحدودة من ناحية الطاقة".

ثمّ أكمل: "قد تكون هناك قيود مرتبطة بالعتاد، لكنني أعرف أيضًا أنّ الفريق يتمتع بقدرة استثنائية على التطور بسرعة. وآمل أن نكون في وضع أفضل قليلًا في سبا، لكنك محق في أنّ خصائصها ستكون متشابهة إلى حد كبير مع سيلفرستون".

واختتم بالقول: "وبعد ذلك، آمل أن تمنحنا بودابست صورة مختلفة."