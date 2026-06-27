لماذا عانت ريد بُل من مشاكل مختلفة خلال الاختبار الأول للحزمة التطويرية الحاسمة؟

لم تتمكن ريد بُل بعد من تكوين صورة واضحة عن الحزمة التطويرية التي وصفها فيرستابن يوم الخميس بأنها "حاسمة" بالنسبة لسيارة "آر بي22" خلال حصص الجمعة في سبيلبرغ.

وأنهى الهولندي الحصتين في المركز الرابع، قبل أن يتأخر في نهاية المطاف بأكثر من نصف ثانية عن متصدر اليوم كيمي أنتونيللي.

وتمحورت شكاوى فيرستابن عبر اللاسلكي بشكل رئيسي حول مشكلة في المنعطف الثالث، حيث كانت وحدة الطاقة من ريد بُل تفقد عدد دورات المحرك بصورة غريبة عند نقطة القمة، ما كان يجبر السائقين على الانتظار حتى يستعيد المحرك قوته من جديد.

ووصف بطل العالم أربع مرات المشكلة بعد الحصص بأنها "تحدث أحيانًا ولا تحدث أحيانًا أخرى"، بينما قدّم زميله حجار تقييمًا مشابهًا.

وقال: "يبدو الأمر وكأن الإطارات الخلفية تتمسك بالأرض ثم تنغلق، فتفقد كل الدعم. التماسك ليس خطيًا، وهذا ليس شعورًا جيدًا. تُمضي الوقت كلّه في تخمين مقدار التماسك. وبعدها، عندما تعود للضغط على دواسة الوقود، يحتاج المحرك إلى بعض الوقت ليستعيد استجابته، وهو ما يؤدي إلى انزلاق العجلات عند الخروج من المنعطف.

وأكمل: "إنه أمر سيئ للغاية. في هذا المنعطف تحديدًا، لا أعرف مقدار الوقت الذي نخسره، لكنه يبدو سيئًا للغاية."

واعترف المدير التقني لريد بُل بيير واشيه بأن أصل المشكلة مرتبط بالمحرك، وهو أمر يتعين على الفريق معالجته قبل التجارب التأهيلية.

وقال: "من الواضح أن لدينا مشكلة في طريقة إدارة المحرك وكيفية عمل السيارة. هذا أمر علينا إصلاحه أو إيجاد طريقة لتفاديه."

وكشف سائق ريسينغ بولز أرفيد ليندبلاد أن الفريق الشقيق يعاني من المشكلة نفسها منذ فترة، لكنها المرة الأولى التي تؤثر فيها على فريق ريد بُل الأساسي.

هل تستطيع ريد بُل حل مشاكل التوازن بين عشية وضحاها؟

بعيدًا عن المشكلة المرتبطة بالمحرك، لم يكن التوازن العام للسيارة عند المستوى الذي يريده سائقا ريد بُل. لكن واشيه أوضح أن هناك تفسيرًا منطقيًا لذلك.

فبسبب إدخال ريد بُل حزمة تطوير كبيرة دفعة واحدة، تغيّرت خصائص السيارة، ما يعني أن كل ما تعلمه الفريق خلال الجولات السابقة لم يعد صالحًا بالكامل.

وقال: "الأمر يتكرر في كل مرة. عندما تغيّر الكثير من الأشياء في السيارة، تتغير خصائصها قليلًا، وبالتالي يتغير التوازن أيضًا. وبعدها عليك أن تفهم مدى حساسية كل عنصر من عناصر الإعدادات، وكيف يؤثر ذلك على متطلبات السائقين وما يحتاجونه.

وأردف: "من الواضح أن هذا ما علينا دراسته من خلال بيانات التجارب الحرة الثانية، ومحاولة تحسينه قبل التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية."

وبحسب حجار، فإن هذا السبب بالتحديد هو ما وراء عدم قدرة ريد بُل حتى الآن على تقييم القيمة الحقيقية للحزمة الكبيرة، التي تتضمن أرضية جديدة وجوانب معدلة للهيكل إلى جانب خفض في الوزن.

وقال الفرنسي: "حتى الآن يبدو من الصعب استخراج كامل إمكاناتها لأننا بعيدون جدًا عن التوازن المناسب ونعاني كثيرًا. لذلك أمامنا الكثير من العمل الليلة."

ورغم أن الحجم الحقيقي للتقدم لا يزال غير واضح، فإن واشيه مقتنع بأن الحزمة الجديدة تمثل خطوة إلى الأمام.

وأضاف: "ما نراه بوضوح هو أن هذه الحزمة أفضل من السابقة سواء من ناحية الوزن أو الارتكازيّة. أما معرفة مستوى الارتكازيّة الذي يمكننا الوصول إليه تحديدًا، فسنعرفه بصورة أفضل خلال الليل وصباح الغد."

وكان مدير الفريق لوران ميكيز قد أوضح أنه يأمل أن تقلص التحديثات الفارق الذي يتراوح حاليًا بين أربعة وخمسة أعشار الثانية إلى ما بين عُشرين وثلاثة أعشار.

وأشار حجار إلى أن إحدى الفوائد الإضافية للحزمة هي أنها ستجعل السيارة أسهل في القيادة، شريطة العثور على توازن أفضل مما كان عليه الحال يوم الجمعة.

وقال: "كان الشعور أفضل بكثير في التجارب الحرة الثانية، وهذه أخبار جيدة، لكنه ليس بالمستوى الذي نريده. على الأقل أصبحت السيارة أسهل في القيادة، لذلك من المفترض أن يأتي الأداء غدًا بصورة أسهل من المعتاد. وهذا أمر إيجابي، لكن السيارة بالتأكيد ليست في المكان الذي نريده من ناحية الإعدادات."