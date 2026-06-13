لم يحسم فرناندو ألونسو بعد مستقبله في الفورمولا 1 بعد نهاية الموسم الحالي، وبدأت شائعات تتردد حول عودة مثيرة إلى ألبين لخوض فترة رابعة مع الفريق الذي يتخذ من إنستون مقرًا له.

وسبق لألونسو أن مر بتجربة الوداع في الفورمولا 1. ففي جائزة أبوظبي الكبرى 2018، ودع مكلارين والفورمولا 1، لكنه لم يودع عالم سباقات السيارات، إذ اتجه حينها إلى مطاردة التاج الثلاثي والمشاركة في بطولة العالم للتحمل، قبل أن يخوض لاحقًا تجربة رالي داكار.

وبعد ثمانية أعوام، وخلال التحضيرات لجائزة برشلونة الكبرى، اعترف ألونسو بأن السباق على حلبة كتالونيا سيكون على الأرجح الأخير له هناك كسائق في الفورمولا 1.

حيث قال: "ستكون عطلة نهاية أسبوع خاصة، وربما يكون هذا آخر سباق لي في برشلونة ضمن الفورمولا 1. لذلك أود أن أشكر الجميع. سأتخذ قراري بشأن الاستمرار أو الاعتزال بعد العطلة الصيفية".

وليس سرًا أن ألونسو قد يختار إنهاء مسيرته في الفورمولا 1 مع نهاية الموسم الحالي. وهذه المرة، ومع بلوغه 45 عامًا، قد يكون الوداع نهائيًا بالفعل. لكن عندما يتعلق الأمر بألونسو، يبقى الحذر واجبًا دائمًا، نظرًا إلى الحافز الكبير الذي لا يزال يتمتع به رغم سنوات طويلة من دون نجاحات كبيرة في البطولة.

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وتدور حاليًا مناقشات حول سيناريوهين لمستقبله. الأول يتعلق باستمراره مع أستون مارتن، وبالتحديد مع النسخة المطورة من سيارة "إيه.إم.آر26" التي من المنتظر أن تظهر بعد أكثر من شهر بقليل خلال جائزة بلجيكا الكبرى.

وتُعد هذه الحزمة بمثابة نسخة مطورة من سيارة "إيه.إم.آر26"، وهي الرهان الأخير للفريق من أجل إنقاذ موسم جاء بعيدًا للغاية عن التوقعات.

لكن داخل البادوك في برشلونة، بدأت فرضية أخرى تكتسب زخمًا متزايدًا. فهناك احتمال حقيقي بأن يمنح ألونسو نفسه فصلًا أخيرًا مع الفريق الذي حقق معه لقبيه العالميين.

ويقود ألبين حاليًا فلافيو برياتوري، الذي يشغل أيضًا منصب مدير أعمال ألونسو. ورغم تأكيده المتكرر أن تطوير الفريق من الناحية التقنية يمثل الأولوية القصوى، فإن فكرة استقدام ألونسو لموسم قد يكون الأخير له في الفورمولا 1 تبدو واقعية.

وستكون هذه المحطة الرابعة في العلاقة بين ألونسو والفريق الموجود في إنستون. فقد انضم إليه لأول مرة تحت اسم رينو بين عامي 2003 و2006، وهي الفترة الأكثر نجاحًا في مسيرته، ثم عاد مجددًا بين عامي 2008 و2009 بعد رحيله عن مكلارين. كما أن الفريق نفسه - الذي أصبح يحمل اسم ألبين اليوم - كان وراء عودته إلى الفورمولا 1 في عام 2021.

ومن الطبيعي أن تحمل عودة أخيرة إلى الفريق الذي شهد أبرز لحظات مسيرته قيمة رمزية كبيرة، لكن الأمر لا يتعلق بالمشاعر فقط.

فأستون مارتن لا تزال تمتلك إمكانيات هائلة على الورق، لكن لا توجد أية ضمانات بأن تتحول شراكتها مع هوندا إلى مشروع قادر على الفوز بحلول عام 2027. في المقابل، تبدو ألبين - بفضل شراكتها مع مرسيدس - وجهة أكثر اطمئنانًا لسائق لا يزال يحلم بالصعود إلى منصة التتويج مرة واحدة على الأقل.

ولكن ماذا عن حديث ألونسو عن وداع برشلونة؟ يعرف بطل العالم مرتين جيدًا كيفية إيصال رسائله عبر وسائل الإعلام، ولم تكن كلماته يوم الخميس عشوائية. فحلبة كتالونيا لن تكون ضمن روزنامة موسم 2027، بعدما انضمت إلى نظام التناوب الذي يشمل أيضًا حلبة سبا-فرانكورشان، على أن تعود إلى الروزنامة في عام 2028.

ومن هذا المنطلق، فإن الوداع حقيقي بالفعل، حتى لو كان يقتصر على الموسم المقبل فقط. لكن الشخص الوحيد الذي قد لا يغيب عن سباق العام المقبل هو فرناندو ألونسو نفسه.