لماذا سيُكمل ماغنوسن الموسم وهو تحت تهديد الحرمان من المشاركة في أحد السباقات

خرج الدنماركي من جائزة ميامي الكبرى بحصيلة كبيرة من العقوبات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد مخالفته القوانين في عدة مناسبات في السباقين القصير والرئيسي.

لكن نقطتي العقوبة إثر حادثة اصطدامه بلوغان سارجينت في السباق الرئيسي هما ما تركه مع ما مجموعة 10 نقاط عقوبة على رخصته - ما يعني أنه على بعد نقطتين فقط من حرمان تلقائي من المشاركة في أحد السباقات.

ومن المثير للتعجب هو أن ماغنوسن قد دخل هذا الموسم من دون نقاط عقوبة على رخصته، حيث بدأت تلك السلسلة منذ قيادته المثيرة للجدل في جائزة السعودية الكبرى عندما اصطدم بأليكس ألبون.

وفي ظل بقاء نقاط العقوبة على رخصة السائق لفترة 12 شهرًا، فهذا يعني أن حصيلته الأولى منها لن تُمحى حتى 9 مارس 2025 - قبل اسبوع من انطلاق الموسم المُقبل من أستراليا.

هذا وأتت نقاط العقوبة العشر التي تلقاها ماغنوسن على إثر 4 حوادث هذا العام كانت كالتالي:

جائزة السعودية الكبرى - 3 نقطة

جراء تحمله كامل اللوم في الحادثة التي جمعته بأليكس ألبون

جائزة الصين الكبرى - 2 نقطة

جرّاء تحمله كامل المسؤولية في حادثته مع يوكي تسونودا سائق آربي

السباق القصير في ميامي - 3 نقطة

جراء خروجه عن المسار واكتسابه أفضلية ضمن معركته مع لويس هاميلتون

السباق الرئيسي في ميامي - 2 نقطة

جراء تحمله كامل اللون في حادثته مع لوغان سارجينت

وفي ظل ذلك، فإن ماغنوسن سيفكّر مرتين الآن قبل التصرف بأي شكل غير طبيعي لأنه يعلم أن الخطر قائم بأن يوقّع عليه المراقبون المزيد من نقاط العقوبة.