لماذا سيقام سباق جائزة أذربيجان الكبرى 2026 يوم السبت؟
ستكسر الفورمولا 1 التقاليد في جائزة أذربيجان الكبرى 2026، إذ سيُقام السباق يوم السبت.
علم أذربيجان
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
بعد إكمال جولتها الأوروبية مع جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد، تنتقل الفورمولا 1 إلى باكو لتكون المحطة الأولى في سلسلة من ثلاثة سباقات في آسيا.
وسيُقام السباق الخامس عشر من الموسم، جائزة أذربيجان الكبرى، يوم السبت 26 سبتمبر.
ويعود سبب إقامة سباق جائزة أذربيجان الكبرى 2026 يوم السبت إلى إحياء ذكرى يوم شهداء أذربيجان، الذي يُحتفل به سنويًا في البلاد يوم 27 سبتمبر.
حلبة باكو للفورمولا واحد في أذربيجان
الصورة من قبل: Glenn Dunbar / Motorsport Images
ويُعد يوم شهداء أذربيجان يوم حداد وطنيًا أعلنته أذربيجان لإحياء ذكرى أفراد القوات المسلحة الأذربيجانية الذين فقدوا حياتهم خلال حرب ناغورنو كاراباخ الثانية.
وجرى تعديل جدول هذا العام بناءً على طلب المنظمين والمؤسسات الحكومية المعنية في أذربيجان، من أجل إظهار الاحترام ليوم إحياء ذكرى شهداء أذربيجان.
وبناءً على ذلك، جرى تقديم جدول عطلة نهاية الأسبوع بالكامل يومًا واحدًا. ونُقل اليوم الإعلامي، الذي يُقام عادة يوم الخميس، إلى الأربعاء، بينما ستُقام التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الخميس.
وستُقام التجارب الحرة الأخيرة والتجارب التأهيلية يوم الجمعة، بينما سيقام سباق جائزة أذربيجان الكبرى يوم السبت.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
شتاينر: نوريس قادر على تجاوز راسل وإنهاء البطولة في مركز الوصافة
فاسور يعترف: "نخسر النقاط بسبب أخطائنا"
لماذا سيقام سباق جائزة أذربيجان الكبرى 2026 يوم السبت؟
أنتونيللي: "لا أعتقد أنني السائق الأول في الفريق"
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات