بعد إكمال جولتها الأوروبية مع جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد، تنتقل الفورمولا 1 إلى باكو لتكون المحطة الأولى في سلسلة من ثلاثة سباقات في آسيا.

وسيُقام السباق الخامس عشر من الموسم، جائزة أذربيجان الكبرى، يوم السبت 26 سبتمبر.

ويعود سبب إقامة سباق جائزة أذربيجان الكبرى 2026 يوم السبت إلى إحياء ذكرى يوم شهداء أذربيجان، الذي يُحتفل به سنويًا في البلاد يوم 27 سبتمبر.

حلبة باكو للفورمولا واحد في أذربيجان الصورة من قبل: Glenn Dunbar / Motorsport Images

ويُعد يوم شهداء أذربيجان يوم حداد وطنيًا أعلنته أذربيجان لإحياء ذكرى أفراد القوات المسلحة الأذربيجانية الذين فقدوا حياتهم خلال حرب ناغورنو كاراباخ الثانية.

وجرى تعديل جدول هذا العام بناءً على طلب المنظمين والمؤسسات الحكومية المعنية في أذربيجان، من أجل إظهار الاحترام ليوم إحياء ذكرى شهداء أذربيجان.

وبناءً على ذلك، جرى تقديم جدول عطلة نهاية الأسبوع بالكامل يومًا واحدًا. ونُقل اليوم الإعلامي، الذي يُقام عادة يوم الخميس، إلى الأربعاء، بينما ستُقام التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الخميس.

وستُقام التجارب الحرة الأخيرة والتجارب التأهيلية يوم الجمعة، بينما سيقام سباق جائزة أذربيجان الكبرى يوم السبت.