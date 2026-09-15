يقترب موسم 2026 من الفورمولا 1 من نهايته، مع اكتمال 14 جولة من أصل 23 جولة مقررة حاليًا، وذلك بعد جائزة إسبانيا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وعبر كيمي أنتونيللي خط النهاية في مدريد يوم الأحد أولًا، في ختام المرحلة الأوروبية من روزنامة البطولة، على أن تكون أذربيجان المحطة التالية قبل سلسلة من السباقات خارج القارة في آسيا وأمريكا.

لكن سباق باكو سيقام يوم السبت في 2026، فلماذا سيكون الأمر كذلك؟

لماذا تقام جائزة أذربيجان الكبرى 2026 يوم السبت؟

ستقام جائزة أذربيجان الكبرى 2026 يوم السبت 26 سبتمبر، أي بعد أسبوع من موعدها في 2025، رغم أنها كانت مقررة في البداية يوم الأحد 27 سبتمبر. وقد أُجري هذا التعديل في يونيو من العام الماضي "بناءً على طلب من مروّج جائزة أذربيجان والجهات الحكومية المعنية"، وفقًا لبيان أصدرته الفورمولا 1 في ذلك الوقت.

ويعود ذلك إلى أن يوم إحياء ذكرى الشهداء في أذربيجان يحل سنويًا في 27 سبتمبر، حيث تدخل الدولة الواقعة بين أوروبا وآسيا في يوم حداد. ويكرس الشعب الأذربيجاني هذا اليوم لتذكر العسكريين ومن فقدوا حياتهم خلال حرب ناغورنو كاراباخ الثانية، المعروفة أيضًا باسم الحرب الوطنية.

لكن هذه المناسبة حديثة نسبيًا، إذ اندلعت الحرب في 27 سبتمبر 2020 في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا. واستمرت الحرب 44 يومًا وانتهت بانتصار أذربيجان، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أرمينيا.

ووفقًا للحكومة الأذربيجانية، قُتل 2783 من جنودها خلال الصراع. ولذلك، مع حلول يوم إحياء ذكرى الشهداء في أذربيجان يوم الأحد 27 سبتمبر، ستتقدم روزنامة عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 بأكملها يومًا واحدًا، ما يعني أن اليوم الإعلامي سيقام يوم الأربعاء، والتجارب الحرة الأولى والثانية يوم الخميس، والتجارب الحرة الثالثة والتصفيات يوم الجمعة، بينما سيقام سباق الجائزة الكبرى المؤلف من 51 لفة يوم السبت.

ترتيب بطولة السائقين بعد جائزة إسبانيا الكبرى: