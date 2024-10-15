لماذا ستكون عطلة نهاية أسبوع أوستن جوهريّة في المعركة على الصفّة الأوّل

وبعد أربعة أسابيع من الراحة، تعود الفورمولا 1 إلى سلسلة من ستّة سباقات في سبعة أسابيع، حيث ستكون جائزة الولايات المتّحدة الكبرى عطلة نهاية أسبوع حرجة مع ظهور آخر التحديثات.

ويُنظر إلى سباق أوستن على حلبة الأمريكيّتين على أنّه الفرصة الأخيرة لإطلاق مجموعة التحديثات الأخيرة في الموسم. وستكون أوستن بداية سلسلة سباقات ثلاثيّة متتالية تشمل المكسيك والبرازيل، وهو ما يجعلها الأسهل على الصعيد اللوجيستي لتوفير مكوّنات جديدة.

ومن ثمّ تتبعها سلسلة ثلاثيّة أخرى في لاس فيغاس، وقطر وأبوظبي لإنهاء هذا الموسم الحامي. وقد تجلب بعض الفرق مكوّنات جديدة منخفضة الارتكازيّة لحلبة لاس فيغاس الفريدة، بالرغم من أنّه من المرجّح أن تستخدم فيها الفرق خصائص مونزا وباكو. وبحلول سباق قطر فسيكون الوقت قد فات لتحقيق أيّة عائدات للاستثمار، إلّا في حال اختار فريقٌ ما اختبار أيّة مكوّنات لموسم 2025.

لذا أيًا ما كان في مرحلة التصنيع خلال الشهر الماضي سيظهر على الحلبة مع محاولة الفرق قلب حظوظها في هذا القسم الأخير. وستُقام جولة أوستن بصيغة عطلة نهاية الأسبوع بالسباق القصير، وهو ما يُقلّص الوقت المتاح للفرق لاختبار تحديثاتها، لكنّها أصبحت متعوّدة على هذه الصيغة الآن لدرجة أنّ تردّدها لجلب التحديثات فيها لم تعد بذات القدر الذي كانت عليه العام الماضي.

وقال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري في هذا الشأن: "نعلم جميعًا أنّنا بدأنا تطوير سيارة العام المقبل ونُحاول بذل أقصى ما بوسعنا لجلب تحديثات صغيرة. أعتقد بأنّها ستكون التحديثات الأخيرة للجميع على الأرجح. والأداء متقاربٌ جدًا خلال السباقات الأربعة، أو الخمسة أو الستة الأخيرة، يُمكن لأيّ جزء صغير إحداث فارق".

من جانبه قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "إنّها نقطة طبيعيّة من الموسم تجلب فيها الفرق بعض المكوّنات. لدى فيراري حزمة كبيرة. وأعتقد بأنّ مرسيدس ومكلارين ستجلبان بعض الأشياء".

تتمتّع مكلارين بأفضليّة 41 نقطة في الأمام وتتّجه للحفاظ عليها حتّى بقيّة العام بناءً على أداء ريد بُل في السباقات الأخيرة. لكنّ ريد بُل أظهرت بعض اللمحات على فهمها أخيرًا لكيفيّة سير درب تطويرها على نحوٍ خاطئ. صحيحٌ أنّ ماكس فيرستابن عبر خطّ النهاية متأخّرًا بـ 21 ثانية عن لاندو نوريس في سنغافورة، لكنّه حلّ ثانيًا على أسوأ حلبات ريد بُل. في المقابل من المنتظر أن تُمثّل حلبة الأمريكيّتين المنسابة صورة أفضل لموقع ريد بُل الحقيقي.

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وقال هورنر: "ما نسعى لفعله هو البناء على الفهم الذي حصلناه والحصول على سيارة متوازنة جيّدًا بين المحورين لتزيد من ثقة السائقين. ذلك تحدٍ مختلفٌ جدًا. هناك المقطع الأوّل عالي السرعة. قاموا بإعادة تعبيد ذلك الجزء من الحلبة كذلك، وهذا متغيّرٌ آخر في المعادلة".

وأردف: "إنّها عطلة نهاية أسبوع بسباقٍ قصير، لذا عليك البدء بشكلٍ جيّد. لكنّ الفريق بأكمله يعمل بجهد لفهم هذه المشاكل ومعالجتها ونأمل توفير حلولٍ على السيارة في أوستن".

وفي حين أنّ كلّ الاهتمام سينصبّ على المعركة بين مكلارين وريد بُل، قد تكون فيراري ضمن دائرة المنافسة، وذلك في ظلّ تواجدها على بُعد 34 نقطة عن ريد بُل. لكنّ فيراري تملك نقطة الاستفهام الأكبر بالتوجّه إلى عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك في ظلّ معاناتها من الارتدادات على السرعات العالية طوال الفترة الصيفيّة. جاءت حلولها لتعرف اختبارات جزئيّة على حلبات مونزا، وباكو وسنغافورة غير التقليديّة، لذا ستُمثّل أوستن اختبارًا حقيقيًّا حول امتلاك شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن لسيارة تنافسيّة على حلبة الأمريكيّتين المتطلّبة.

إذ قال لوكلير: "نرى الأرقام التي توقّعناها، وسنجلب تلك المكوّنات الجديدة إلى السيارة، لكنّنا لا نزال لا نملك إجابة حاسمة حول مدى اقترابنا من مكلارين وريد بُل على حلبة طبيعيّة. أنا متأكّدٌ من أنّنا حقّقنا خطوة إلى الأمام. بأيّ قدر؟ أعتقد بأنّنا سنرى ذلك في أوستن".

في المقابل يبقى ساينز أكثر حذرًا إلى حين رؤية خصائص فيراري الأحدث على حلبة "طبيعيّة"، لكنّه يشعر بأنّ لاس فيغاس ستكون أفضل فرص فيراري لتحقيق انتصارٍ آخر هذا العام.