تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

يعتقد فريدريك فاسور أن انطلاقة موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 ستشهد سيلًا من التحديثات السريعة من معظم الفرق خلال اختبارات البحرين وحتى سباق ملبورن، مع ارتفاع وتيرة التطوير في المراحل الأولى.

منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

توقع مدير فريق فيراري معدل تطوير مرتفعًا في المراحل المبكرة من موسم 2026.

وأشار الفرنسي إلى أن غالبية الفرق ستجلب ترقيات إلى الجولة الافتتاحية، جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ألبرت بارك، إضافة إلى الجولة الثانية من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين.

وقال لموقع الفورمولا 1 الرسمي: "أنا مقتنع جدًا بأن الجميع سيجلب ترقيات كبيرة الأسبوع المقبل وربما مرة أخرى في ملبورن".

وأكمل: "وسيكون الأمر هكذا في بداية الموسم لأن معدل التطوير مرتفع جدًا جدًا، ومن المنطقي تسريع إدخال الأجزاء الجديدة وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنتاجها، لكنني أركز على نفسي."

وبالحديث عن كيفية سير الأسبوع الأول من اختبارات ما قبل الموسم على حلبة البحرين الدولية بالنسبة لفريق مارانيللو، أوضح فاسور في بيان صحفي صادر عن الفريق: "عند دخول الموسم، كان الهدف هو الاستفادة القصوى من حصص الاختبار الأولى عبر قطع أكبر عدد ممكن من الكيلومترات وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات".

وأردف: "سارت الأمور بشكل جيد من الناحية التشغيلية حتى الآن، مع موثوقية جيدة وعدد كبير من اللفات المكتملة، وهو أمر مهم سواء لتحضيراتنا أو لتحليل البيانات في المصنع".

ثمّ تابع: "سنستخدم هذه المعلومات لمواصلة تحسين السيارة وفهمنا لجميع الإجراءات. الأداء مسألة منفصلة: الأولوية في هذه المرحلة هي بناء المعرفة ووضع أنفسنا في أفضل موقع ممكن قبل ملبورن، مع العلم أن لدينا وقتًا لاتخاذ خطوات إضافية إلى الأمام."

وقد بدأ بالفعل الأسبوع الثاني من اختبارات ما قبل الموسم، مع انتهاء الحصة الصباحية الأولى. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، كان سائق فيراري شارل لوكلير قد سجل أسرع زمن، وإن كان ذلك ضمن التحفظات المعتادة المرتبطة بالاختبارات.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم عبر جائزة أستراليا الكبرى في الفترة من 6 إلى 8 مارس، تليها جائزة الصين الكبرى في الأسبوع التالي من 13 إلى 15 مارس.

المقال السابق سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد