لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

توقع مدير فريق فيراري معدل تطوير مرتفعًا في المراحل المبكرة من موسم 2026.

وأشار الفرنسي إلى أن غالبية الفرق ستجلب ترقيات إلى الجولة الافتتاحية، جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ألبرت بارك، إضافة إلى الجولة الثانية من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين.

وقال لموقع الفورمولا 1 الرسمي: "أنا مقتنع جدًا بأن الجميع سيجلب ترقيات كبيرة الأسبوع المقبل وربما مرة أخرى في ملبورن".

وأكمل: "وسيكون الأمر هكذا في بداية الموسم لأن معدل التطوير مرتفع جدًا جدًا، ومن المنطقي تسريع إدخال الأجزاء الجديدة وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنتاجها، لكنني أركز على نفسي."

وبالحديث عن كيفية سير الأسبوع الأول من اختبارات ما قبل الموسم على حلبة البحرين الدولية بالنسبة لفريق مارانيللو، أوضح فاسور في بيان صحفي صادر عن الفريق: "عند دخول الموسم، كان الهدف هو الاستفادة القصوى من حصص الاختبار الأولى عبر قطع أكبر عدد ممكن من الكيلومترات وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات".

وأردف: "سارت الأمور بشكل جيد من الناحية التشغيلية حتى الآن، مع موثوقية جيدة وعدد كبير من اللفات المكتملة، وهو أمر مهم سواء لتحضيراتنا أو لتحليل البيانات في المصنع".

ثمّ تابع: "سنستخدم هذه المعلومات لمواصلة تحسين السيارة وفهمنا لجميع الإجراءات. الأداء مسألة منفصلة: الأولوية في هذه المرحلة هي بناء المعرفة ووضع أنفسنا في أفضل موقع ممكن قبل ملبورن، مع العلم أن لدينا وقتًا لاتخاذ خطوات إضافية إلى الأمام."

وقد بدأ بالفعل الأسبوع الثاني من اختبارات ما قبل الموسم، مع انتهاء الحصة الصباحية الأولى. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، كان سائق فيراري شارل لوكلير قد سجل أسرع زمن، وإن كان ذلك ضمن التحفظات المعتادة المرتبطة بالاختبارات.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم عبر جائزة أستراليا الكبرى في الفترة من 6 إلى 8 مارس، تليها جائزة الصين الكبرى في الأسبوع التالي من 13 إلى 15 مارس.