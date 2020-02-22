لماذا ستزيد قيود تدفّق الوقود من أوزان سيارات الفورمولا واحد في 2020

بلغ الوزن الأدنى 743 كلغ في موسم 2019، وتمّ رفع ذلك في البداية إلى 745 كلغ لموسم 2020 كون المدراء التقنيين رغبوا بالحصول على بعض الحريّة الإضافيّة بالتوازي مع السعي لمعالجة مسألة التكاليف بالرغم من أنّ الحدّ الأدنى واصل الارتفاع منذ بداية حقبة المحرّكات الهجينة.

فضلًا عن ذلك فرضت "فيا" إضافة مقياس تدفّق وقودٍ ثان لموسم 2020 للمساعدة على الحصول على مراقبة أفضل لأرقام استهلاك الوقود. زد على ذلك كيلوغرامًا آخر ستتمّ إضافته للرقم المتّفق عليه في البداية.

وسيتمّ تأكيد الحدّ الجديد البالغ 746 كلغ بشكلٍ رسمي في مارس/آذار المقبل، مباشرة قبل السباق الافتتاحيّ في ملبورن بعد المصادقة عليه من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وبالعودة إلى الوراء للحصول على فكرة أوضح لمدى ارتفاع الوزن الأدنى، فإنّ أوّل حدٍ تمّ اعتماده في 1961 بلغ 450 كلغ في بداية حقبة المحرّكات بسعة 1.5 ل. وتمّ رفع ذلك إلى 500 كلغ عند الانتقال إلى محرّكات الثلاث لترات في 1966، ومن ثمّ 575 كلغ في 1973، وهو رقمٌ بقي ثابتًا حتّى بلوغ حقبة المحرّكات المزوّدة بشواحن توربينيّة في الثمانينات.

وأصبحت تلك الأرقام متضمّنة لوزن السائق في الحقبة المعاصرة، حيث تمّ إدراج رقم 80 كلغ لوزن السائق ومقعده بدءًا من العام الماضي.

وبشكلٍ لافت فإنّ الوزن الأدنى ارتفع بـ 55 كلغ على مدار آخر سبعة أعوام منذ دخول المحرّكات الهجينة قيد الاستخدام، وسيرتفع ذلك إلى رقمٍ قياسيٍ جديد في 2021 عند اعتماد القوانين الجديدة.

قوانين الوزن الأدنى للسيارات في الفورمولا واحد بين 2013 و2021:

2013: 642 كلغ (العام الأخير لمحرّكات في8)

2014: 691 كلغ (العام الأوّل من المحرّكات الهجينة)

2015: 702 كلغ (التعديل الأوّل للعام الثاني من المحرّكات الهجينة)

2016: 722 كلغ (التعديل الثاني في العام الثالث من المحرّكات الهجينة)

2017: 728 كلغ (الإطارات الأعرض)

2018: 734 كلغ (تقديم الطوق)

2019: 743 كلغ (حدّ السائق والمقعد البالغ 80 كلغ، "تصحيح" الطوق، قوانين الجناح الجديدة، وأضواء الجناح الخلفي)

2020: 746 كلغ (تعديل 1 كلغ لاعتماد مقياس تدفّق وقودٍ ثان)

2021: 768 كلغ (القوانين الجديدة المتضمّنة لمكوّنات قياسيّة أثقل)

رحّبت الفرق القلقة من إمكانيّة وجود ثغرات في أساليب المراقبة السابقة بمقياس تدفّق الوقود الثاني لهذا الموسم، خاصة منها تلك المشكّكة في قوّة محرّك فيراري في 2019.

وأضافت "فيا" طريقة جديدة لمراقبة تدفّق الوقود على كلّ سيارة بشكلٍ حيني.

وقال آندي كاول المسؤول عن قسم المحرّكات في مرسيدس: "إنّه تغييرٌ في القوانين لضمان عدم خرق القانون الأبرز المتعلّق بتوفير الطاقة، وهو القانون الخاص بقدر التدفّق الأقصى للوقود البالغ 100 كلغ/س".

وأضاف: "قامت فيا ببعض العمل الرائع لتطوير مقياس تدفّق وقودٍ في الوقت المناسب لاعتماده في السباق الأوّل لموسم 2014، وقاموا بعملٍ رائعٍ عامًا بعد الآخر للتأكّد من احترام تدفّق الوقود".

وأردف: "يُمثّل تقديم مقايس ثانٍ خطوة صلبة جدًا لتعزيز المراقبة والتأكّد من أن لا فريق يتجاوز حدّ الـ 100 كلغ في الساعة. يستخدم المقياس الثاني ذات مبدأ الأوّل ويتواجد في ذات المنطقة وهي خليّة الوقود في السيارة".

واختتم حديثه بالقول: "لكن هناك فارقٌ حاسم، ففي حين أنّ الفرق تكون قادرة على رؤية مُخرجات المقياس الأوّل، فإنّها لن تكون قادرة على رؤية أرقام الثاني، فقط فيا يُمكنها رؤية ذلك".