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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لماذا ستختبر فيراري سيارتَي فورمولا واحد مختلفتين في فبراير

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لماذا ستختبر فيراري سيارتَي فورمولا واحد مختلفتين في فبراير
14-12-2019

ستستخدم فيراري سيارة مُهجّنة لاختبار إطارات الـ 18 إنشاً قبل أسبوع واحدٍ من بداية التجارب الشتويّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك كجزء من برنامج تطوير إطارات بيريللي.

ستنتقل الفورمولا واحد إلى استخدام إطارات 18 إنشًا بدءًا من موسم 2021، حيث بدأت بيريللي بالفعل تحضيراتها خلال موسم 2019 عندما وفّرت فرق رينو ومكلارين ومرسيدس سيارات مُعدّلة لبدء تلك الاختبارات التي اختتمها الصانع الألماني مرسيدس على حلبة مرسى ياس الأسبوع الماضي.

وستُصبح فيراري أوّل الفرق التي تختبر إطارات الـ 18 إنشًا عندما تخوض تجارب في خيريز في الثامن من فبراير في العام المقبل، أي قبل 10 أيّام من التجارب الشتويّة الرسميّة في برشلونة.

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وقال الفريق أنّه اختار تأخير الاختبار التطويري لإطارات بيريللي لأسباب تتعلّق بالتكاليف.

وسيتمّ كشف النقاب عن سيارة فيراري الجديدة في الـ 11 من فبراير/شباط المقبل، ما يعني أنّه من المرجّح ان تكون ضمن مراحل إنتاجها الأخيرة قبل أن تكون جاهزة لخوض الاختبارات في الـ 18 من فبراير/شباط.

لكن حتّى لو كانت سيارة فيراري لموسم 2020 جاهزة للتواجد على المسار قبل ذلك، فإنّ قواعد دقيقة ضُمّنت في القوانين الرياضيّة للعام المقبل لضمان عدم كسب أيّ أفضليّة غير عادلة من خلال تجارب الإطارات المبكّرة.

إذ قد تُكمل بيريللي 25 يوم تجارب خاصة في المجمل بين الأوّل من فبراير/شباط والأسبوع الأوّل بعد الجولة الأخيرة من الموسم في أبوظبي في الـ 29 من نوفمبر.

وفي حال أُجري اختبار قبل الجولة الأولى من الموسم، مثلما هو الحال بالنسبة لفيراري، فإنّ سيارات مُعدّلة من موسم 2018 أو 2019 هي فقط التي سيُسمح باستخدامها. ذلك يمنع اختبار أيّة أعمال مرتبطة بموسم 2020 قبل التجارب الجماعيّة التي تقلّص عدد أيّامها من ثمانية إلى ستّة لموسم 2020.

وفي حين أنّ إطارات الـ 18 إنشًا ستكون جزءًا من مجموعة القوانين التقنيّة الجديدة لموسم 2021، فإنّ القوانين تنصّ أيضاً على أنّ الغرض من الاختبارات هو كسب المعلومات المتعلّقة بالإطارات، والهيكل المعدنيّ وأغطية الإطارات ولا شيء سوى ذلك.

ذلك يعني أنّ أيّة فرق تُشارك في اختبارات الإطارات لا يُمكنها استخدام أيّة سيارات أو مكوّنات يُهدف من خلالها جمع بيانات تقنيّة لموسم 2021.

كما شملت التغييرات على قوانين التجارب في 2020 تمديدًا أوليًا لتجارب ما بعد الموسم لتُصبح ثلاثة أيّام بدل اثنين، على أن يختبر سائقٌ رسميٌ واحدٌ على الأقلّ من كلّ فريق إطارات 2021.

وسيتطلّب ذلك استخدام سيارة مُهجّنة تتلاءم مع إطارات الـ 18 إنشًا، وفي حين أنّ جميع الفرق يجب أن تكون قادرة على تلبية هذا المطلب، فإنّ أيّة فرق لا يسعها القيام بذلك ستُضطرّ للغياب عن يوم التجارب الإضافيّ.

كما يجب أن يخوض سائقٌ لم يُشارك في أكثر من سباقَي فورمولا واحد يومًا من أيّام التجارب تلك.

وستحصل الفرق على حريّة اختيار منح السائق الناشئ سيارة بخصائص 2020 أو سيارة مهجّنة يُمكنها اختبار إطارات الـ 18 إنشًا لموسم 2021.

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الجمعة ٢٩ نوفمبر
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التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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14:00
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