لماذا رفض إسحاق حجار اعتذار كيمي أنتونيللي بعد السباق القصير في شنغهاي

شارك الحساب الرسمي للفورمولا 1 على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة لافتة في الصين. فعند نهاية السباق القصير لجائزة الصين الكبرى، حاول كيمي أنتونيللي الاعتذار لإسحاق حجار، لكن السائق الفرنسي رفض الاعتذار ببرود.

وكان سائق مرسيدس، الذي تمكن لاحقًا من تحقيق البول بوزيشن لسباق الأحد، قد اقترب من سائق ريد بُل بعد التسبب في حادث اصطدام في اللفة الأولى. وقد فرض المراقبون على السائق الإيطالي عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه، لكن اعتذاره لم يُستقبل بشكل جيد من إسحاق حجار.

وعندما اقترب سائق مرسيدس منه، أشار له السائق الفرنسي بيده ليواصل طريقه وتجاهل الاعتذار قبل أن يخرج من سيارته.

كانت تلك ردة فعل مثيرة للجدل وأثارت العديد من التعليقات، خصوصًا من رالف شوماخر الذي تحدث عبر قناة سكاي دويتشلاند.

حيث قال: "عادةً لا تفعل ذلك، لأنه شخص مندفع للغاية، وبالطبع يمكن أن يشعر بالإحباط. أعتقد أننا لا ينبغي أن نحكم عليه فورًا. بعد 20 لفة يمكن أن يهدأ قليلًا. لكن هذه ببساطة شخصيته، فنحن نراه يتصرف بهذه الطريقة في مرآب الحلبة".

وأضاف: "إنه رياضي من أعلى مستوى، شخص يركز تمامًا ويمنح كل شيء لهذه الرياضة. لذلك نعم، يمكن القول إن رد فعل كهذا قد يحدث أحيانًا. لكنه بالطبع سيتعلم من ذلك أيضًا. وربما بعد خمس سنوات كان سيتصرف بشكل مختلف".

وعندما أُجريت معه مقابلة عبر قناة Canal+ بعد السباق القصير على حلبة شنغهاي، لم يذكر حجار تلك الحادثة مباشرة، لكنه عبّر بوضوح عن انزعاجه وحيرته تجاه أنتونيللي.

فقال: "لا أفهم لماذا هو متحمس إلى هذا الحد وهو يمتلك سيارة صاروخية وسيعود إلى الأمام على أية حال. حسنًا، هذه الأمور تحدث".

وبعد إنهائه السباق القصير في المركز الخامس عشر، تأهل بسيارته ريد بُل إلى الصف الخامس على شبكة الانطلاق، وسيبدأ جائزة الصين الكبرى اليوم الأحد من المركز التاسع.

