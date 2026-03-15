تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تحليل: التداعيات الخفية التي تواجه فرق الفورمولا 1 بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية

فورمولا 1
تحليل: التداعيات الخفية التي تواجه فرق الفورمولا 1 بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية

لماذا رفض إسحاق حجار اعتذار كيمي أنتونيللي بعد السباق القصير في شنغهاي

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
لماذا رفض إسحاق حجار اعتذار كيمي أنتونيللي بعد السباق القصير في شنغهاي

شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
رسميًا: إلغاء سباقي البحرين والسعودية في الفورمولا 1 لموسم 2026 مع تصاعد التوتر في المنطقة

مكلارين تفتقد الحمل الهوائي والكفاءة أثناء تعلّمها محرك مرسيدس في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مكلارين تفتقد الحمل الهوائي والكفاءة أثناء تعلّمها محرك مرسيدس في الفورمولا 1

هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون يُتوَّج "كخليفةٍ مستحق للمفتش سيب" بعد لحظة مرسيدس

راسل: حتى مشجعو الفورمولا 1 "المتعصبون" بدأوا يستمتعون بقوانين 2026

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل: حتى مشجعو الفورمولا 1 "المتعصبون" بدأوا يستمتعون بقوانين 2026
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

لماذا رفض إسحاق حجار اعتذار كيمي أنتونيللي بعد السباق القصير في شنغهاي

ظهر إحباط إسحاق حجار بوضوح بعد اصطدامه مع كيمي أنتونيللي في شنغهاي، إذ رفض السائق الفرنسي اعتذار الإيطالي ببرود.

منشور:
إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارسيل فان دورست صور جيتي

شارك الحساب الرسمي للفورمولا 1 على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة لافتة في الصين. فعند نهاية السباق القصير لجائزة الصين الكبرى، حاول كيمي أنتونيللي الاعتذار لإسحاق حجار، لكن السائق الفرنسي رفض الاعتذار ببرود.

وكان سائق مرسيدس، الذي تمكن لاحقًا من تحقيق البول بوزيشن لسباق الأحد، قد اقترب من سائق ريد بُل بعد التسبب في حادث اصطدام في اللفة الأولى. وقد فرض المراقبون على السائق الإيطالي عقوبة إضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه، لكن اعتذاره لم يُستقبل بشكل جيد من إسحاق حجار.

وعندما اقترب سائق مرسيدس منه، أشار له السائق الفرنسي بيده ليواصل طريقه وتجاهل الاعتذار قبل أن يخرج من سيارته.

 

كانت تلك ردة فعل مثيرة للجدل وأثارت العديد من التعليقات، خصوصًا من رالف شوماخر الذي تحدث عبر قناة سكاي دويتشلاند.

حيث قال: "عادةً لا تفعل ذلك، لأنه شخص مندفع للغاية، وبالطبع يمكن أن يشعر بالإحباط. أعتقد أننا لا ينبغي أن نحكم عليه فورًا. بعد 20 لفة يمكن أن يهدأ قليلًا. لكن هذه ببساطة شخصيته، فنحن نراه يتصرف بهذه الطريقة في مرآب الحلبة".

وأضاف: "إنه رياضي من أعلى مستوى، شخص يركز تمامًا ويمنح كل شيء لهذه الرياضة. لذلك نعم، يمكن القول إن رد فعل كهذا قد يحدث أحيانًا. لكنه بالطبع سيتعلم من ذلك أيضًا. وربما بعد خمس سنوات كان سيتصرف بشكل مختلف".

وعندما أُجريت معه مقابلة عبر قناة Canal+ بعد السباق القصير على حلبة شنغهاي، لم يذكر حجار تلك الحادثة مباشرة، لكنه عبّر بوضوح عن انزعاجه وحيرته تجاه أنتونيللي.

فقال: "لا أفهم لماذا هو متحمس إلى هذا الحد وهو يمتلك سيارة صاروخية وسيعود إلى الأمام على أية حال. حسنًا، هذه الأمور تحدث".

وبعد إنهائه السباق القصير في المركز الخامس عشر، تأهل بسيارته ريد بُل إلى الصف الخامس على شبكة الانطلاق، وسيبدأ جائزة الصين الكبرى اليوم الأحد من المركز التاسع.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

أبرز التعليقات

المزيد من
إسحاق حجار

إسحاق حجار يهاجم أنتونيللي: "متحمس أكثر من اللازم رغم أنه يقود صاروخًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
إسحاق حجار يهاجم أنتونيللي: "متحمس أكثر من اللازم رغم أنه يقود صاروخًا"

شوماخر: ريد بُل تدفع ثمن رحيل نيوي وهورنر… وحتى فيرستابن لا يستطيع إنقاذ السيارة الحالية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
شوماخر: ريد بُل تدفع ثمن رحيل نيوي وهورنر… وحتى فيرستابن لا يستطيع إنقاذ السيارة الحالية

إسحاق حجار: سباق ملبورن لم يعكس المستوى الحقيقي لريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
إسحاق حجار: سباق ملبورن لم يعكس المستوى الحقيقي لريد بُل
المزيد من
مرسيدس

شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

تحليل: التداعيات الخفية التي تواجه فرق الفورمولا 1 بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية

فورمولا 1
تحليل: التداعيات الخفية التي تواجه فرق الفورمولا 1 بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية

لماذا رفض إسحاق حجار اعتذار كيمي أنتونيللي بعد السباق القصير في شنغهاي

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
لماذا رفض إسحاق حجار اعتذار كيمي أنتونيللي بعد السباق القصير في شنغهاي

شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
شوماخر يحذر: مرسيدس ما يزال لديها "احتياطي من السرعة" رغم تقدم مكلارين

"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"هاميلتون ما زال سائقنا": عبارة وولف التي أذابت قلوب جماهير الفورمولا 1 بعد ثنائية مرسيدس في الصين

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد