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لماذا حظر كريستيان هورنر ذكر اسم مرسيدس عندما كانت ريد بُل تطوّر محركها الخاص للفورمولا 1؟

قام كريستيان هورنر بتوضيح سبب اضطراره إلى منع ذكر اسم الفريق المنافس لـ ريد بُل خلال "مقابلة أوتوسبورت" الخاصة مؤخرًا.

منشور: 15-10-2026

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كشف كريستيان هورنر، الرئيس التنفيذي السابق لفريق ريد بُل ومدير الفريق، عن سبب منعه موظفي قسم وحدات الطاقة التابع للفريق من استخدام اسم مرسيدس، المنافس اللدود في بطولة العالم للفورمولا 1.

كان الفريق المتمركز في ميلتون كينز قد حقق شراكة ناجحة مع هوندا، عقب نهاية مضطربة لفترة تعاونه مع رينو في مجال المحركات.

ونجح في العودة إلى المنافسة على الألقاب خلال أواخر العقد الثاني من الألفية الحالية وبداية العقد الثالث، بفضل الشركة اليابانية، قبل أن ينهي في نهاية المطاف هيمنة مرسيدس التي بدأت مع انطلاق حقبة المحركات الهجينة المزودة بشاحن توربيني سداسي الأسطوانات في عام 2014، وذلك عندما أحرز ماكس فيرستابن لقبه العالمي الأول للسائقين في عام 2021.

لكن هوندا كانت قد أعلنت، قبل ذلك بعام، انسحابها من الفورمولا 1 بصفتها مصنّعًا للمحركات مع نهاية الموسم الذي تحول لاحقًا إلى عام المجد للنجم الهولندي. غير أن الشركة ستتراجع عن قرارها لتدخل في شراكة مع أستون مارتن اعتبارًا من عام 2026، ما ترك ريد بُل أمام مهمة البحث عن مزوّد جديد لوحدات الطاقة لعام 2022 وما بعده.

اتخذ هورنر وبقية قادة ريد بُل خيارًا جريئًا، تمثل في إنشاء قسم داخلي لوحدات الطاقة كي تصبح الشركة مصنّعًا للمحركات بنفسها، وتدخل في مواجهة مع مزوّدي المحركات التقليديين، مرسيدس وفيراري ورينو، التي غادرت شبكة الانطلاق منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مع هوندا لمواصلة الشراكة بين عامي 2022 و2025 تحت اسم "آر بي بي تي"، دخلت ريد بُل في شراكة مع فورد لبدء تطوير وحدة الطاقة اللازمة للامتثال للوائح الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2026، انطلاقًا من الصفر، ما دفع هورنر إلى قيادة حملة توظيف مكثفة.

وضمن مقابلة حصرية مع الموقع الشقيق "أوتوسبورت"، أوضح هورنر: "أبرمنا اتفاقًا مع هوندا، لأنها كانت تنسحب، يقضي بانضمام موظفيها الموجودين في المملكة المتحدة إلى شركتنا، وكانوا جميعًا من العاملين في العمليات، إلى جانب عدد قليل من الأشخاص المرتبطين بالبطاريات".

"لكننا كنا بحاجة إلى البدء من الصفر. لقد كان مشروعًا ناشئًا".

كريستيان هورنر

الصورة من قبل: Autosport

وعلى الرغم من انتقال موظفين من الشركة القائمة، إلى جانب أفراد من مؤسسة هوندا، ظلّت هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي يتعين ملؤها، إذ قال هورنر: "كنت أجري مقابلات مع الكثير من الأشخاص القادمين من مرسيدس، محاولًا إقناعهم بالانضمام إلى هذا المشروع الجديد المجنون، مستندًا إلى ما أنجزناه في قسم الهيكل، وموضحًا لهم: 'انظروا، لقد نجحنا في ذلك مع الهيكل، ويمكننا تحقيق الأمر نفسه مع المحرك إذا توفّر الأشخاص المناسبون'".

"وبالطبع، هناك عدة شركات في المملكة المتحدة، أبرزها قسم محركات مرسيدس عالي الأداء، إلى جانب كوزوورث وإيلمور، لكن لم تظهر أي شركات جديدة لتصنيع المحركات داخل المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية".

"لذلك، كان قسم محركات مرسيدس عالي الأداء بمثابة مؤسسة راكدة إلى حد ما، وكان الناس ينتظرون تقريبًا شغور مناصب كبار الموظفين حتى يتمكنوا من التقدم".

"لذلك، عندما قلنا إننا سنقيم المشروع في المملكة المتحدة، كان ذلك قرارًا جوهريًا. فقد دار نقاش حول إمكانية التعاون مع شركة إيه في إل وتنفيذ المشروع في النمسا، أو إقامته في الحلبة ضمن حلبة ريد بُل رينغ، أو خيارات أخرى من هذا القبيل".

"لكننا أقنعنا المساهمين بضرورة أن يكون مقرنا في المملكة المتحدة، وحددنا المساحة المتاحة داخل مجمعنا، في مبنى كان يُستخدم سابقًا مصنعًا لأغلفة بلاستيكية. وتمكّنا من إجراء ما وصفناه أمام سلطات التخطيط بأنه 'تحديث بسيط'، وهو ما تطلّب في الواقع إزالة كل شيء باستثناء دعامة فولاذية واحدة، ثم بناء مصنع جديد خلال 55 أسبوعًا، والبدء في استقطاب الأشخاص المناسبين".

وشمل استقطاب "الأشخاص المناسبين" اجتذاب عدد من الأعضاء الأساسيين في مرسيدس، الفريق الذي يقوده توتو وولف. وخاض هورنر وولف العديد من المواجهات الكلامية الحادة، في الوقت الذي كان فيه فيرستابن ينافس لويس هاميلتون على لقب السائقين، واستمرت تلك المنافسة خلال سنوات هيمنة ريد بُل الأولى في حقبة التأثيرات الأرضية في الفورمولا 1.

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وقال هورنر: "كانت عملية التوظيف بمثابة صراع على استقطاب المواهب، وكنت أعمل على توظيف الأشخاص بشكل مكثف. كان بن هودجكينسون، المدير التقني لقسم آر بي بي تي، والذي عمل سابقًا مهندسًا كبيرًا لوحدات الطاقة في قسم محركات مرسيدس عالي الأداء".

"من أبرز الأسماء التي استقطبناها في المراحل الأولى. وكذلك بيب كلود، رئيس التصميم الميكانيكي لأنظمة استعادة الطاقة في آر بي بي تي، والذي كان سابقًا مدير تصاميم وحدات الطاقة في الفورمولا 1 لدى قسم محركات مرسيدس عالي الأداء، للعمل على الشاحن التوربيني، وفيل برو، مدير الهندسة في آر بي بي تي، والذي كان سابقًا كبير المهندسين في قسم محركات مرسيدس عالي الأداء. لقد نجحنا في استقطاب عدد كبير من المواهب من ذلك القسم".

"ثم أتحنا، بالطبع، الفرصة أمام أشخاص من داخل الشركة أرادوا الانتقال إلى أقسام أخرى من المؤسسة، ما منح المواهب فرصة لتجربة شيء مختلف".

"كانت هناك أقسام ستتأثر بالتوسع في المجالين معًا، مثل الإلكترونيات، التي كان عليها أن تكبر بين ليلة وضحاها لاستيعاب احتياجات الهيكل والمحرك، رغم أنها لم تكن قد أنتجت من قبل ضفائر الأسلاك الخاصة بالمحركات. لذلك، كانت تلك فترة حيوية للغاية".

بن هودجكينسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

"وظّفنا شخصيات رائعة، مثل ستيف برودي، المسؤول عن عمليات محركات الاحتراق في آر بي بي تي، والذي كان يعمل في مرسيدس مديرًا للعمليات على الحلبة والفحص النهائي لدى قسم محركات مرسيدس عالي الأداء. لقد جاء هؤلاء الأشخاص بطاقة وشغف كبيرين بالمشروع، وكانت تلك فترة مثيرة للغاية. وكانت هناك تساؤلات كثيرة، حتى من داخل المؤسسة نفسها، لأن هوندا كانت قد أنتجت محركًا يمنحنا القدرة على منافسة مرسيدس وجهًا لوجه على بطولات العالم".

لكن مع تدفق الموظفين والخبرات، بدأ يتكرر الحديث عن "ما اعتدنا القيام به سابقًا"، وهو أمر حرص هورنر على وضع حد له.

وقال: "كان يسود المؤسسة جو استثنائي من الحماس لبناء هذا الكيان، وبالطبع، كنا نرحّب بأشخاص قادمين من الطرف المنافس، أو العدو!".

"لكن الحديث عن 'ما كنا نفعله في مرسيدس' و'ما كنا نفعله في مرسيدس' أصبح مفرطًا، ولذلك قررنا في النهاية منع ذكر اسم مرسيدس خلال الاجتماعات. لم نكن نريد ذكر مرسيدس؛ وأصبحنا نشير إليها باسم 'الفريق ب'".

يمكنك مشاهدة "مقابلة أوتوسبورت" مع كريستيان هورنر بالكامل عبر القناة على موتورسبورت.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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