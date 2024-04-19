لماذا تمّ شطب لفّة نوريس وإعادتها في الصين؟
تمّ شطب لفّة قطب الانطلاق الأوّل للاندو نوريس سائق مكلارين ضمن تصفيات السباق القصير لجائزة الصين الكبرى، قبل أن يتمّ إرجاعه وذلك بعد أن قامت إدارة السباق بنقض نظام التوقيت الأوتوماتيكي بشكلٍ يدوي.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ازداد الوضع صعوبة بسبب الأمطار على سطح حلبة شنغهاي الجديد الزلق أصلًا وذلك في القسم الأخير من تصفيات الجمعة للسباق القصير وطغت عليه العديد من الانزلاقات والحوادث، حيث خرج ماكس فيرستابن حامل اللقب عن المسار مرّتين، بينما اصطدم شارل لوكلير بالجدار قليلًا.
وضمن نوريس قطب الانطلاق الأوّل للسباق القصير، لكنّ ذلك جاء بعد شطب زمنه لبرهة. فقبل أن يبدأ اللفّة التي سجّل فيها ذلك الزمن، خرج نوريس عن المسار في المنعطف الأخير وتجاوز الخطّ الأبيض بإطاراته الأربعة وعبر الإطاران الأيمنان على الحصى.
وكما هو الحال دائمًا، فقد شطبت "فيا" ذلك الزمن مثلما يحدث عند الخروج عن المسار في المنعطف الأخير، كما يتمّ شطب زمن اللفّة التالية لمنع السائقين من كسب أفضليّة بعدم احترام حدود المسار في المنعطف الأخير وزيادة سرعتهم.
لكنّ إدارة السباق أدركت سريعًا أنّ نوريس لم يكسب أيّ أفضليّة في تلك الحالة. وقدّر أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ نوريس خسر على الأقلّ ثلاثة أعشارٍ من الثانية بخروجه عن المسار، وهو ما أثّر على تسارعه لبدء اللفّة التي أحرز بها في النهاية زمن قطب الانطلاق الأوّل.
لذا قامت إدارة السباق بإرجاعه لفّته ومنحه قطب الانطلاق الأوّل. ولو كسب البريطاني أفضليّة بخروجه عن المسار، أو أشارت مذكّرة الجولة بشكلٍ صريحٍ إلى أنّ الزمن سيتمّ شطبه، لخسر حينها ذلك الزمن بكلّ تأكيد.
لكنّ وجود المنطقة الحصويّة بجانب المنعطف الأخير من حلبة شنغهاي يجعل الخروج عن المسار وكسب أفضليّة أمرًا شبه مستحيل.
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