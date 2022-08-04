لماذا تمّ تأخير الضوء الأخضر لصفقة ريد بُل وبورشه مجدّدًا

يتّجه الطرفان للدخول في شراكة تحت الجيل المقبل من قوانين المحرّكات بعد منح المجلس الاستشاري لمجموعة فولكسفاغن موافقة لبرشوه وشقيقتها أودي باستكشاف دخول الفورمولا واحد في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.

وستعرف الصفقة استحواذ بورشه على 50 بالمئة من عمليّات ريد بُل في الفورمولا واحد وفق ما أكّدته الوثائق القانونيّة التي طفت على السطح في المغرب نهاية الشهر الماضي.

كما زعمت الوثائق بأنّ الصفقة قد يتمّ الإعلان عنها بشكلٍ رسمي اليوم 4 أغسطس، لكنّ الضوء الأخضر لم يُمنح بعد.

وكان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل قد أشار إلى وجود "عمليّة مطوّلة" قبل الإعلان عن أيّ صفقة بشكلٍ رسمي.

وكانت مجموعة فولكسفاغن متردّدة لمنح الموافقة النهائيّة إلى حين المصادقة على قوانين المحرّكات النهائيّة لموسم 2026، ما يعني أنّه طالما بقي الوضع هكذا، فإنّ على الإعلان الانتظار. وكانت ريد بُل قد أملت الإعلان عن الشراكة في سباق موطنها في النمسا الشهر الماضي.

ولا تزال بعض التفاصيل عالقة مثل عدد ساعات اختبار المحرّكات الجديدة بالنسبة لمُصنّع جديد مثل بورشه، إلى جانب المواد المستخدمة لتصنيع مكابس المحرّكات. وفي حين أنّ المصنّعين الحاليين يرغبون باستخدام الفولاذ بالنظر إلى خبرتهم السابقة في ذلك، يُتفهّم بأنّ بورشه ترغب بالانتقال إلى الألومينيوم.

وتسبّب الأخذ والردّ حيال هذه المسألة في تأجيل التصويت الإلكتروني الذي كان مُخطّطًا له في المجلس العالمي لرياضة السيارات. وكان من المفترض أن يجري التصويت في 2 أغسطس، لكن تمّ الآن تأجيله إلى 8 من ذات الشهر، وقد تتطلّب النتيجة وقتًا أطول بالنظر إلى العطلة الصيفيّة الحاليّة.

وكانت كلٌ من فيراري ومرسيدس قد نفت تمديد المسألة من أجل إزعاج وإحباط خطط بورشه وآودي.

لكنّ هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل قال بأنّ "اللاعبين المرتكزين" في الفورمولا واحد كانوا "يُحاولون الحصول على الأفضل لصالحهم" عبر تضييع الوقت بالنسبة للمصنّعين الجدد للتحضير لانضمامهم.