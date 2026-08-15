أمضى جنسن باتون ثلاثة مواسم إلى جانب روبنز باريكيللو مع هوندا بدءًا من 2006، ما أتاح له فرصة قريبة لمعاينة مهارة يعترف بأنه لم يكن يقدرها بالشكل الكافي من قبل.

أمضى مايكل شوماخر وباريكيللو ستة مواسم كزميلين في فيراري بين عامي 2000 و2005. وفازت فيراري ببطولة الصانعين في خمسة من تلك المواسم، بينما حصد شوماخر خمسة ألقاب للسائقين، ليرفع رصيده في مسيرته إلى سبعة ألقاب.

وانتقل باريكيللو إلى هوندا في 2006، ليصبح زميلًا لباتون. وفي جائزة المجر الكبرى من ذلك العام، حقق باتون أول انتصار له في الفورمولا 1.

وخلال حديثه في بودكاست "بيوند ذا غريد"، قال باتون إنه فهم سبب رغبة شوماخر في استمرار باريكيللو كزميل له لسنوات طويلة، بعدما حظي هو الآخر بفرصة العمل معه.

حيث قال: "لقد طُرح عليّ هذا السؤال مرات عديدة، بشأن السائق الذي أعتقد أنه كان الأفضل في الجانب الهندسي؟ وبفارق كبير، كان روبنز".

وأضاف: "في العمل مع الفريق، وتطوير السيارة، وفهم ما تفعله السيارة على الحلبة، ونقل تلك المعلومات إلى الفريق، وكذلك فهم ما يجب فعله بالسيارة، بدلًا من ترك المهندس يتولى كل شيء. كان هذا الجانب مثيرًا للإعجاب حقًا لديه".

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وتابع: "أفهم الآن سبب رغبة مايكل في وجوده كزميل له لسنوات عديدة، وكنت محظوظًا بما يكفي للحصول على ذلك عندما بدأنا التسابق معًا، وتمكنت بالفعل من رؤية مجموعة المهارات التي كان يمتلكها، والتي لم أكن أعلم بوجودها من قبل".

هذا ولا يعتقد باتون أن هوندا كانت بحاجة إلى باريكيللو من أجل غرس "عقلية الفوز" داخل الفريق، لكنه رأى أن توجيهات السائق البرازيلي كانت ذات قيمة كبيرة بالنظر إلى دوره في تحقيق فيراري خمسة ألقاب للصانعين.

وقال باتون عن التأثير الأوسع لباريكيللو بعد وصوله إلى هوندا: "لن أقول إنها كانت بالضرورة عقلية الفوز. أعني، جميعنا نريد الفوز. وجميعنا نبذل أقصى ما يمكننا للفوز".

وأردف: "هذه ليست فرقًا من الهواة تنافس فيراري. نحن نتحدث عن مئات الأشخاص، وعن قدر كبير من الخبرة في هذه الرياضة. لذلك أعتقد أن عقلية الفوز كانت موجودة دائمًا. المشكلة أننا لم نكن نمتلك الحزمة التي تمكننا من تحقيق ذلك. لكنني أعتقد أن الحصول على ملاحظات من سائقين اثنين يتمتعان بالخبرة كان أمرًا مهمًا للغاية. ومن الواضح أنهم كانوا سيستمعون إلى روبنز كثيرًا، لأنه جاء من فيراري وعمل إلى جانب مايكل".

وقد ظل باريكيللو إلى جانب باتون في قصة فريق برون جي بي الخيالية، الفريق الذي وُلد من أنقاض انسحاب هوندا من الفورمولا 1 وحقق لقبي السائقين والصانعين في 2009. ثم أمضى موسمي 2010 و2011 مع ويليامز، بعد استحواذ مرسيدس على برون جي بي.

وخاض باريكيللو سباقه الأخير في الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى 2011، ولا يزال يشارك في السباقات ضمن سلسلة ستوك كار برو.