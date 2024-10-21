لماذا تلقى نوريس عقوبة في أوستن - وما الذي تنصّ عليه إرشادات السائقين في الفورمولا 1 حقاً؟

جاءت العقوبة نتيجة تجاوزه لماكس فيرستابن خارج المسار، ما أثار جدلاً واسعاً حول معايير القيادة في الفورمولا 1.

وقعت الحادثة في اللفة 52 عند المنعطف 12، حين كان نوريس يحاول تجاوز فيرستابن للحصول على المركز الثالث. ووفقاً لحكام السباق، تجاوز نوريس حدود المسار دون أن يحصل على "الحقّ" في المنعطف، وهو ما اعتبر مخالفة لقوانين القيادة.

ما ذكره الحكام

في البيان الرسمي للحكام، أشاروا إلى أن نوريس لم يستوفِ الشروط المطلوبة وفقاً لإرشادات معايير القيادة.

حيث جاء في البيان: "السيارة رقم 4 (نوريس) كانت تحاول تجاوز السيارة رقم 1 (فيرستابن) من الخارج، لكنها لم تكن تجاري السيارة الأخرى عند قمة المنعطف. وبالتالي، وبحسب إرشادات معايير القيادة، فقد فقدت السيارة رقم 4 حقها في المنعطف. وعليه، حيث أن السيارة رقم 4 غادرت المسار وعادت أمام السيارة رقم 1، فإن ذلك يعتبر تجاوزاً لحدود المضمار واكتساباً لأفضلية غير مشروعة".

ورغم أن فيرستابن نفسه خرج عن المسار أثناء دفاعه عن مركزه، إلا أن الحكام وجدوا أن ذلك لا يجعل ما فعله نوريس مقبولاً.

ومع ذلك، أقر الحكام بأن نوريس كان مضطراً لمغادرة المضمار بسبب قرب فيرستابن منه، وهذا هو السبب وراء تخفيف العقوبة إلى خمس ثوانٍ بدلاً من العشر التي تنص عليها الإرشادات عادةً.

Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

إرشادات معايير القيادة

إرشادات معايير القيادة، التي أعدها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بالتعاون مع السائقين، تهدف إلى توحيد قرارات الحكام بشكل أكبر، وتحديد متى يحق للسائق الاحتفاظ بالزاوية أو المنعطف أثناء التجاوز.

بالنسبة للحالة بين نوريس وفيرستابن، فإن التجاوز كان من الخارج، وهو ما تعتبره الإرشادات مناورة "أكثر صعوبة". وهناك ثلاثة معايير يجب أن يستوفيها السائق المتجاوز من الخارج ليحق له الحصول على مساحة عند الخروج من المنعطف:

1. أن يكون المحور الأمامي للسيارة المتجاوزة على الأقل متساوياً مع المحور الأمامي للسيارة الأخرى عند قمة المنعطف وحتى الخروج منه.

2. أن تكون المناورة آمنة وتحت السيطرة طوال الوقت (دخول، قمة، وخروج المنعطف).

3. أن يتمكن السائق من إكمال المنعطف داخل حدود المضمار.

تفسير قرار الحكام

استناداً إلى ما حدث، لم يستوفِ نوريس المعيار الأول، إذ تُظهر اللقطات الجوية أنه كان إلى جانب فيرستابن في الطريق إلى المنعطف، لكن بحلول قمة المنعطف كان فيرستابن قد تقدم عليه.

في المقابل، فيرستابن نفسه لم يتمكن من استيفاء جميع المعايير الأخرى، حيث غادر المسار بعد المرور من قمة المنعطف. ومع ذلك، لم يُطلب منه ترك مساحة لنوريس لأنه كان السائق الأقرب للقمة.

في النهاية، يبقى قرار الحكام خاضعاً لتفسيرهم للأحداث وما حدث على المضمار، وتعتبر إرشادات معايير القيادة بمثابة إطار عمل يهدف إلى المساعدة في اتخاذ قرارات أكثر اتساقاً، لكنها لا تزال تحتمل بعض المرونة في التفسير.