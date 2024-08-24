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لماذا تعلق ريد بُل آمال الفوز في هولندا على سيارة "أهدأ" مع فيرستابن

اعترف ماركو بأن عمل الفريق على إعدادات السيارة عقب تجارب الجمعة في هولندا من شأنه أن يجعلها أكثر تنافسية بعد تمتّع مكلارين بأفضلية في محاكاة السباق على حلبة زاندفورت.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات

تعلّق ريد بُل آمالها بالفوز بجائزة هولندا الكبرى على تغييرات الإعدادات التي من شأنها جعل سيارة ماكس فيرستاين آر.بي20 "أهدأ"، وذلك بعد هزيمته على يد لاند نوريس في تصفيات زاندفورت.

يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن فارق الـ 0.356 ثانية بين نوريس وفيرستابن أتى من خلال انزلاق الهولندي عند المنعطف الـ 11 ضمن لفته الأخيرة في القسم الحاسم للتصفيات. وهو ما كلفه الزخم خلال المنعطف التالي، حيث أصرّ النمساوي على أن التغييرات التي أجراها الفريق بعد التجارب الحرة الثانية بالأمس ستعوّض تأخر الفريق على صعيد الوتيرة خلال محاكاة السباق.

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"بعد حصص التجارب الحرة المتقلبة، أعتقد بأننا ذهبنا ضمن الوجهة الصحيحة" قال ماركو، مُضيفًا: "بدت السيارة جيدة للغاية حتى المنعطف الـ 12 (ضمن لفة فيرستابن الأخيرة في التصفيات). لكنه خسر ما يصل إلى عشرين من الثانية هناك، وعليه برز ذلك الفارق الكبير نسبيًا".

وتابع: "لكن السيارة مجملًا باتت أهدأ. وهذا يعني أيضاً أن تآكل الإطارات سيكون أفضل على الأرجح خلال السباق".

وأكمل: "يكفي أننا على الأقل تمكنا من فصل سيارتي مكلارين. نحن راضون بهذه النتيجة، حتى وإن لم نكن راضين تمامًا".

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