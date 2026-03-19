لماذا تعتقد فيراري أن تعديل قوانين محركات الفورمولا 1 لن يوقف مرسيدس

اعتباراً من 1 يونيو، ستعني اختبارات الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الجديدة لمحركات الفورمولا 1 إغلاق ثغرة نسبة الانضغاط لدى مرسيدس - لكن ذلك قد لا يكون كافياً لتمكين فيراري من تقليص الفارق.

مع انتقال بطولة العالم إلى وحدات طاقة جديدة في 2026، تم تقليل نسبة انضغاط محرك الاحتراق الداخلي من 18:1 إلى 16:1. ومع ذلك، يتم فحص النسبة عند درجة حرارة محيطة، وقد وجدت مرسيدس طريقة لزيادتها عندما يكون المحرك قيد التشغيل.

قلل الفريق الأنجلو-ألماني من أهمية هذه الحيلة، حيث أشار مدير الفريق توتو وولف إلى أنها تعادل 2-3 أحصنة، بينما ردّ ماكس فيرستابن قائلاً:

"عليك بالتأكيد إضافة صفر إلى ذلك، وربما أكثر!".

وباعتبارها المنافس الرئيسي - وربما الوحيد - لمرسيدس في أول سباقين من الموسم، قد تكون فيراري أقرب إلى وجهة نظر وولف.

حيث قال فاسور: "لست مقتنعاً بأن قانون نسبة الانضغاط الجديد ستكون عاملاً حاسماً كبيراً".

وأكمل: "الأمر يتعلق أكثر بتطبيق آليات ’آدو’ في مرحلة ما - إدخالها سيكون فرصة لنا لتقليص الفارق".

تعني ’آدو’ أو آلية "فرص التطوير والترقية الإضافية" أن وحدات الطاقة سيتم تقييمها بعد الجائزة الكبرى السادسة والثانية عشرة والثامنة عشرة من الموسم.

في كل مرة، سيتم السماح للمصنعين الذين يتأخرون بنسبة تتراوح بين 2% و4% عن أفضل محرك بالحصول على ترقية إضافية، بينما سيحصل من يتأخرون بأكثر من 4% على ترقيتين.

في موسم 2026، كان من المقرر أن يحدث ذلك بعد جولة ميامي في مايو، وسباق سبا-فرانكورشان في يوليو، وسباق سنغافورة في أكتوبر.

ومع ذلك، فإن إلغاء جولات الشرق الأوسط في أبريل يعني أن التقييم سيتم نظرياً بعد سباق موناكو في يونيو، وجولة زاندفورت في أغسطس، وسباق مكسيكو سيتي في 1 نوفمبر.

"لكن مرة أخرى، لا يتعلق الأمر فقط بأداء محرك الاحتراق الداخلي" قال فاسور.

وأكمل: "أعتقد أن هناك الكثير لناحية إدارة الطاقة، والكثير لناحية الهيكل، وسيكون من الخطأ من جانبنا التركيز فقط على عامل واحد".

بغض النظر عن ذلك، هناك فارق واضح بين مرسيدس وفيراري. حتى الآن في التصفيات، كان متوسط تفوق سيارة السهام الفضية المتصدرة ستة أعشار من الثانية؛ وكانت فيراري أقرب من حيث وتيرة السباق، رغم أن ذلك يعود جزئياً إلى وضع التجاوز، وفقاً لفاسور.

"في البداية كنا نتنافس مع مرسيدس".

وأكمل: "طالما أننا ضمن نطاق ثانية واحدة، يمكننا الحصول على التعزيز الإضافي، ونكون قادرين على الحفاظ على الوتيرة، لكن بمجرد أن يفتحوا فارق ثانية واحدة، يصبح الأمر أكثر صعوبة بكثير. نحن نضغط ربما أكثر قليلاً منهم في اللفات الافتتاحية، وبعد أول 10 لفات من كل فترة، نعود إلى فارق الأربع أو الخمس أعشار في اللفة الذي يمتلكونه".

وأردف: "نعلم أن لدينا عجزاً في الأداء، بشكل أساسي على الخطوط المستقيمة، وعلينا العمل على ذلك. نحن نتحسن لأننا كنا متأخرين بثمانية أعشار في ملبورن، وستة أعشار يوم الجمعة، وأربعة أعشار يوم السبت. خطوة بخطوة نفهم الوضع بشكل أفضل ونقلص الفارق، لكنهم لا يزالون بعيدين".

واسترسل: "لا يتعلق الأمر فقط بالمحرك. هذا يعني أننا بحاجة للعمل في كل مكان، علينا تحسين الهكيل، والإطارات، كما هو الحال دائماً. السباقات لم تتغير، جميع عناصر الأداء لا تزال على الطاولة ولا يجب أن نركز فقط على عامل واحد، لكنه تحدٍ".

واختتم: "نعلم أننا بحاجة للتحسن في محرك الاحتراق الداخلي - لكن هذا سيكون بعد تقييم ’آدو’ - وفي الطاقة، والشاسيه، والارتكازية. نحن نضغط بأقصى قوة، في كل مجال على حدة لتقليص الفارق".

تمتلك فيراري حالياً فارق 31 نقطة خلف مرسيدس في بطولة الصانعين، بينما تتقدم بفارق 49 نقطة عن مكلارين صاحبة المركز الثالث - مع فريق هاس العميل لفيراري الذي يتأخر بنقطة إضافية.