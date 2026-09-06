قبل التوجه إلى جائزة إيطاليا الكبرى، ومن بين جميع القصص والسيناريوهات التي كانت تُرسم لعطلة نهاية الأسبوع، لم يكن أي منها على الإطلاق يتعلق ببيير غاسلي وألبين.

وهذا ليس انتقاصًا من السائق الفرنسي أو فريق إنستون، لكن مع منافسة فيراري على أرضها بفرصة جيدة لتحقيق الفوز، ووجود إيطالي هو كيمي أنتونيللي في صدارة البطولة، كان من الطبيعي أن يستحوذا على كل المساحة المتاحة في عناوين عطلة نهاية الأسبوع.

لذلك، عندما صدر تقرير محكمة الاستئناف التابعة لفيا مع بداية التجارب الحرة الأولى في مونزا ليعلن للعالم أن غاسلي خسر منصة تتويجه في جائزة موناكو الكبرى، ظهرت قصة جديدة وغير متوقعة. ثم أخذت تتصاعد سريعًا.

بدأ الأمر بتشكيك فلافيو برياتوري في نزاهة أحد القضاة، فيليبو ماركينو، بسبب صلاته بمكلارين، أحد أبرز الأطراف الداعمة للاستئناف، وهو ما أثار غضب مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا بشدة، ثم جاء بيان محكمة الاستئناف التابعة لفيا لرفض التعليقات التي شككت في حيادها.

وطغى كل ذلك على رسالة ألبين التي قالت فيها: "نشعر بخيبة أمل، لكننا سنرد على الحلبة"، والتي أصدرها الفريق في البداية بينما كان يسعى إلى تجاوز هذه القضية. ويُحسب لألبين أنها فعلت ذلك بالضبط.

وبعدما بدت ألبين على إيقاع التجارب ضمن المرشحين بشكل معقول للوصول إلى القسم الثالث من التصفيات وسط المنافسة المزدحمة في وسط الترتيب، تصدر غاسلي القسم الأول من التصفيات ليطلق أول إشارة إلى أن شيئًا مميزًا بدأ يتشكل، قبل أن يحقق بعد ذلك أول بول بوزيشن مفاجئ في مسيرته بفارق 0.060 ثانية أمام المرشح الأبرز جورج راسل ومرسيدس.

ومن قفز الميكانيكيين فرحًا داخل منصة صيانة ألبين إلى صرخات غاسلي السعيدة عبر راديو الفريق، كان من الواضح أن هذا الإنجاز يعني أكثر مما ربما كان سيعنيه قبل صدور نتيجة الاستئناف يوم الجمعة. لقد كان الرد المثالي، على عكس ما فعله برياتوري في المؤتمر الصحفي لفيا.

ولكي تتمكن ألبين وغاسلي من وضع قضية استئناف جائزة موناكو الكبرى خلفهما بشكل حقيقي، فإن تحويل البول بوزيشن إلى حصيلة كبيرة من النقاط، لنقل مثلًا تعويض فارق النقاط الـ 13 الذي خسرته ألبين يوم الجمعة، سيضمن أن تنتهي قصة جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2026 بنهاية سعيدة حقًا لفريق إنستون.

ألبين تستهدف الفوز بجائزة إيطاليا الكبرى: "لمَ لا؟"

لكن المدير الإداري لألبين ستيف نيلسن يرى أن غاسلي يستطيع استهداف إنجاز أكبر من ذلك. وعندما سُئل عن الهدف ليوم الأحد، أجاب: "محاولة الفوز".

وأضاف: "أعتقد أننا سنحاول الفوز. لمَ لا؟ لسنا بحاجة إلى إبداء الاحترام لأي أحد. نحن على البول بوزيشن عن جدارة. لنرَ ما يمكننا فعله".

وبالنظر إلى اليومين العاصفين اللذين مر بهما الفريق، يرى نيلسن أن تحقيق نتيجة قوية يوم الأحد، مهما كانت، سيكون النهاية المثالية لأيام قليلة مليئة بالتحديات.

فقال: "تلقينا ضربة قبل يومين مع قلب قرار موناكو. لكنني أتطلع إلى التوقف عن الحديث عن ذلك. إنه أمر مذهل. إنه أفضل شعور كان بإمكاننا الحصول عليه. وكما قلت، سنرفع سقف طموحاتنا غدًا ونغادر من هنا بأكبر عدد ممكن من النقاط".

أما غاسلي، فاتخذ نهجًا أكثر واقعية، إذ أقر بحقيقة افتقار ألبين إلى السرعة والأداء الخالصين اللذين تتمتع بهما فرق مثل مرسيدس وفيراري، لكنه في الوقت ذاته لم يقلل من آماله في الفوز.

وقال غاسلي: "خطتي هي البقاء في المركز الأول لأطول فترة ممكنة. كم ستدوم هذه الفترة؟ ليست لدي أي فكرة. سينصب تركيزي على قيادتي وعدم ارتكاب أي أخطاء واستخراج أقصى ما يمكن مما أملكه".

وتابع: "آمل حقًا أن نتمكن من الحفاظ على ذلك المركز في الصدارة، لكن كما نعلم، هذه هي السباقات. الوقت سيكشف لنا ما سيحدث، وسأحرص فقط على القيام بعملي كما أفعل دائمًا، وأن أصل مستعدًا بأفضل صورة ممكنة، وأن أمنح نفسي أفضل فرصة".

وعلى امتداد تاريخ مونزا العريق في الفورمولا 1، كانت الانتصارات المفاجئة سمة متكررة، وخصوصًا في الحقبة الحديثة. ويتبادر إلى الذهن أول فوز لسيباستيان فيتيل مع تورو روسو عام 2008، والذي جاء بعد انطلاقه من البول بوزيشن، إلى جانب أول فوز لغاسلي في الفورمولا 1 عام 2020، والانتصار المفاجئ لدانيال ريكاردو مع مكلارين عام 2021.

وبعدما وصلت احتمالات تحقيق غاسلي للبول بوزيشن، وفقًا للتقارير، إلى واحد مقابل ألف، فما احتمالات أن يحقق غاسلي وألبين الفوز بجائزة إيطاليا الكبرى ويتصدرا العناوين مجددًا؟ في وقت كتابة هذه السطور، تبلغ واحدًا مقابل عشرة.