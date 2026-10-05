بنى توتو وولف سمعة كبيرة لنفسه. فهو شخصية قوية تفرض الاحترام، وتفيض أناقة وهيبة، كما يمتلك سجلًا حافلًا في قطاع التمويل والأعمال المرتبطة برياضة السيارات.

لكن عندما يجلس في مرآب مرسيدس، يمكن لشغفه بالبطولة أن يصبح طاغيًا، إذ شوهد في مناسبات عدة وهو يضرب سماعات الرأس على المكتب، بل وحطم شاشة حاسوب في مناسبة أخرى.

ولهذا السبب، صممت "آي دبليو سي" ساعة قادرة على تحمل السلوك الخاص بوولف: ساعة "بيغ بايلوت شوك أبزوربر إكس بي إل" بإصدار توتو وولف.

وخلال حديثه في سلسلة مقابلات "الأرقام المهمة" من "ساب"، شوهد مدير فريق مرسيدس وهو يعبث بكم قميصه الأبيض المعتاد ذي الياقة المفتوحة. وقال مقدم البرنامج بينما لفت اللون الفيروزي لساعته انتباهه مقابل لون سترته المصممة خصيصًا باللون البني الفاتح: "إنها ساعة مذهلة ترتديها."

فردّ النمساوي: "إنها أفضل ساعة على الإطلاق! إنها ساعة توتو وولف، كما تعلم؟ لقد صنعنا إصدارًا محدودًا منها مع آي دبليو سي."

ومع تصنيع 100 قطعة فقط، ليس من السهل الحصول على هذه الساعة، لكن مواصفاتها مذهلة، ولا سيما بالنسبة إلى شخص في موقع وولف.

وقال: "يمكنها تحمل 20 ألف مرة من قوة الجاذبية. لأنني، كما تعلم، أتعرض لبعض نوبات الانفعال. لذا، هذه الساعة، يمكنك..." ثم حاكى ضرب يده على المكتب!

الساعة أكثر صلابة مما قال وولف

في حين أن قدرتها على تحمل 20 ألف مرة من قوة الجاذبية تُعد مثيرة للإعجاب بالفعل، تؤكد المواصفات الرسمية من "آي دبليو سي" أنها تستطيع في الواقع تحمل 30 ألف مرة من قوة الجاذبية، بفضل نظام "سبرين-جي بروتكت" الخاص بالشركة.

إذ تعمل نابضية كابولية مصنوعة من الزجاج المعدني السائب على امتصاص الصدمات الكبيرة وحماية الحركة الداخلية للساعة، ما ينقذها من أي نوبات انفعال قد تحدث في الفورمولا 1. ومع هيكل مصنوع من مادة "سيراميتانيوم" يبلغ قطره 44 ملم وسماكته 12.6 ملم، وحركة مؤلفة من 154 قطعة، إلى جانب المزيج الحاصل على براءة اختراع من التيتانيوم والسيراميك، يصبح سعرها البالغ 102 ألف دولار أكثر قابلية للتبرير قليلًا.

ولوضع ذلك في منظوره الصحيح، فقد بلغت قوة الصدمة في حادث ماكس فيرستابن خلال بداية جائزة بريطانيا الكبرى لعام 2021 مقدار 51 مرة من قوة الجاذبية.

وإذا كنت تتساءل عزيزي القارئ عما إذا كان الرقم الذي أعلنته "آي دبليو سي" صحيحًا بالفعل، فقد جرى التحقق منه في مختبر كافنديش التابع لجامعة كامبريدج.

الفورمولا 1 قاسية، بكل ما للكلمة من معنى، ولذلك فمن المنطقي أن تصنع "آي دبليو سي" ساعة تتمتع بالصلابة الكافية لتحمل عطلة سباق لا تسير فيها الأمور على النحو الذي تريده تمامًا.