تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

كيف كشفت سيبانغ عن عودة ريد بُل الخفية إلى الواجهة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
كيف كشفت سيبانغ عن عودة ريد بُل الخفية إلى الواجهة

لماذا تستطيع ساعة توتو وولف بقيمة 102 ألف دولار الصمود أمام أي شيء تقريبًا؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
لماذا تستطيع ساعة توتو وولف بقيمة 102 ألف دولار الصمود أمام أي شيء تقريبًا؟

الفائزون والخاسرون من جائزة البحرين في ماليزيا التي شهدت مشاكل برمجية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
الفائزون والخاسرون من جائزة البحرين في ماليزيا التي شهدت مشاكل برمجية

"أسرع من فيراري حتى": ألونسو يحقق أفضل نتيجة لأستون مارتن في الفورمولا 1 لعام 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
"أسرع من فيراري حتى": ألونسو يحقق أفضل نتيجة لأستون مارتن في الفورمولا 1 لعام 2026

ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا

"فظيع، وغير مقبول إطلاقًا": سائقو الفورمولا 1 محبطون من خلل برمجيات جائزة البحرين الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
"فظيع، وغير مقبول إطلاقًا": سائقو الفورمولا 1 محبطون من خلل برمجيات جائزة البحرين الكبرى

"إنها مهزلة": حجار يتحسّر على سباقه "الكارثي" في ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
"إنها مهزلة": حجار يتحسّر على سباقه "الكارثي" في ماليزيا

فيرستابن يصف وحدات طاقة الفورمولا 1 بأنها "ليغو" بعد خلل جائزة البحرين الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن يصف وحدات طاقة الفورمولا 1 بأنها "ليغو" بعد خلل جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

لماذا تستطيع ساعة توتو وولف بقيمة 102 ألف دولار الصمود أمام أي شيء تقريبًا؟

يشرح توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، كيفية تصميم ساعته المحدودة الإصدار من "آي دبليو سي" لتحمل صدمات هائلة تصل إلى 30 ألف مرة من قوة الجاذبية.

أليكس هارينغتون خلدون يونس
منشور:
توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

توتو وولف، مدير فريق مرسيدس

الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

الموتورسبورت خارج البادوك

ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

بنى توتو وولف سمعة كبيرة لنفسه. فهو شخصية قوية تفرض الاحترام، وتفيض أناقة وهيبة، كما يمتلك سجلًا حافلًا في قطاع التمويل والأعمال المرتبطة برياضة السيارات. 

لكن عندما يجلس في مرآب مرسيدس، يمكن لشغفه بالبطولة أن يصبح طاغيًا، إذ شوهد في مناسبات عدة وهو يضرب سماعات الرأس على المكتب، بل وحطم شاشة حاسوب في مناسبة أخرى. 

ولهذا السبب، صممت "آي دبليو سي" ساعة قادرة على تحمل السلوك الخاص بوولف: ساعة "بيغ بايلوت شوك أبزوربر إكس بي إل" بإصدار توتو وولف.

وخلال حديثه في سلسلة مقابلات "الأرقام المهمة" من "ساب"، شوهد مدير فريق مرسيدس وهو يعبث بكم قميصه الأبيض المعتاد ذي الياقة المفتوحة. وقال مقدم البرنامج بينما لفت اللون الفيروزي لساعته انتباهه مقابل لون سترته المصممة خصيصًا باللون البني الفاتح: "إنها ساعة مذهلة ترتديها."

 

فردّ النمساوي: "إنها أفضل ساعة على الإطلاق! إنها ساعة توتو وولف، كما تعلم؟ لقد صنعنا إصدارًا محدودًا منها مع آي دبليو سي."

ومع تصنيع 100 قطعة فقط، ليس من السهل الحصول على هذه الساعة، لكن مواصفاتها مذهلة، ولا سيما بالنسبة إلى شخص في موقع وولف.

وقال: "يمكنها تحمل 20 ألف مرة من قوة الجاذبية. لأنني، كما تعلم، أتعرض لبعض نوبات الانفعال. لذا، هذه الساعة، يمكنك..." ثم حاكى ضرب يده على المكتب!

الساعة أكثر صلابة مما قال وولف

في حين أن قدرتها على تحمل 20 ألف مرة من قوة الجاذبية تُعد مثيرة للإعجاب بالفعل، تؤكد المواصفات الرسمية من "آي دبليو سي" أنها تستطيع في الواقع تحمل 30 ألف مرة من قوة الجاذبية، بفضل نظام "سبرين-جي بروتكت" الخاص بالشركة. 

إذ تعمل نابضية كابولية مصنوعة من الزجاج المعدني السائب على امتصاص الصدمات الكبيرة وحماية الحركة الداخلية للساعة، ما ينقذها من أي نوبات انفعال قد تحدث في الفورمولا 1. ومع هيكل مصنوع من مادة "سيراميتانيوم" يبلغ قطره 44 ملم وسماكته 12.6 ملم، وحركة مؤلفة من 154 قطعة، إلى جانب المزيج الحاصل على براءة اختراع من التيتانيوم والسيراميك، يصبح سعرها البالغ 102 ألف دولار أكثر قابلية للتبرير قليلًا.

ولوضع ذلك في منظوره الصحيح، فقد بلغت قوة الصدمة في حادث ماكس فيرستابن خلال بداية جائزة بريطانيا الكبرى لعام 2021 مقدار 51 مرة من قوة الجاذبية. 

وإذا كنت تتساءل عزيزي القارئ عما إذا كان الرقم الذي أعلنته "آي دبليو سي" صحيحًا بالفعل، فقد جرى التحقق منه في مختبر كافنديش التابع لجامعة كامبريدج.

الفورمولا 1 قاسية، بكل ما للكلمة من معنى، ولذلك فمن المنطقي أن تصنع "آي دبليو سي" ساعة تتمتع بالصلابة الكافية لتحمل عطلة سباق لا تسير فيها الأمور على النحو الذي تريده تمامًا.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق الفائزون والخاسرون من جائزة البحرين في ماليزيا التي شهدت مشاكل برمجية

أبرز التعليقات
المزيد من
توتو وولف

"كيف يمكنك السماح بهذا؟" وولف يكشف قصة لاودا وراء الانطلاقة الأسطورية لـ هاميلتون في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
"كيف يمكنك السماح بهذا؟" وولف يكشف قصة لاودا وراء الانطلاقة الأسطورية لـ هاميلتون في الفورمولا 1

توتو وولف عن مسيرة ابنه جاك في السباقات: "أجواء الحلبات تُعدّ مدرسة رائعة لتطويره"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
توتو وولف عن مسيرة ابنه جاك في السباقات: "أجواء الحلبات تُعدّ مدرسة رائعة لتطويره"

"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1
المزيد من
مرسيدس

توتو وولف يشعر "بخيبة أمل لا توصف" بعد نتيجة مرسيدس في ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
توتو وولف يشعر "بخيبة أمل لا توصف" بعد نتيجة مرسيدس في ماليزيا

أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

كيف كشفت سيبانغ عن عودة ريد بُل الخفية إلى الواجهة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
كيف كشفت سيبانغ عن عودة ريد بُل الخفية إلى الواجهة

لماذا تستطيع ساعة توتو وولف بقيمة 102 ألف دولار الصمود أمام أي شيء تقريبًا؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
لماذا تستطيع ساعة توتو وولف بقيمة 102 ألف دولار الصمود أمام أي شيء تقريبًا؟

الفائزون والخاسرون من جائزة البحرين في ماليزيا التي شهدت مشاكل برمجية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
الفائزون والخاسرون من جائزة البحرين في ماليزيا التي شهدت مشاكل برمجية

"أسرع من فيراري حتى": ألونسو يحقق أفضل نتيجة لأستون مارتن في الفورمولا 1 لعام 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
"أسرع من فيراري حتى": ألونسو يحقق أفضل نتيجة لأستون مارتن في الفورمولا 1 لعام 2026

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه