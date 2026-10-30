فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لماذا تزيد قوانين الفورمولا 1 الجديدة من صعوبة التحدي في جائزة المكسيك الكبرى؟

يمثل الارتفاع الشاهق لمدينة مكسيكو سيتي تحديًا معتادًا للفرق، لكن القوانين التقنية الجديدة لموسم 2026 زادت الأمور تعقيدًا بالنسبة إلى فرق الفورمولا 1 ومصنّعي وحدات الطاقة والسائقين.

منشور: 30-10-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ياكوب بورزيكي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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تقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز على ارتفاع 2286 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ما يجعلها الحلبة الأعلى ارتفاعًا بفارق كبير ضمن روزنامة الفورمولا 1. ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى انخفاض كثافة الهواء، وهو ما يفرض تحديًا فريدًا خلال جائزة المكسيك الكبرى على الفرق والمصنّعين من ناحيتين.

أولًا، تعني كثافة الهواء المنخفضة تعرض وحدة الطاقة، وخصوصًا الشاحن التوربيني، لضغط كبير في المكسيك. فعلى هذا الارتفاع، يقل عدد جزيئات الأكسجين في كل متر مكعب من الهواء، ما يجبر الشاحن التوربيني على العمل بجهد أكبر لإدخال الكمية نفسها من الأكسجين إلى المحرك مقارنة بما يحتاج إليه عند مستوى سطح البحر.

ويتعين على الشاحن التوربيني الدوران بسرعة أعلى بكثير لتحقيق ضغط التعزيز وتدفق الهواء المطلوبين، ما يشكل تحديًا ليس فقط من ناحية الأداء المطلق، بل أيضًا من ناحية الموثوقية، إذ يعمل الشاحن عند درجات حرارة أعلى بكثير من الظروف المعتادة.

ويمثل ذلك تحديًا دائمًا في المكسيك، كما يفسر إشارة جورج راسل بوضوح إلى فيراري باعتبارها المرشحة الأوفر حظًا خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس، نظرًا إلى شهرة الفريق الإيطالي في أروقة البطولة باستخدام شاحن توربيني أصغر من ذلك الذي يعتمده كثير من منافسيه. فالعجلة التوربينية الأصغر تتمتع بكتلة وقصور ذاتي أقل، ما يسمح للشاحن ببلوغ سرعة الدوران المطلوبة بسرعة أكبر بعد ضغط السائق على دواسة الوقود.

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ويساعد ذلك على الحد من تأخر استجابة الشاحن التوربيني، وهو تحديدًا ما يُتوقع أن يكون عاملًا بالغ الأهمية خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. وفي موسم 2026، أصبح هذا التحدي أكبر بكثير مما كان عليه سابقًا، بسبب الاستغناء عن وحدة استعادة الطاقة الحرارية "إم جي يو-إتش"، التي لم تعد متاحة للمساعدة في الحد من تأخر استجابة الشاحن.

وقال شينتارو أوريهارا، كبير المهندسين لدى هوندا، ردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" بشأن هذه التحديات: "في العام الماضي، كانت لدينا وحدة إم جي يو-إتش، ولذلك كنا نحصل على بعض الدعم منها، لكننا لا نمتلكها هذا العام، ما يجعل الأمر صعبًا للغاية".

وأضاف: "على سبيل المثال، حتى في وضع الخمول، كنا نحصل على دعم من وحدة إم جي يو-إتش للوصول إلى ضغط التعزيز الكافي، لكننا لا نحصل على أي دعم هذا العام، حتى في وضع الخمول. وهذا اختلاف كبير مقارنة بالعام الماضي، ولذلك يُعد تأخر استجابة الشاحن التوربيني الموضوع الأكثر أهمية وإثارة للاهتمام على هذه الحلبة. وأعتقد أن الأمر لا يقتصر على هوندا، بل يشمل جميع المصنّعين. سيواجهون جميعًا صعوبة في التعامل مع تأخر استجابة الشاحن التوربيني هنا".

وإلى جانب تأخر الاستجابة، هناك عامل مهم آخر يتمثل في مدى تأثر قدرة المحرك. فإذا لم يتمكن المصنّعون من بلوغ مستوى ضغط التعزيز المطلوب عمومًا، تقول هوندا إن ذلك قد يؤثر أيضًا في طريقة تشغيل محرك الاحتراق الداخلي، ما قد يعني في أسوأ الحالات الاضطرار إلى تشغيله بقدرة أقل.

وأوضح أوريهارا: "عادةً ما تكون سرعة دوران الشاحن التوربيني مرتفعة جدًا في المكسيك من أجل الحصول على تدفق هواء كافٍ. علينا التحقق من ذلك، لكن قد نواجه بعض القيود على ظروف تشغيل المحرك في أسوأ الحالات. أجرينا حتى الآن الكثير من الاختبارات على منصة اختبار المحركات، ونعتقد أن التأثير على ظروف تشغيل محركنا سيكون معدومًا تقريبًا أو محدودًا للغاية، لكن علينا التحقق من هذه الأمور خلال التجارب الحرة".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور غيتي

ويشير مصطلح "ظروف تشغيل المحرك" هنا بطبيعة الحال إلى مدى إمكانية الاستفادة من كامل الإمكانات القصوى لمحرك الاحتراق الداخلي، أو ما إذا كان يتعين تقييد أدائه بسبب الارتفاع الشاهق.

وتابع أوريهارا قائلًا: "لكل شاحن توربيني حدود معينة لسرعة تشغيله. وإذا بلغنا الحد الأقصى لسرعة التشغيل، وظللنا غير قادرين على توفير ضغط التعزيز الكافي، فستكون هناك قيود على نقطة تشغيل المحرك. لا نشعر بالقلق حاليًا، لكن علينا التحقق من ذلك أيضًا خلال التجارب الحرة".

وسيكون من المثير للاهتمام خصوصًا معرفة كيفية أداء هوندا على هذا الارتفاع، لا سيما أن المصنّع الياباني واجه بدوره صعوبات كبيرة مع تأخر استجابة الشاحن التوربيني في سنغافورة. ورغم استخدامه ثاني فرصة تطوير مسموح بها ضمن نظام "إيه دي يو أو" لمصنعي المحركات المتأخرين خلال الموسم في مدريد، لإدخال شاحن توربيني جديد بصورة غير معلنة بهدف تحسين قابلية القيادة، ظلت المشكلة مؤثرة بشدة في سنغافورة.

لكن الخبر الجيد هو أن هوندا أدخلت منذ ذلك الحين بعض "الإجراءات المضادة"، وقد حققت التأثير المطلوب في أوستن. ومع ذلك، ستشكل المكسيك الاختبار الحاسم، وهو ما يدركه أوريهارا جيدًا.

حيث قال: "في أوستن، جلبنا بعض الإجراءات المضادة لتأخر استجابة الشاحن التوربيني، وتمكنا من التأكد من تأثيرها في الحد من التأخر. وكانت النتائج إيجابية للغاية بالنسبة إلينا قبل القدوم إلى هنا".

وأردف: "وفي ساكورا، منشأتنا في اليابان، لا يزال المهندسون يعملون بجد لتحسين استجابة الشاحن التوربيني. لدينا الكثير من الخيارات لتقليل التأخر. ويتمثل أحد هذه الخيارات في استراتيجية استعادة الطاقة باستخدام وحدة إم جي يو-كاي، ولذلك لا يزال العمل مستمرًا في ساكورا لتحسين الوضع. لكن حتى بعد ظهور بعض المؤشرات الإيجابية في أوستن، فإن الوضع هنا مختلف تمامًا بالنسبة إلينا بسبب الارتفاع. لذلك، من المهم للغاية أن نرى كيف ستتصرف سيارتنا خلال التجارب الحرة".

"انزلاق هائل".. لماذا ستزيد الانسيابية النشطة من صعوبة القيادة؟

كما ذُكر، فإن غياب وحدة "إم جي يو-إتش" يزيد هذه التحديات بصورة كبيرة بالنسبة إلى جميع المصنّعين، لكنه ليس الجانب الوحيد من القوانين الجديدة الذي سيؤثر في عطلة نهاية الأسبوع بالمكسيك. إذ يتعلق العامل الثاني بالانسيابية النشطة وتأثيرها على الأجنحة التي اعتادت الفرق اختيارها لهذه الحلبة.

تعتمد الفرق عادةً إعدادات للأجنحة قريبة من تلك المستخدمة في موناكو خلال جائزة المكسيك الكبرى. ويُعد ذلك خيارًا منطقيًا نسبيًا على هذا الارتفاع، لأن مقاومة الهواء تكون أقل، وبالتالي تنخفض كثيرًا كلفة السحب الناتج عن استخدام أجنحة ذات ارتكازية مرتفعة. ومع ذلك، فإن هذه الإعدادات المتطرفة لا تمنح السائقين سوى مستويات ارتكازية تماثل، على سبيل المثال، تلك التي توفرها أجنحة مونزا عند مستوى سطح البحر، أي الطرف المقابل تمامًا من الطيف.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

لكن هذا العام، اختفى جزء كبير من هذا التفاوت بسبب الانسيابية النشطة، وفقًا لما أوضحه سائقا ريد بُل خلال اليوم الإعلامي.

وقال ماكس فيرستابن: "مستوى التماسك هنا أقل بكثير. وبسبب الارتفاع، كنا نستخدم عادةً أجنحة تعوض عن ذلك قليلًا، لكنك الآن تستخدم عمليًا جناحًا واحدًا".

وبينما تسببت الانسيابية النشطة في زيادة معاناة السائقين مع المطبات في أوستن، لأن السيارات كانت ترتفع عن سطح الحلبة على الخطوط المستقيمة، ما منح الفرق هامش أمان فيما يتعلق بتآكل ألواح الانزلاق، وسمح لها بخفض ارتفاع السيارات أكثر في المنعطفات، فإنها تؤدي في المكسيك إلى مستويات ارتكازية أقل.

ويجب التذكير أيضًا بأن سيارات موسم 2026 تتمتع أصلًا بارتكازية أقل بكثير من سيارات الحقبة السابقة التي اعتمدت على التأثيرات الأرضية. لذلك، توقع إسحاق حجار بالفعل أن تكون القيادة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه "شديدة الانزلاق".

ومن الناحية النظرية، قد تساعد طبقة الإسفلت الجديدة، التي يُفترض أن توفر تماسكًا أكبر، على تعويض جزء من هذا النقص. لكنها تمثل متغيرًا إضافيًا لم تتمكن الفرق بعد من احتسابه بالكامل في عمليات المحاكاة، وفقًا لما أقرّ به مايك كراك، المسؤول عن العمليات على الحلبة لدى أستون مارتن.

وقال كراك: "عادةً ما تصبح الحلبة أكثر سلاسة ويزداد التماسك بعد إعادة تعبيدها، وهو ما ينبغي أن يساعد. من الواضح أننا نفقد ما بين 20 و25 بالمئة من كثافة الهواء، وهو ما يعادل النسبة نفسها تقريبًا من الارتكازية. وأي تحسن يمكن تحقيقه في التفاعل بين الإطارات وسطح الحلبة سيساعدنا. أعتقد أننا سنشهد خطوة في الاتجاه الصحيح مع زيادة التماسك".

وتابع: "غالبًا ما يكون سطح الحلبة متسخًا للغاية خلال الحصة الأولى، ولذلك سيتحسن أداؤها بدرجة كبيرة. ونحن نتطلع إلى معرفة كيفية تغير الظروف، وما إذا كان بإمكاننا الحصول على تماسك أفضل منذ البداية".

في المحصلة، يعني ذلك أن الارتفاع الشاهق في المكسيك يفرض هذا العام تحديات أكبر من المعتاد، سواء على صعيد وحدة الطاقة أو هيكل السيارة، ما يجعل الفرق تدخل عطلة نهاية الأسبوع وهي تواجه عددًا أكبر من علامات الاستفهام مقارنة بالسنوات السابقة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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