لماذا ترى مكلارين في جدل جناحها الخلفي المرن "أخبارًا جيّدة"

وجدت الحظيرة البريطانيّة نفسها تحت المجهر منذ جائزة أذربيجان الكبرى حول ما أصبح يُعرف بنظام "ميني دي آر اس".

وبدا أنّ الفريق صمّم جناحه الخلفي منخفض الجرّ بطريقة تسمح للرفرفة العلويّة بالميلان إلى الخلف وفتح الفجوة قليلًا، ما يُقلّل الجر ويزيد من السرعة على الخطوط المستقيمة.

ورغم أن الجناح الخلفي لسيارة مكلارين اجتاز جميع اختبارات الأحمال الثابتة التي تجريها "فيا"، إلا أن سلوكه في السباقات أثار استياء المنافسين الذين شعروا بأنه يدفع حدود اللوائح بشكل مفرط. وبعد مناقشات مع "فيا"، وافقت مكلارين على إجراء تعديلات لتقليل المرونة التي لوحظت في سياراتها خلال سباقات بلجيكا، إيطاليا، وأذربيجان.

ورغم أن هذه التعديلات ستؤدي إلى فقدان مكلارين لأي ميزة حصلت عليها من تصميمها عندما يعود هذا الجناح في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى، إلا أن أندريا ستيلا، المدير التنفيذي للفريق، لم يشعر بخيبة أمل. بل على العكس، يشعر بالرضا من اهتمام المنافسين الكبير بتصميم جناح فريقه.

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وفي حديثه عن هذا الأمر، قال ستيلا: "أعتبر أن هذا التركيز الكبير على جناحنا الخلفي هو خبر جيد، لأنه يعني أن المنافسين لا يركزون على أنفسهم. الفورمولا 1 لعبة هامشية جدًا ومعقدة للغاية. أواصل تكرار ذلك لفريقي: ركزوا على أنفسكم".

وأضاف: "عندما أرى كل هذا الاهتمام من الفرق الأخرى، فهذا يعني أنهم يقومون بأعمال تحليلية ويتحدثون إلى فيا... ويستخدمون هذا الوقت والطاقة لملاحقة شيء أعتقد أنه مجرد مشتت غير مهم. بالنسبة لي، كمكلارين، هذا خبر جيد فقط".

وأكد ستيلا أن مكلارين تسعى لتقديم حلول تقنية قد تكون مثيرة للجدل ولكنها متوافقة تمامًا مع اللوائح. وختم بالقول: "إذا أراد الآخرون أن يتصرفوا بشكل هدام، فاستمروا في ذلك، لأنه بالنسبة لنا، هذا خبر جيد فقط".

ردّ "فيا"

رغم أن مكلارين مقتنعة تمامًا بشرعية تصميم جناحها الخلفي، إلا أنها وافقت على إجراء تعديلات بالتنسيق مع "فيا" لتجنب المزيد من الجدل، وأيضًا لتحفيز الجهة المنظمة للنظر فيما تقوم به الفرق الأخرى.

وأوضح ستيلا أن التعديلات لن يكون لها تأثيرات كبيرة على أداء الفريق، قائلاً: "بالنسبة لنا، إجراء التغييرات لا يمثل شيئًا كبيرًا من ناحية الأداء، لذا من الأفضل القيام بها".

كما أضاف أن هذه الفرصة سمحت لهم بتذكير "فيا" بأنهم يقومون بمتابعة الفرق الأخرى، مشيرًا إلى أنهم لا يرغبون في إضاعة الوقت في تضخيم الأمور إعلاميًا، بل اكتفوا بإبلاغ "فيا" بما يرونه من انتهاكات محتملة.

ورغم أن ستيلا لم يرد الخوض في تفاصيل حول ما يجب على "فيا" التحقق منه في سيارات الفرق المنافسة، إلا أنه ألمح إلى أن المشكلة تتعلق بالتلاعب بفجوات الجناح الخلفي. وأوضح: "لن أكون دقيقًا، لأن هذا سيكشف معلومات سرية، ولكن فجوة الجناح الخلفي أصبحت مسألة أساسية في الفورمولا 1، وهناك طرق عديدة تستغل فيها الفرق الأخرى الضغط الهوائي بطرق أكثر فعالية".

وأشار ستيلا إلى أن مكلارين تثق تمامًا في كفاءة "فيا"، مؤكدًا: "عندما نجري محادثات معهم، نرى أنهم يفهمون آليات العمل وما يحدث مع المنافسين. إنهم مجهزون جيدًا للتعامل مع هذه الأمور".

واختتم حديثه بالدعوة إلى تقدير أكبر لجهود "فيا"، قائلاً: "أعتقد أننا في أيدٍ أمينة، وينبغي على الجميع – الفرق والصحفيين وكل الأطراف – أن يُظهروا احترامًا أكبر لفيا وللقسم التقني، لأنهم يقومون بعمل جيد. إنه ليس عملًا بسيطًا، وأحيانًا يجب علينا أن نشيد بما يقومون به".